Сделка Трампа по Газе, устойчивая мировая экономика и бизоны Йеллоустона

Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

«Всю свою жизнь я занимался сделками. Лучшие из них просто берут и происходят (The greatest deals just sort of happen)… Именно так вышло и сейчас. И, может быть, это будет самая великая сделка из всех». Сбудется ли прогноз президента США Дональда Трампа насчёт перспектив мира на Ближнем Востоке, сделанный им после объявления о перемирии между Израилем и ХАМАС?

Это ещё предстоит узнать. Тем не менее швейцарские СМИ уже выражают Трампу осторожную признательность. И ещё немного осторожно-обнадёживающих новостей: мировая экономика, похоже, демонстрирует удивительную стойкость и не собирается поддаваться тарифной политике Трампа. Почему так происходит? А напоследок — бизоны, свободно разгуливающие по Йеллоустонскому национальному парку, оживляют экосистему и способствуют сохранению биоразнообразия.

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Добившись прекращения огня в Газе, президент США Дональд Трамп достиг того, чего не удавалось мировой дипломатии в течение двух последних лет. На это обращает внимание швейцарская общественная телерадиокомпания SRF. «Трамп заслужил эти аплодисменты», — вторит ей цюрихская газета Tages-Anzeiger.

«Перемирие хрупкое, прочного плана по достижению мира пока нет», — отмечает телеканал SRF в своей аналитической статье, опубликованной в среду, 15 октября 2025 года. «Но заложники вернулись в Израиль, а жители сектора Газа больше не находятся под градом бомб». Как подчёркивает телеканал, личность Дональда Трампа внесла «решающий вклад» в достижение этого соглашения по Газе: «Движимый желанием войти в историю в качестве миротворца, он отбросил традиционные американские соображения и оказал давление на Израиль. Повлиять на палестинскую военизированную группировку ХАМАС он смог также, имея возможность опереться на таких лидеров, как, например, его «друг», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган».

Насколько прочным будет мир? «План Трампа может стать хорошим началом, но мир придёт только тогда, когда будет обеспечено справедливое урегулирование ближневосточного конфликта, основанное на уважении норм международного права», — указал бывший министр культуры Палестины Ануар Абу Эйшех в женевской газете Le Temps. Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) отмечает, что «даже самые ярые критики Трампа, похоже, постепенно начинают понимать, что его политика более неоднозначна и многогранна, чем её обычно изображают». Издание называет «почти комичным» то, как СМИ, которые ещё недавно ежедневно клеймили Трампа, теперь вдруг призывают присудить ему Нобелевскую премию мира.

«Выступление в защиту мира меняет общественное мнение, и, вероятно, именно поэтому Трамп так одержим Нобелевской премией. Для него это было бы своего рода публичным доказательством того, что все те, кто называл его расистом и фашистом, оказались в итоге неправы». По мнению цюрихской газеты Tages-Anzeiger, перемирие в Газе показывает, что «если Трамп будет и дальше использовать свою власть и влияние, если он при этом сосредоточит свою энергию на внешнеполитических кризисах, таких как кризис на Ближнем Востоке, вместо того чтобы продолжать подрывать демократию в США, то он может быть и в самом деле сможет остановить этот бесконечный круговорот насилия». И если это реально произойдёт, то, по мнению газеты, Трамп действительно станет серьёзным кандидатом на Нобелевскую премию мира.

Негативные последствия введения Трампом повышенных таможенных пошлин находятся на нижней границе ожиданий: мировая экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали эксперты. Copyright The Associated Press 2019

Мировая экономика развивается лучше, чем опасались эксперты ещё шесть месяцев назад, однако тарифная политика президента США Дональда Трампа остаётся серьёзным риском. Об этом предупредила в среду, 15 октября, газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Издание ссылается на выводы Всемирного экономического прогноза, опубликованного накануне, во вторник, 14 октября, Международным валютным фондом (МВФ). В этом докладе говорится, что МВФ прогнозирует глобальный экономический рост на уровне 3,2% в этом году и 3,1% — в 2026 году. Это выше, чем ожидалось в апреле, — тогда, сразу после того как Трамп шокировал мир, и особенно Швейцарию, заявлением о введении повышенных пошлин на импорт, МВФ предсказывал рост на 2,8% и 3% соответственно.

Теперь МВФ считает, что мировая экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали его эксперты. Почему? В ответ на этот вопрос директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала четыре причины. Во-первых, страны с развивающейся экономикой стабилизировали свою денежно-кредитную и фискальную политику, что помогло во время недавних потрясений ограничить отток капиталов.

Во-вторых, частный сектор экономики продемонстрировал высокую степень адаптивности. Многие компании пересмотрели структуру своих цепочек поставок или начали ускоренно завозить товары в США, с тем чтобы избежать действия новых тарифов. В-третьих, значительный вклад в экономический рост внесли инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, особенно в США. Кроме того, американские таможенные тарифы оказали куда меньшее влияние на мировую торговлю, чем ожидалось: «Миру пока удалось избежать втягивания в торговую войну, основанную на ответных тарифных мерах».

При этом NZZ подчёркивает, что новая вспышка тарифного конфликта между Трампом и Пекином показывает: ситуация остаётся крайне нестабильной. Наконец, четвёртым положительным фактором, по словам Георгиевой, стали очень благоприятные финансовые условия, сложившиеся на рынках многих стран. Тем не менее в завершении доклада МВФ содержится предупреждение об усилении политического давления на центральные банки, что может подорвать доверие к их денежно-кредитной политике. И на этот раз данное предупреждение адресовано не только таким странам, как Турция или Аргентина, но и, очевидно, самим США: Трамп уже несколько месяцев призывает Федеральную резервную систему (ФРС) к резкому снижению ключевой процентной ставки.

Несмотря на ограничения, бизоны продолжают мигрировать в поисках подходящих пастбищ. Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved. This Material May Not Be Published, Broadcast, Rewritten Or Redistribu

Рост численности свободно пасущихся бизонов в Йеллоустонском национальном парке на западе США стимулирует развитие локальных экосистем и способствует увеличению разнообразия видов птиц и амфибий.

Женевская газета Le Temps сообщила в понедельник, 13 октября 2025 года, что из 30–60 миллионов бизонов, населявших территорию США в начале 19 века, к 1900 году осталось всего около одной тысячи. После этого были предприняты усилия по восстановлению их популяции. Сегодня она оценивается примерно в 400 000 голов. Большинство бизонов живёт в небольших стадах по несколько сотен особей. Около половины этой численности обитает на ранчо, где животных разводят ради мяса. Другая половина находится на землях, принадлежащих федеральному правительству, где популяция бизонов регулируется путём ежегодного выбраковывания (отстрела).

Политика реинтродукции бизонов в Йеллоустоуне, начатая в 1960-х годах, увеличила их численность до примерно 5000 голов — это предел, установленный администрацией парка на 2024 год. Несмотря на ограничения, бизоны активно мигрируют в поисках подходящих для себя пастбищ. «Этот регион (Йеллоустоун) даёт нам отличную возможность изучить их влияние на экосреду», — объясняет Билл Гамильтон, соавтор опубликованного в августе 2025 года в журнале Science исследования о бизонах, обитающих в северной части Йеллоустонского парка.

«Сравнивая участки, к которым бизоны имеют доступ, с теми, где их нет, мы видим, что даже при интенсивном выпасе эндемичных крупных травоядных травяные луга демонстрируют высокую стрессоустойчивость», — говорит он. По его мнению, она может быть объяснена сложными взаимодействиями между травоядными животными, растениями, питательными веществами и почвенными бактериями. Бизоны разрыхляют почву, что ускоряет разложение растительных остатков. «Кроме того, они оставляют в почве небольшие кратеры, создавая благоприятную среду обитания для рептилий. Птицы же используют эти углубления ещё и как поилки», — добавляет Гамильтон.

