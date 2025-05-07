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Внешняя политика

«Золотые визы» в Швейцарии: конец привилегий для супербогатых?

Пока ещё богатые иностранцы могут получать виды на жительство в Швейцарии за деньги. Но как долго ещё продлится этот льготный режим?
Пока ещё богатые иностранцы могут получать виды на жительство в Швейцарии за деньги. Но как долго ещё продлится этот льготный режим? Keystone / Christian Beutler

Иностранцы с крупными состояниями всё ещё могут получать виды на жительство в Швейцарии в режиме оформления так называемых «золотых виз». Однако в последнее время все громче снова звучат голоса с требованием пересмотреть такой льготный миграционный режим.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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В последние примерно 10 лет число таких виз оставалось стабильным или даже снижалось, однако, как недавно сообщила газета Tages-Anzeiger, с 2021 года количество выданных «золотых виз» снова увеличилось с 354 до почти 500 виз в год — рост более чем на 30 процентов. И хотя в абсолютных цифрах это немного, тренд очевиден.

Уже три года назад депутат Национального совета (большой палаты парламента) от партии «Зелёные» (GPS) Бальтазар Глеттли (Balthasar Glättli) пытался добиться отмены этой практики — безуспешно. Сейчас он готовит новую попытку. «Меня тревожит, что у нас не все равны перед законодательством об иностранцах. Самые богатые находятся в более выгодном положении», — говорит Бальтазар Глеттли в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. По его словам, «в лидерах по-прежнему россияне и китайцы. А всем известно: в Китае и России не разбогатеешь без благосклонности режима».

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Тут и в самом деле возникают неудобные вопросы: превращается ли Швейцария в пристанище для олигархов и союзников автократий? Угрожают ли «золотые визы» репутации страны? В Европейском союзе сейчас уже активно обсуждают отказ от таких виз. Но, по мнению члена Национального совета от Швейцарской народной партии (SVP) Барбары Штайнеманн (Barbara Steinemann), это не повод следовать за Брюсселем:

«Евросоюз в целом идёт по ошибочному пути. И в этом вопросе он не должен быть нашим ориентиром. Мы вправе сами — в рамках прямой демократии — устанавливать свои правила». Барбара Штайнеманн известна своей жёсткой позицией в сфере регулирования вопросов иммиграции, но в данном случае она встаёт на защиту мигрантов, она говорит, что SVP, конечно, не против иммиграции в целом. Напротив — она нам необходима. «Особенно та, которая приносит реальную пользу обществу и экономике. А в данном случае это именно так».

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Справка: начиная с 2008 года «золотые визы» выдаются на основании положения, позволяющего кантону предоставить вид на жительство, если это отвечает «важному общественному интересу». Что именно считается таким интересом — решает сам кантон. Для некоторых из них уже одних дополнительных налоговых поступлений достаточно, чтобы признать тех или иных богатых приезжих «общественно значимыми».

Новая фаза политической борьбы

Под сомнение ставит такую трактовку буквы и духа закона и председатель партии «Центр» (Mitte) Герхард Пфистер (Gerhard Pfister). По его словам, законодатель вряд ли имел в виду возможность выдачи разрешений на проживание исключительно по факту величины состояния: «Если супербогатый человек просто хочет наслаждаться пенсией в Швейцарии, это его личный, а не общественный интерес».

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Поэтому он призывает к пересмотру самой концепции предоставления таких ВНЖ, указывая, что пора пересмотреть критерии: что действительно может считаться важным общественным интересом, а что нет? «Считаю, что в последние годы произошли изменения, которые, по крайней мере, побуждают меня изучить этот вопрос глубже», — добавляет Герхард Пфистер.

С точки зрения Бальтазара Глеттли такие осторожные сигналы со стороны партии «Центра» — обнадёживающий знак. Если он рассчитывает добиться в парламенте изменений, ему понадобится поддержка фракции партии «Центр» как в Национальном совете, так и в Совете кантонов. Так что политическая борьба за «золотые визы» вступает в новую фазу.

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