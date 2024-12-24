Дональд Трамп назначил Каллисту Гингрич послом в Швейцарии

Ранее во время предыдущего президентского срока Д. Трампа она представляла США в Ватикане.
Keystone-SDA
Вступающий скоро в должность президента США Дональд Трамп назначил Каллисту Гингрич новым послом в Швейцарии. Ранее во время предыдущего президентского срока Д. Трампа она представляла США в Ватикане.
Этот контент был опубликован на
24 декабря 2024 года - 07:00
«Я рад объявить, что Каллиста Гингрич (Callista Gingrich) станет следующим послом США в Швейцарии», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth в воскресенье вечером 22 декабря 2024 года. Эта 58-летняя дипломат, снимающая документальные фильмы об истории и политике, «ранее с отличием служила послом при Святом Престоле».
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Каллиста Гингрич была назначена на эту должность во время первого президентского срока Трампа в 2017 году и, как отметил избранный президент, «она работала над продвижением и защитой международной религиозной свободы». Каллиста Гингрич замужем за бывшим спикером Палаты представителей США от республиканцев при Билле Клинтоне Ньютом Гингричем, давним сторонником Д. Трампа.
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