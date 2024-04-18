Мирный саммит в Швейцарии: «Украина активно готовится»

Федеральный президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд (в центре справа) и президент Украины Владимир Зеленский (в центре слева), а также (справа налево) государственный секретарь Швейцарии по вопросам миграции Кристина Шранер Бургенер, министр юстиции и полиции Беат Янс и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, а также первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава офиса президента Украины Андрей Ермак (слева направо) в понедельник, 15 января 2024 года, в городе Керзатц, под Берном, Швейцария. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

«Саммит в Швейцарии даст нам всем реальный шанс по-настоящему подчеркнуть Устав ООН, его цели и принципы», — говорит Владимир Зеленский. Он настаивает на реализации своей «мирной формулы», ключевым пунктом которой является вывод всех российских войск с международно-признанной украинской территории.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать сессию Совета НАТО-Украина, тем чтобы усовершенствовать защиту воздушного пространства своей страны по израильскому образцу. Украина подаст заявку на поставку ей систем современных систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал он в своем вечернем видеообращении, транслировавшемся из Киева во вторник вечером 16 апреля 2024 года.

По его словам, народ Украины также имеет право на защиту от террора, при этом Владимир Зеленский указал на противовоздушную оборону Израиля, которая успешно отразила иранскую атаку, организованную посредством беспилотников и крылатых ракет. Украина неоднократно указывала на серьезные разрушения и гибель людей в результате интенсивных обстрелов со стороны России, в том числе после атак с использованием беспилотников иранского производства.

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В последний раз Совет НАТО-Украина собирался в январе 2024 года по просьбе Киева в связи с массированными российскими ракетными атаками на Украину. Тогда представители 31 страны НАТО и Украины также обсуждали вопросы совершенствования противовоздушной обороны страны. Киев критикует в этой связи Запад, который, по его мнению, делает слишком мало для укрепления ПВО страны. Совет НАТО-Украина был создан прошлым летом на саммите Альянса в Литве с целью способствовать более тесному сотрудничеству Киева и Брюсселя на период, пока не будут выполнены условия прямого приема Украины в НАТО.

Эти условия включают в себя прекращение агрессивной войны России и проведение в Украине необходимых реформ. В своем виде-обращении Владимир Зеленский еще раз высоко оценил усилия канцлера Германии по поиску разрешения военного конфликта. На встрече с партийным и государственным лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине Олаф Шольц подчеркнул, сколь важна роль, которую КНР играет на мировой арене. Будучи союзником России, Китай имеет определенное влияние на Владимира Путина.

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«Китай может оказать реальную помощь в восстановлении справедливого мира на Украине и стабильности в международных отношениях», — сказал Владимир Зеленский. По его словам, Украина активно готовится сейчас к мирному саммиту в Швейцарии, который намечен на середину июня. На саммит, который пройдет в Центральной Швейцарии рядом с городом Люцерн, уже приглашен Китай, но не Россия. Китай выступил с собственной мирной инициативой, которая была встречена в Украине скептически.

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«Саммит в Швейцарии даст нам всем реальный шанс по-настоящему подчеркнуть Устав ООН, его цели и принципы», — говорит Владимир Зеленский. Он настаивает на реализации только своей «мирной формулы», ключевым пунктом которой является вывод всех российских войск с международно-признанной украинской территории. Россия критикуетВнешняя ссылка этот план в качестве «нереалистичного» и подчеркивает «бесперспективность каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью её игнорируют, продвигают абсолютно пустую, ультимативную т.н. «формулу мира» В. Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий».

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Китай со своей стороны намерен поддержать мирную конференцию в Швейцарии только в том случае, если в ней примут участие и Украина, и Россия. В интервью американскому телеканалу PBS Владимир Зеленский выступил в защиту решения об исключения России из саммита в Швейцарии, в котором примут участие представители около 100 стран. По словам Владимира Зеленского, предсказуемая позиция России на встрече только помешает решению проблемы. Помощи Украине также будут посвящены Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» на итальянском острове Капри и двухдневный саммит ЕС в Брюсселе.

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Владимир Зеленский был приглашен на саммит, он должен будет по видеосвязи доложить о текущей ситуации в оборонительной войне Украины против России. Ожидается, что в консультациях «Большой семерки» на о. Капри, которые продлятся до пятницы 19 апреля 2024 года, примут участие министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. От имени Германии в переговорах принимает участие мининдел Анналена Бербок. Странами-членами G7, кроме Германии, являются США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония. В этом году председательствует на встрече Италия.