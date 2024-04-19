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Внешняя политика

Парламент Швейцарии требует создать «украинскую стратегию»

Национальный совет (большая палата парламента) требует от Федерального совета (кабмин) сформулировать специальную стратегию по Украине.
Национальный совет (большая палата парламента) требует от Федерального совета (кабмин) сформулировать специальную стратегию по Украине. Фото: здание федерального парламента в Берне. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Большая палата швейцарского парламента, Национальный совет, намерена уточнить собственные приоритеты в области политики безопасности и миротворчества. Пересматривая план своей законодательной работы на период с 2023 по 2027 год, депутаты предложили Федеральному совету страны (правительству) разработать и принять отдельную стратегию по Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В среду 17 апреля 2024 года палата одобрила соответствующее решение своего курирующего парламентского Комитета по планированию законодательной деятельности (Legislaturplanungskommission). Национальный совет предложил кабмину принять, в дополнение к запланированному решению правительства по характеру и масштабу вклада Швейцарии в восстановление Украины, отдельную стратегию по Украине, которая охватывала бы период с 2024 по 2027 год.

В связи с войной в Украине большая палата также решила, что необходимо принять резолюцию о характере и перспективах продолжения действия особого миграционного «защитного» статуса S и о параллельном продолжении усилий в области совершенствования мер по социальной и трудовой интеграции украинских беженцев. Против всех этих мер выступала только правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP), однако поддержки в парламенте она не нашла.

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В области миграционной политики большая палата парламента высказалась за заключение дальнейших миграционных соглашений, в том числе соглашений о реадмиссии, со странами, представители которых чаще всего просят убежища в Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет должен будет по поручению парламента заняться вопросами реализации положений Шенгена/Дублина в соответствии с новыми ключевыми элементами пакета мер ЕС в области миграции и предоставления убежища.

В качестве отдельной цели в законодательном планировании Национальный совет закрепил вопросы, связанные с финансированием Вооруженных сил и системы гражданской обороны. Он призывает внести такие коррективы в модель прохождения гражданами страны действительной военной службы по призыву и/или на профессиональной основе, чтобы не допускать кадрового дефицита на важнейших должностях. Кроме того, Федеральный совет должен будет в рамках проекта Nationaler Polizeilicher Datenaustausch / Polap обеспечить совершенствование процесса обмена оперативно-следственными данными между кантональными полицейскими ведомствами.

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