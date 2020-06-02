В течение следующих трех десятилетий главными центрами концентрированного проживания населения Швейцарии в основном будут агломерации вокруг Цюриха и региона Женевского озера. На фото: Лозанна, 17 мая 2020 года. (Keystone / Jean-christophe Bott)

Согласно сценариюВнешняя ссылка Федерального статистического Ведомства Швейцарии (Bundesamtes für Statistik BFS) к 2050 году население Швейцарии вырастет на 1,8 млн до всего 10,4 млн человек. Это значит, что численность постоянного населения Швейцарии будет увеличиваться в среднем на 0,6% в год. Кроме того, население будет быстро стареть, особенно в ближайшие десять лет, но потом процесс старения вновь замедлится.

Эксперты BFS указывают, что эти цифры были рассчитаны еще до начала пандемии, и пока совершенно не ясно, какое воздействие она окажет на развитие демографической ситуации в стране. Однако статистики предполагают, что эти последствия напрямую отразятся на показателях общей смертности в стране и внесут изменения в миграционный баланс, на каковой сильнее всего повлияет экономический кризис.

ЕС-Швейцария Организация Auns: «В Швейцарии становится тесно» «Действие за независимую и нейтральную Швейцарию» начала кампанию в поддержку «Инициативы по ограничению миграционных потоков из ЕС в Швейцарию». Этот контент был опубликован 18 февраля 2020 г. 9:00

Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии рассчитала, на самом деле, два сценария: «высокий» и «низкий». Цитируемый всеми СМИ сейчас сценарий называется «референтным» и он является средним арифметическими между двумя вышеупомянутыми сценариями. «Высокий» сценарий предполагает, что рождаемость в стране будет расти более быстрыми темпами, чем сейчас, средняя продолжительность жизни также будет расти несколько быстрее, а разница между иммиграцией и эмиграцией будет несколько больше, чем в настоящее время. В этом случае к 2050 году численность постоянного населения Швейцарии может даже вырасти до 11 миллионов человек.

В рамках «низкого» сценария ожидается несколько более низкая чистая иммиграция, несколько более низкая рождаемость и более медленное увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни. В данном случае BFS предполагает, что в 2050 году население страны составит только 9,5 млн человек, причем три четверти этого роста будет связано с иммиграцией, а не с рождением детей.

Швейцария стареет и здоровеет

В ближайшие десять лет доля лиц в структуре населения в возрасте 65 лет и старше будет возрастать, причем этот показатель, по данным BFS, скорее всего, составит почти 30% и связано это будет с поколением «бэбибумеров», то есть с массовым достижением пенсионного возраста детей солдат, вернувшихся со Второй мировой. В развитых странах как раз на это поколение пришлось «послевоенное экономическое чудо», резкий рост уровня жизни, улучшение качества питания, а значит, это будет с точки зрения здоровья очень крепкое поколение пожилых людей.

Соответственно эта тенденция будет сопровождаться дальнейшим ростом средней продолжительности жизни. В абсолютных цифрах это означает, что в 2050 году в Швейцарии будет проживать в общей сложности 2,7 миллиона человек в возрасте от 65 лет и старше. Для сравнения: на конец 2019 года этом показатель составлял только 1,6 миллиона. При этом в период с 2020 по 2050 годы увеличится — на 12% до 5,6 млн человек — и численность трудоспособного населения.

Однако численность людей пенсионного возраста будет расти быстрее, чем количество трудоспособного населения, то есть тех, кто работает и платит взносы в фонды пенсионного обеспечения. Уточним, что в 2019 году на каждые 100 человек трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет) приходились 35 человек в возрасте от 65 лет и старше. Согласно референтному сценарию к 2050 году эта доля вырастет до 53 человек.

Городские агломерации будут расти

По расчетам BFS в течение следующих трех десятилетий главными центрами концентрированного проживания населения Швейцарии в основном будут агломерации вокруг Цюриха и региона Женевского озера. В кантонах Тичино и Граубюнден, вероятно, произойдет некоторое снижение численности населения, примерно на 5%. Во всех других кантонах население, скорее всего, будет расти.

Самый заметный прирост ожидается в кантонах Женева, Аргау, Цуг, Во, Цюрих, Шаффхаузен и Санкт-Галлен. Согласно референтному сценарию показатель роста численности населения в этих кантонах, скорее всего, превысит 25%. Если же посмотреть в среднем по всем кантонам, то прирост населения составит примерно 20 процентов. Федеральное статистическое Ведомство также проанализировало показатели трудовой квалификации женщин. Оказалось, что примерно через десять лет к 2030 году доля женщин, имеющих дипломы о высшем образовании, будет равна доле мужчин, а затем и превысит ее.



Keystone-SDA

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