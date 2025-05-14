Сделка Швейцарии и ЕС предусматривает ограничение миграции

Швейцария получит право при особых условиях ограничивать иммиграцию, ориентируясь на некие «предельные показатели». Keystone-SDA

Федеральный совет Швейцарии (правительство) утвердил критерии возможного применения так называемой «защитной оговорки» (Schutzklausel) в рамках Соглашения с ЕС о свободном передвижении физических лиц.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Immigration limits included in Swiss-EU deal Читать далее Immigration limits included in Swiss-EU deal

Deutsch de Bundesrat will in spezifischen Fällen Einwanderung einschränken Оригинал Читать далее Bundesrat will in spezifischen Fällen Einwanderung einschränken

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Новая версия этой оговорки была согласована с ЕС в декабре 2024 года и позволяет Швейцарии временно ограничивать свободное передвижение (иммиграцию) граждан ЕС в Швейцарию, если в результате возникают серьёзные социальные или экономические последствия.

«Мы можем активировать защитную оговорку, если иммиграция из ЕС приведёт к серьёзным социальным или экономическим проблемам в Швейцарии», — заявил министр юстиции Швейцарии Беат Янс (Beat Jans) на пресс-конференции в Берне 14 мая 2025 года по итогам очередного заседания кабмина.

С этой целью Федеральный совет намерен установить пороговые значения для следующих показателей:

чистая иммиграция из стран ЕС,

количество трансграничных работников,

уровень безработицы,

доля получателей социальной помощи.

Если один из этих показателей превышает установленный порог по всей стране, то правительство обязано будет оценить целесообразность активации «защитной оговорки». Дополнительно будут проанализированы рынок труда, система социального обеспечения, жилищный фонд и транспортная инфраструктура — с тем чтобы определить, действительно ли свободное передвижение физических лиц между ЕС и Швейцарией ведет к возникновению в последней серьёзных трудностей.

Подписи под законодательной инициативой с предложением ограничить иммиграцию в Швейцарию уже собраны в надлежащем количестве. © Keystone / Christian Beutler

Кроме того, кантоны, субъекты федерации, могут ходатайствовать о применении защитной оговорки, если на их территории фиксируются аналогичные проблемы. В таких случаях возможны и региональные меры. В случае активации защитной оговорки Федеральный совет должен направить запрос в Смешанный комитет Швейцария-ЕС с уведомлением о введении Берном «защитных мер».

Эти меры должны быть закреплены в «Законе об иностранцах» (Ausländergesetz) и могут включать в себя:

введение временных квот на иммиграцию граждан стран ЕС,

приоритет при найме на работу для граждан Швейцарии,

ограничение права на постоянное проживание в случае потери работы,

ограничение пребывания для лиц, ищущих работу.

Меры могут применяться как на национальном, так и на кантональном уровне. Если Смешанный комитет не приходит к согласию, Федеральный совет вправе передать вопрос в арбитражный суд. Если суд подтвердит, что иммиграция действительно приводит к серьёзным трудностям, швейцарское правительство получает право ввести защитные меры в одностороннем порядке.

Если в результате применения защитной оговорки возникает какой-то дисбаланс, то ЕС может ввести ответные меры. Они должны быть соразмерными и затрагивать исключительно сферу свободного передвижения лиц. Однако в случае одностороннего решения со стороны Швейцарии, ЕС сможет инициировать арбитражную процедуру и распространить ответные меры и на другие соглашения о внутреннем рынке, за исключением сельского хозяйства.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Начался новый раунд дискуссий вокруг швейцарских «золотых виз» Этот контент был опубликован на Геополитическая нестабильность и налоговые реформы усиливают склонность состоятельных граждан искать себе более надежные юрисдикции. Читать далее Начался новый раунд дискуссий вокруг швейцарских «золотых виз»

Что дальше?

«Сейчас продолжается работа над уточнением и переводом юридических текстов», — отметил Беат Янс. После формального завершения переговоров будет запущена обычная процедура общественных консультаций и межведомственного согласования (Vernehmlassung). «Весной 2026 года Федеральный совет планирует представить парламенту (соответствующие документы на рассмотрение)», — уточнил далее министр юстиции.

Примеры возможных пороговых значений

Федеральный совет рассматривает установление ориентировочных порогов, при превышении которых запускается проверка на предмет применения «защитной оговорки». Проверка степени целесообразности активирования «защитной оговорки» проводится, если:

чистый приток мигрантов из ЕС: за год прирост составляет +0,74% от постоянного населения

за год прирост составляет +0,74% от постоянного населения доля трансграничных работников (фронтальеров): рост по сравнению с предыдущим годом превышает 0,34%.

рост по сравнению с предыдущим годом превышает 0,34%. уровень безработицы: повышение составит 30% по сравнению с предыдущим годом.

повышение составит 30% по сравнению с предыдущим годом. доля получателей социальной помощи: рост составляет 12% за год.

Как подчеркнул новый государственный секретарь по вопросам миграции Винченцо Маскиоли (Vincenzo Mascioli), эти показатели носят ориентировочный характер, фактические значения будут определены и зафиксированы в соответствующем постановлении после завершения консультационной процедуры.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках Этот контент был опубликован на Новый пакет соглашений между Швейцарией и ЕС стал поводом для анализа экономических связей, объединяющих Конфедерацию и Европу. Читать далее Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках