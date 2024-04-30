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Внешняя политика

Охота на волков в России: какие уроки извлечет Санкт-Галлен?

«В то время как украинское население самым жестоким образом „регулируется“ вот уже более двух лет, два сотрудника нашего кантона в феврале 2024 года провели в России неделю, изучая в свое рабочее время опыт российского „регулирования“ популяции волков».
«В то время как украинское население самым жестоким образом „регулируется“ вот уже более двух лет, два сотрудника нашего кантона в феврале 2024 года провели в России неделю, изучая в свое рабочее время опыт российского „регулирования“ популяции волков». KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Ответ на этот вопрос хотят получить два депутата кантонального парламента кантона Санкт-Галлен. Для этого на текущей внеочередной сессии парламента кантона они направили на рассмотрение правительства этого субъекта федерации свой депутатский запрос.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / программа SRF Ostschweiz / портал SWI Swissinfo

Месяц назад программа региональных новостей SRF OstschweizВнешняя ссылка, выходящая на общественном радио SRF рассказала о том, как глава Санкт-Галленского Кантонального Управления по делам природы, охоты и рыболовства (Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei) и еще один профессиональный сотрудник местного охотхозяйства, отправились в «служебную поездку по обмену опытом» в Россию с целью узнать, как в этой стране устроена «облавная охота на волков». На это было получено разрешение указанного Управления, командировочных расходов было выделено на пять рабочих дней.

Возмущение и критику затем вызвал тот факт, что по сути это была не служебная командировка, а частная развлекательная поездка, едва ли не сафари за счет бюджета. Вскоре упомянутые депутаты парламента кантона объявили, что намерены разобраться в этом сюжете и поэтому направят правительству кантона соответствующие запросы. Официально это произошло в этот понедельник днем 29 апреля 2024 года. В этом запросе кантональные советники (депутаты) Томас Швагер и Мейнрад Гшвенд (Thomas Schwager, Meinrad Gschwend, оба от партии «Зелёных») потребовали от правительства кантона ответов.

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Их запрос (на швейцарском политическом жаргоне «интерпелляция») озаглавлен следующим довольно непарламентским образом: «Служебная командировка в Россию: вы совсем уже политический нюх потеряли»? (Studienreisen nach Russland: Wem ging die politische Vernunft durch die Lappen?). В своем запросе депутаты хотят получить ответы, например, на вопрос о том, не следует ли ожидать от чиновников, не говоря уже об их политическом начальстве, минимального уровня политической деликатности». Под начальством депутаты имеют в виду Беата Тиннера (Beat Tinner), министра кантонального правительства, санкционировавшего нашумевшую поездку в Россию.

В интервью радио SRF Томас Швагер указал, что Россия — это государство, которое «вторглось в соседнюю страну и я считаю совершенно неуместной ситуацию, чтобы кто-то из Швейцарии ездил в Россию, будь то с туристической целью или от имени нашего кантона, это просто недопустимо». В своем обращении депутаты делают акцент именно на России как на цели поездки, не стесняясь в выражениях. В оригинале: «Während die ukrainische Bevölkerung seit über zwei Jahren auf brutalste Weise „reguliert“ wird, studierten zwei Mitarbeitende unseres Kantons im Februar 2024 während einer Woche auf Arbeitszeit das russische Wolfsmanagement».

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В нашем переводе: «В то время как украинское население самым жестоким образом „регулируется“ вот уже более двух лет, два сотрудника нашего кантона в феврале 2024 года провели в России неделю, изучая в своё рабочее время опыт российского „регулирования“ популяции волков». В итоге депутаты хотят узнать у правительства кантона, какие уроки оно сейчас готово извлечь из этого инцидента. Как стало известно радио SRF, правительство кантона не оспаривает тот факт, что вопрос этот носит «срочный характер».

Вероятно, это означает, что ответы на вопросы депутатов будут даны кантональным кабмином к четвергу 2 мая 2024 года. Но для этого сам парламент кантона должен будет для начала декларировать этот депутатский запрос в качестве «срочного». Если же в парламенте возникнут дебаты, то вся процедура может занять больше времени, что, правда, маловероятно. Следующая сессия кантонального совета (парламента) Санкт-Галлена состоится 3 июня; это будет первая сессия этого законодательного органа нового созыва.

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