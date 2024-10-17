Джайлс Дьюли в Лозанне: «Я фотографирую не войну, а любовь»

В марте 2024 года Джайлс Дьюли побывал в Украине, там он фотографировал людей, непосредственно участвующих в разминировании, в том числе Александру Евдокимову, сапера, работающую в Киевской области. Giles Duley

В четверг 17 октября 2024 года в Швейцарии на Конференции по противоминной деятельности в Украине выступит известный британский военный фотограф Джайлс Дьюли. С его точки зрения война против Украины может стать переломным моментом в рамках процесса глобального запрета противопехотных мин. «Пора все-таки положить конец оружию, которое продолжает убивать даже после окончания войны».

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Сейчас в Украине почти уже восемь вечера. Британский военный фотограф Джайлс Дьюли только что вернулся в свой гостиничный номер в небольшом городе под Харьковом, с тем чтобы ответить на наш видеозвонок. Весь этот день он провёл на передовой вместе с украинскими солдатами, фотографируя их в редкие минуты затишья. После разговора с нами он намерен вернуться к этим людям в форме. «Меня не интересуют танки, взрывы и самолеты. В центре моего внимания стоят люди, чьи жизни были разрушены войной. Я снимаю, как они смотрят на фотографии своих детей. Детей, которых они не видят порой годами», — говорит Джайлс Дьюли.

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Вот уже более двух десятилетий Джайлс Дьюли ездит по миру и снимает людей, ставших жертвами войн и вооруженных конфликтов. Начиная с 2015 года только в одну Украину он совершил уже не менее двух десятков поездок. Среди его героев – люди, пережившие подрыв на минах, врачи и сиделки, сапёры, техники по медицинскому протезированию, крестьяне и фермеры, угодья которых заминированы и непригодны к использованию. В Украине, по разным оценкам, минами и неразорвавшимися боеприпасами поражены до 30% территории. «Украина [поражена минами] в таких масштабах, каких я еще никогда в своей жизни не видел», — говорит Джайлс Дьюли.

Тема настолько же личная, насколько и профессиональная

На этой неделе уроженец Лондона приедет в Лозанну, чтобы выступить на конференции по противоминной деятельности в Украине, организованной совместно Швейцарией и Украиной. Цель конференции: скоординировать глобальную международную поддержку усилий по разминированию в этой стране. По случаю этого события в Лозанне до конца октября будет проходить фотографических «портретов» разных видов боеприпасов, собранных Джайлсом Дьюли (53 года) за последние годы. Для него эта тема настолько же личная, насколько и профессиональная: одним из его первых заданий, полученных им в качестве фотожурналиста, было задание сделать репортаж о разминировании в Анголе.

Почему Джайлс Дьюли начал фотографировать зримые следы войны? «Я не хотел делать красивых фотографий, которые появлялись бы на страницах New York Times. Я хотел добиваться реальных перемен, а для этого я должен был стать голосом (тех, кто пострадал)». Giles Duley / Legacy of War Foundation

В 2011 году, находясь в Афганистане в составе ограниченного контингента американских войск Дж. Дьюли наступил на самодельное взрывное устройство и этот ужасный несчастный случай навсегда изменил его жизнь: он потерял левую руку и обе ноги. Проведя год в госпитале, пережив множество операций и месяцы тяжелой реабилитации, он принял решение, которое мало кто принял бы, оказавшись в схожей ситуации: вернулся в Афганистан и снял документальный фильм о мирных жителях, получивших увечья в результате подрывов на минах и старых боеприпасах.

«У меня не было никаких сомнений в том, что я снова буду заниматься фотографией», — говорит он. «Но я понял и то, что не смогу заниматься творчеством как раньше, ползать в поисках наилучшего ракурса, но зато у меня будет возможность поддерживать человеческие связи и контакты, возможность, которой нет ни у кого другого. Мне всегда везло в этом смысле, потому что я умею общаться с людьми. Эта способность всегда была моей сильной стороной и после несчастья она стала ещё сильнее».

Новая глава в жизни

Осознание своего потенциала обозначило начало совершенно новой главы в жизни Джайлса Дьюли, который стал с тех пор неутомимым защитником интересов людей, переживших войну. Он основал благотворительную организацию Legacy of War FoundationВнешняя ссылка и стал первым глобальным «адвокатом ООН» по делам людей с ограниченными возможностями, людей, ставших инвалидами в результате войн и вооруженных конфликтов.

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А недавно он даже снялся в «Одноруком поваре» (One Armed Chef), специализированном шоу на YouTube-канале MUNCHIES. Food by VICE, в котором он готовит разные блюда вместе с семьями, живущими в городах и регионах, разоренных войной. Выступить в Лозанне он решил по той же причине, по которой он сделал всё для того, чтобы после своего несчастного случая вернуться к фотографии.

«Если моя работа означает, что в результате хоть одному ребенку в мире не придется проходить через всё то, через что я прохожу каждый день, через физическую и эмоциональную боль, через проблемы, связанные с тем, что общество смотрит на меня по-другому, то значит, я работал не зря».

Украина может стать переломным моментом

Согласно докладу Landmine Monitor 2023Внешняя ссылка, по всему миру с проблемой минной опасности в той или иной степени сталкиваются около шести десятков стран и территорий. Только в одном 2022 году во всем мире в результате срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили увечья около 5 000 человек.

В том же году в Украине число жертв мин только среди гражданского населения (608 человек) увеличилось по сравнению с 2021 годом (58 человек) в десять раз. Джайлс Дьюли считает, что внимание к Украине сегодня может помочь другим странам в будущем. «Украина может стать переломным моментом, люди наконец увидят, насколько велика эта проблема, но они также поймут, что мы все-таки можем её решить», — говорит он.

Ангола: специалисты-протезисты монтируют протез Сапало (Sapalo), подростку, который потерял ногу, подорвавшись на старом боеприпасе. «У этих врачей не было денег, оборудование у них было ни к черту, но они каждый день приходили в клинику и пытались сделать хоть что-то. В этом и заключается истинный гуманизм», — говорит Джайлс Дьюли. @Mag / Giles Duley

По его словам, Украина уже сейчас разрабатывает инновационные технологии, с помощью которой можно было бы приблизиться к решению проблемы минной опасности. Эти технологии и решения включают в себя использование инновационной робототехники, дронов и даже искусственного интеллекта. «Эти недорогие и высокоэффективные технологии способны в потенциале сэкономить миллионы долларов и произвести в секторе [гуманитарного разминирования] настоящую революцию», — пишетВнешняя ссылка Пол Хислоп (Paul Hislop), ведущий сотрудник Программы развития ООН в Украине (UN Development Programme in Ukraine).

Необходимая поддержка

В настоящее время Украина является крупнейшим получателем донорских средств на противоминную деятельность: в 2022 году она получила на эти цели 160 млн долларов (137 млн швейцарских франков). «Масштаб проблемы в Украине, вложенные в нее деньги, а также инновационный потенциал украинцев — всё это означает, что эта страна будет разрабатывать технологии, которые затем помогут в разминировании и в других регионах мира», — говорит Джайлс Дьюли. Швейцарию, одну из первых стран, подписавших Оттавский договор*, он рассматривает в качестве мирового лидера в области гуманитарного разминирования наряду с такими донорами, как Ю. Корея и Япония, которая наметила провести следующую Конференцию по разминированию в Украине у себя в 2025 году.

Швейцария на разминирование в Украине в течение следующих трех лет намерена выделить 100 млн франков, Япония пообещала перечислить 70 млн долларов. «Такая поддержка важна как никогда. Сейчас мы переживаем очень опасный момент, когда мины снова становятся активно используемым видом вооружений. Наша задача сделать всё для того, чтобы их применение окончательно стало морально совершенно неприемлемым делом», — говорит Джайлс Дьюли. Всем посетителям его экспозиции Objets de mort Внешняя ссылка(«Предметы смерти», проходит в лозаннском музее Musée cantonal des Beaux-Arts), он хотел бы напомнить, что мины являются элементом целой глобальной системы торговли вооружениями, совокупный оборот которой оценивается в 127 млрд долларов в год.

«Для меня было важно зафиксировать не только нынешние военные конфликты, но и войны прошлого, вплоть до Первой мировой войны [на фото], потому что это напоминание о том, что старое оружие все еще убивает – убивает сейчас». Giles Duley

«Это оружие вполне легально можно купить на торговых выставках-ярмарках. Поэтому я придумал фотографировать их так, как будто это не мины, а дорогие часы или духи, словно я снимаю их для журнала Vogue или GQ. Мне нравится идея привлечь людей мнимым гламуром, и вдруг натолкнуть их на предметы, предназначенные для убийства». Джайлс Дьюли знает, что делает, ведь когда он ещё был молодым фотографом, он снимал для ведущих мировых глянцевых журналов таких звёзд, как Ленни Кравиц. В своем интервью порталу Euronews в 2023 году он рассказал, как он потом разочаровался и в своей карьере, и своем творчестве.

Этого афганского подростка зовут Атакулла (Ataqullah), ему устанавливают протез руки. «Простой факт заключается в том, что путь к миру не может быть вымощен трагическими судьбами мирных гражданских людей», — говорит Джайлс Дьюли. Giles Duley

Ориентируясь на пример военного фотографа Дона Маккаллина (Don McCullin), которым он давно восхищался, Джайлс Дьюли решил начать снимать трагические последствия войны. «В большинстве клиник и больниц, которые я посещал в Ираке, Афганистане или Сирии, лежат дети, лишившиеся рук. Они же ведь на полном серьезе думают, что то, что они находят на земле, это не мина, а просто игрушка. В центре внимания [Лозаннской конференции] находится Украина, но такая же проблема существует в Йемене, Палестине, Лаосе, Вьетнаме, Камбодже, Колумбии. По всему миру. Это оружие будет продолжать убивать, даже тогда, когда все мы уже уйдем из жизни».

«Еда — это любовь»

За последние недели Джайлс Дьюли уже побывал в Нью-Йорке и в Украине, с краткими остановками в Лондоне. После Швейцарии на повестке дня у него поездки в Камбоджу и Ливан, но сначала он сделает небольшой перерыв. Ему нужно позаниматься делами фонда Legacy of War Foundation и… приготовить что-нибудь для друзей, потому что готовка – это его любимый способ переключиться и расслабиться.

«Пища – это противоположность войне, потому что война — это ненависть. Она объединяет людей. Еда — это любовь. Я не фотографирую войну, я фотографирую любовь. Мать, кормящую своего ребенка, бабушку, расчесывающую волосы внучке. Я ищу универсальную человечность, потому что неважно, в какой точке мира я нахожусь, большинство людей везде просто хотят иметь семью, чувствовать себя в безопасности и мечтать о лучшем будущем для себя и своих детей», — резюмирует Джайлс Дьюли.

Англоязычная оригинальная версия материала отредактирована Вержини Манжан (Virginie Mangin/ac), русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Примечание

*Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction / Ottawa Treaty), — договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей. На 14 декабря 2017 года участниками договора являются 163 государства.

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