Парламент Швейцарии требует создать «украинскую стратегию»

Национальный совет (большая палата парламента) требует от Федерального совета (кабмин) сформулировать специальную стратегию по Украине. Фото: здание федерального парламента в Берне. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Большая палата швейцарского парламента, Национальный совет, намерена уточнить собственные приоритеты в области политики безопасности и миротворчества. Пересматривая план своей законодательной работы на период с 2023 по 2027 год, депутаты предложили Федеральному совету страны (правительству) разработать и принять отдельную стратегию по Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В среду 17 апреля 2024 года палата одобрила соответствующее решение своего курирующего парламентского Комитета по планированию законодательной деятельности (Legislaturplanungskommission). Национальный совет предложил кабмину принять, в дополнение к запланированному решению правительства по характеру и масштабу вклада Швейцарии в восстановление Украины, отдельную стратегию по Украине, которая охватывала бы период с 2024 по 2027 год.

В связи с войной в Украине большая палата также решила, что необходимо принять резолюцию о характере и перспективах продолжения действия особого миграционного «защитного» статуса S и о параллельном продолжении усилий в области совершенствования мер по социальной и трудовой интеграции украинских беженцев. Против всех этих мер выступала только правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP), однако поддержки в парламенте она не нашла.

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В области миграционной политики большая палата парламента высказалась за заключение дальнейших миграционных соглашений, в том числе соглашений о реадмиссии, со странами, представители которых чаще всего просят убежища в Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет должен будет по поручению парламента заняться вопросами реализации положений Шенгена/Дублина в соответствии с новыми ключевыми элементами пакета мер ЕС в области миграции и предоставления убежища.

В качестве отдельной цели в законодательном планировании Национальный совет закрепил вопросы, связанные с финансированием Вооруженных сил и системы гражданской обороны. Он призывает внести такие коррективы в модель прохождения гражданами страны действительной военной службы по призыву и/или на профессиональной основе, чтобы не допускать кадрового дефицита на важнейших должностях. Кроме того, Федеральный совет должен будет в рамках проекта Nationaler Polizeilicher Datenaustausch / Polap обеспечить совершенствование процесса обмена оперативно-следственными данными между кантональными полицейскими ведомствами.

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Предложение депутатов от партии «Зеленых Либералов» (Grünliberale / GLP) поручить Федеральному совету уделять больше внимания «здоровью швейцарской демократии», большинства голосов не получило. С этой целью партия предлагала поручить кабмину подготовить доклад о борьбе с политической поляризацией, а также разработать стратегию по противодействию популизму и по совершенствованию сотрудничества бизнеса и гражданского общества.

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