Российские политэмигранты в Швейцарии выступают против кремлёвской пропаганды

Ассоциация «Россия будущего — Швейцария Внешняя ссылка » (Russland der Zukunft – Schweiz) предупреждает, что Кремль использует память о жертвах Второй мировой войны в своих пропагандистских целях. Речь идёт о общественных мероприятиях так называемого «Бессмертного полка», которые пройдут в пятницу и субботу 8 и 9 мая 2026 года в Женеве и Базеле.

Ассоциация, созданная российскими политическими эмигрантами в Швейцарии, указывает в своём заявлении, что «сегодня эта акция полностью присвоена Кремлем. Изначально возникшая как низовая инициатива граждан для поминовения близких, она превратилась в инструмент гибридного влияния для оправдания российской агрессии против Украины».

По мнению этой организации, «участники акции часто используют военную символику (георгиевские ленты, лозунги), которая в контексте 2026 года прямо ассоциируется с военными преступлениями в Украине. Проведение про-милитаристских акций у монумента «Сломанный стул» в Женеве, символа жертв войны, является прямым оскорблением гуманитарных ценностей Швейцарии. Кремль использует такие мероприятия, чтобы создать иллюзию единогласной поддержки войны среди россиян в Швейцарии, что не соответствует действительности».

Россия, указывает эта организация, должна прекратить войну в Украине. Она особо подчёркивает: «Мы — россиянки и россияне в Швейцарии, чьи предки также воевали против фашизма. Мы убеждены: сегодня самым достойным способом почтить их жертву является требование немедленно прекратить войну, а также уважать человеческую жизнь, независимость государств и права человека».

Каждый год 9 мая в Москве отмечают День Победы над нацистской Германией. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда в Москве уже наступило 9 мая, представители Германии подписали в советской комендатуре в берлинском Карлсхорсте акт о безоговорочной капитуляции.

Так называемый «Бессмертный полк» — общественная акция ко Дню Победы, которая проходит в России и ряде других стран. Её участники собираются на памятное шествие и несут портреты своих родственников, воевавших в так называемой Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которую тогдашний Советский Союз вёл против нацистской Германии.

После полномасштабного военного вторжения в Украину, начатого по его приказу в феврале 2022 года, президент России Владимир Путин объявил свою так называемую «специальную военную операцию» борьбой против якобы нацистского режима в Киеве. Тем самым российские власти пытаются представить нынешнюю войну как новое противостояние фашизму — по аналогии с борьбой против нацистской Германии.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

