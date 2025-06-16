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«Если бы Великобритания сделала это, Брексита не было бы»

Швейцарский министр сравнил Третий пакет соглашений Швейцарии с ЕС со знаменитой «клятвой на Лугу Рютли»?
Швейцарский министр сравнил Третий пакет соглашений Швейцарии с ЕС со знаменитой «клятвой на Лугу Рютли»? Keystone-SDA

Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс (Beat Jans) в интервью газете SonntagsBlickВнешняя ссылка провёл параллель между Третьим пакетом соглашений Швейцарии с ЕС и исторической «Клятвой на Лугу Рютли». «Это взаимное обещание верности в трудные времена — (соглашение) с партнёрами, которые хотят двигаться вперёд вместе», — сказал он в интервью этому изданию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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В особенной степени министр раскритиковал аргумент противников сближения Швейцарии с ЕС о так называемых «чужих судьях», подчеркнув, что на самом деле всё обстоит ровным счетом наоборот. «Договорённость о том, как разрешать споры, достигнута. Защитная оговорка (позволяющая регулировать иммиграцию) вполне гибкая и сохраняет за Швейцарией (значительную степень) дееспособности», — отметил Беат Янс и добавил: «Если бы британцы добились такого соглашения, Brexit не произошёл бы».

Клятва на Лугу Рютли (Rütlischwur)

По легенде представители трёх швейцарских регионов Ури, Швиц и Унтервальден (кантонов тогда еще не было) на живописной лужайке Рютли (встречающийся вариант Грютли неверен) над Люцернским озером дали друг другу клятву взаимно поддерживать друг друга «перед лицом коварства времени» в ситуации отсутствия политической защиты со стороны Империи.

Это «Клятвенное товарищество» (Eidgenossenschaft) и считается символическим началом швейцарской государственности и датируется примерно 1307 годом (эта дата указана на памятнике Вильгельму Теллю в городе Альтдорф), но сейчас принято считать, что это событие имело место в 1291 году (подробности по этой и по этой ссылкам).

«Чужие судьи» (fremde Richter)

Это политический термин, изначально содержавшийся в «Союзной грамоте» 1291 года и оформлявший автономную судебную юрисдикцию вышеупомянутых трёх швейцарских регионов. Второе рождение термин получил уже в наше время во время дискуссий о том, какова должна быть судебная юрисдикция ЕС на территории Швейцарии, страны, не входящей в Евросоюз, и не должно ли швейцарское право обладать приоритетом по сравнению с международным правом.

Оппоненты утверждают, что вмешательство «чужих судей», в первую очередь, Европейского суда в Люксембурге, во внутренние дела Швейцарии недопустимо. Многие эксперты и официальные представители отмечают, что речь идет не о вторжении в швейцарскую правовую автономию, а о согласованном механизме разрешения споров в рамках двусторонних соглашений с ЕС (подробности по этой и по этой ссылкам).

По словам министра, новая миграционная «защитная оговорка» гораздо эффективнее ныне действующей: она позволяет ограничивать иммиграцию, не ставя под удар доступ к внутреннему рынку ЕС. Беат Янс высоко оценил вклад главы переговорной делегации Патрика Францена (Patric Franzen) в достижение такого результата: «Если бы он был англичанином, его посвятили бы в рыцари — он и вся делегация проделали выдающуюся работу».

Несмотря на это Федеральный совет (правительство), по словам Беата Янса, серьёзно относится к опасениям, существующим в обществе, в связи с возможным увеличением численности населения Швейцарии до 10 миллионов. «Но мы всегда делаем ставку на политику, ориентированную на решение проблем», — подчеркнул министр, добавив, что инициатива «Против Швейцарии с населением в10 миллионов» не решает ни одной из них, а, напротив, создаёт новые.

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В качестве главы Министерства юстиции и полиции (курирует миграционное досье) он намерен, по его словам, активно вмешиваться и в тех сферах, где это целесообразно, например, в проблематику, связанную с постоянным увеличением в стране арендной платы за жильё. Среди прочего он предложил ужесточить так называемый закон «Лекс Коллер», который ограничивает возможность приобретения жилой недвижимости иностранцами. По его словам, этот шаг должен затруднить массовую скупку жилья лицами из-за рубежа. Кроме того, правительство намерено поощрять строительство социального жилья, чтобы обеспечить доступность на рынке аренды.

Беат Янс также прокомментировал недавний случай с гражданкой Швейцарии, которой отказали во въезде в США и на одну ночь даже заключили под стражу. Федеральный департамент / министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) вмешался тогда немедленно. «Мы не можем согласиться с тем, чтобы с нашими гражданами так обращались сотрудники американской пограничной службы», — заявил министр. Он подчеркнул важность свободы передвижения. В этом контексте он упомянул пример Шенгенского соглашения в качестве настоящей «истории успеха».

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