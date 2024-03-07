Как Швейцария планирует помогать восстанавливать Украину

Восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов долларов и франков. KEYSTONE

Парламент Швейцарии обсуждает вклад Конфедерации в восстановление Украины, которое может обойтись в сотни миллиардов.

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Доминик Майер (Dominik Meier)

Восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов долларов и франков. Вопрос теперь в том, какую сумму должна будет выделить на цели восстановления Швейцария. Министр иностранных дел Иньяцио Кассис первоначально хотел потратить около шести миллиардов франков в течение десяти лет. Насколько реалистичен этот план?

Планы И. Кассиса можно только приветствовать, однако проблема заключается в том, что лишних денег в общественном федеральном бюджете нет и возникает вопрос приоритета: кому дать сколько денег, Украине или Глобальному Югу. Вчера Национальный совет (большая палата федерального парламента Швейцарии) принял предварительное решение о том, что специального «фонда для Украины» в стране создано не будет. Каковы же последствия этого решения — и каким образом все-таки будут использованы имеющиеся средства?

Что означает решение Национального совета не создавать «фонд для Украины»?

Это очень важное решение. Потому что без такого «фонда» деньги для Украины должны будут поступать из обычного федерального общественного бюджета. А это означает, что и на эти деньги будет распространяться правило «долгового тормоза» (о том, что это такое, можно узнать из материала ниже), а поскольку в федеральной казне если и не гуляет ветер, то лишних денег там точно нет, то никакого дополнительного пространства для маневра у правительства не будет.

Решение против «фонда» стало возможным благодаря позиции «Партии Центра» (Die Mitte). Именно ее голосами, вместе с голосами депутатов от «либералов» (FDP) и «народников» (SVP), и была в итоге провалена идея «специального фонда для Украины».

Более реалистичным дополнительным источником средств является конфискация замороженных в Швейцарии средств лояльного России бывшего президента Украины Виктора Януковича. Keystone

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис также объявил в ходе дебатов в Национальном совете, что из-за дефицита федерального бюджета деньги Украине будут выделяться из общего бюджета «помощи развитию», то есть до 2028 года включительно Украина примерно будет получать от Швейцарии чуть меньше 400 млн франков в год — и только, как уже указано, за счет остальной «помощи развитию» беднейшим странам мира. Благотворительные организации и в целом левые партии выступают против такого решения, но за провал идеи специального фонда для Украины они должны благодарить «центристов».

Что будет с планами И. Кассиса относительно 6 млрд франков для Украины?

Шесть миллиардов франков в течение десяти лет — таковы были изначальные планы. Цифры, озвученные сейчас, до этой суммы не дотягивают. Из окружения министра иностранных дел доходят слухи, что если увеличение финансирования Украины и планируется, то только на период начиная с 2029 года. Другими словами, наращивание масштабов и объемов поддержки будет происходить медленнее, чем планировалось. Также неясно пока, откуда возьмутся дополнительные деньги. Согласно официальным прогнозам, в 2029 году ситуация с федеральными финансами будет еще более плачевной, чем сейчас.

Тогда, может быть, стоит на эти цели реквизировать российские активы?

Швейцария заморозила в настоящее время 7,4 млрд франков, принадлежащих российскому ЦБ. Федеральное ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz, автономное подразделение Министерства юстиции и полиции Швейцарии) сомневается и не уверено в том, что международное право допускает конфискацию этих средств. Сомнения есть и у стран ЕС. На ВЭФ в Давосе в январе 2024 года вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказал свои сомнения на этот счет, указывая на то, что в ответ Россия, вероятно, может решить экспроприировать европейские компании.

Швейцария заморозила в настоящее время 7,4 млрд франков, принадлежащих российскому ЦБ. SRF

Кроме того, по его мнению, после такого прецедента другие Центральные банки смогут пересмотреть свою политику в области инвестирования или размещения своих средств за рубежами собственных стран. В настоящее время ЕС планирует конфисковать только доходы от вложенных за рубежом средств российского ЦБ, а сами эти активы не трогать. Федеральные власти пока не смогли ничего сказать в ответ на запрос телеканала SRFВнешняя ссылка о том, насколько такой вариант осуществим для Швейцарии. Более реалистичным дополнительным источником средств является конфискация замороженных в Швейцарии средств лояльного России бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако в данном случае речь идет «всего» о 130 миллионах франков.

Что еще, кроме предоставления денег, могла бы сделать Швейцария для Украины?

Конкретные идеи уже есть. Например, Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики) хотел бы, чтобы реконструкция Украины также отвечала и швейцарским интересам: федеральный общественный бюджет мог бы оплачивать заказы, полученные швейцарскими компаниями в рамках восстановления Украины. Определенная доля добавленной стоимости должна была бы быть генерирована и в самой Украине. Другая идея: швейцарская система страхования экспортных рисков могла бы полностью покрывать все поставки в Украину — на основании и при поддержке государственных гарантий Швейцарии. Все эти идеи, однако, еще находятся на стадии разработки.

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