Чернобыль и «атомный салат» в Швейцарии

В начале мая 1986 года на улицах Цюриха прошло и несколько демонстраций. Keystone-SDA

Сорок лет назад страх перед радиацией дошёл даже до кантона Цюрих. После аварии на ЧАЭС там по магазинам ходили разные самозваные «эксперты», а производители овощей спорили с рекомендациями федеральных властей.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС ощущались не только в Тичино, но и в Цюрихе. Начиная с 30 апреля 1986 года в Восточной Швейцарии шли дожди, из-за которых радиоактивные вещества оседали на землю. Частично это затронуло и Цюрихский Оберланд — регион к востоку от Цюриха. Федеральные власти, в частности, рекомендовали мыть овощи, выращенные в открытом грунте, а некоторые виды овощей даже предварительно очищать от кожуры. Союз производителей овощей (Gemüseproduzenten-Verband) выступил с критикой этих рекомендаций.

Через две недели после аварии на ЧАЭС он назвал рекомендации властей о необходимых мерах предосторожности «вводящими в заблуждение». Как тогда писало «Швейцарское телеграфное агентство» (Schweizerische Depeschenagentur, SDA), союз производителей овощей указывал, что в Швейцарии салат-латук и другие листовые овощи в тот момент вообще не соприкасались с радиоактивными осадками. По их словам, все эти овощи поступали «исключительно из закрытого грунта и поливались грунтовой водой».

Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии (Bundesamt für Gesundheit, BAG, подразделение МВД) позднее также писало на своём сайте, что прямых последствий для здоровья населения Швейцарии от употребления загрязнённых продуктов установить не удалось. А пока производители овощей пытались развеять страх потребителей перед «атомным салатом», в начале мая 1986 года по продовольственным магазинам Цюриха начали ходить люди, выдававшие себя за «общественные группы радиационного контроля». На стеллажах со свежими овощами и молочными продуктами они размещали наклейки с надписью «Осторожно, радиационная опасность».

Персоналу магазинов эти самозванные «эксперты» представлялись специалистами по радиационной защите и утверждали, что действуют по поручению Федерального института исследований реакторов (Eidgenössisches Reaktorforschungs-Institut). Такой институт действительно существовал с 1955 по 1988 год. Но потом он вошёл в состав Института Пауля Шеррера (Paul Scherrer Institut). В итоге становить зачинщиков этой акции тогда так и не удалось. Городская полиция Цюриха назвала происходившее «нагнетанием паники».

В начале мая 1986 года на улицах Цюриха прошло и несколько демонстраций. Так, 6 мая около одной тысячи противников атомной энергетики потребовали отказаться от неё. В своих листовках они призывали развивать альтернативные источники энергии. Один из выступавших также осудил информационную политику советских властей. В листовке организаторов тогда говорилось, что Чернобыль — лишь «верхушка айсберга». Отныне, писали они, с радиоактивным заражением придётся жить «как с сопутствующим явлением атомной энергетики». По данным городской полиции, демонстрация прошла мирно.

Когда радиация добралась до Швейцарии

Как пишет телеканал SRFВнешняя ссылка, советское руководство пыталось скрыть, что именно произошло на Чернобыльской АЭС: а произошла там одна из крупнейших ядерных катастроф в истории. И после этого правда открывалась лишь постепенно, отдельными фрагментами. Последствия Чернобыля, отмечает SRF, до сих пор сказываются на обществе, политике и спорах об атомной энергетике в Швейцарии.

Телеканал SRF приводит воспоминания Ивонн, которая и 40 лет спустя хорошо помнит момент, когда впервые услышала об аварии на реакторе в Чернобыле. В апреле 1986 года ей было почти 28 лет, она находилась на шестом месяце беременности и услышала по радио сообщение о том, что произошла авария, один из атомных реакторов повреждён, и что речь идёт о «серьёзном» инциденте. Свое полное имя Ивонн просила не называть.

В Тичино за 40 лет после аварии на ЧАЭС содержание цезия в окружающей среде сократилось более чем наполовину. Keystone-SDA

Сначала, по её словам, она подумала о людях там, в тогдашней советской республике Украина, и попыталась представить, насколько тяжёлой должна быть для них эта ситуация. Затем возник вопрос, что эта авария означает для Швейцарии. После аварии в Чернобыле радиоактивное облако прошло над частью Европы и 30 апреля 1986 года достигло Швейцарии. Для населения, пишет SRF, опасность была трудноуловимой: радиоактивность нельзя ни увидеть, ни почувствовать по запаху. В СМИ тогда появлялись термины «микрорентген», «миллизиверт» и «беккерель» — сложные единицы измерения, с которыми многие сталкивались впервые.

Эксперты объясняли по телевидению, почему западные атомные электростанции безопаснее советских, однако в Швейцарии тревога всё равно сохранялась. Дети за семейным столом спрашивали взрослых, что произошло и почему. В соседней Германии тогда закрывали детские площадки и уничтожали овощи. В Швейцарии власти и специалисты пытались успокоить население: они говорили, что поводов для беспокойства нет, но одновременно рекомендовали мыть листовые овощи, не пить дождевую воду, собранную в резервуарах, а детям и беременным женщинам на время отказаться от свежего молока.

2016 год: заброшенный город Припять в двух километрах от ЧАЭС. На верхние этажи подниматься нельзя, есть риск обрушения зданий. swissinfo.ch

Телеканал SRF цитирует Кристиана Люшера (Christian Lüscher), который тогда работал журналистом на швейцарском радио DRS, а сейчас находится на пенсии. По его словам, одних такие рекомендации успокаивали, а других, наоборот, тревожили ещё сильнее. Ивонн вспоминает, что люди бросились покупать ультрапастеризованное молоко длительного хранения. Партии, произведённые и упакованные ещё до аварии на Чернобыльской АЭС, считались не загрязнёнными радиоактивными веществами. Для Ивонн, ожидавшей первого ребёнка, это стало сильным стрессом.

Период неопределённости длился недолго. В конце мая 1986 года власти отменили большинство рекомендаций о мерах предосторожности. Позднее запрет был введён только на вылов рыбы в озере Лугано. Чернобыль, подчёркивает SRF, стал переломным моментом и для Швейцарии. В обществе усилился скепсис по отношению к атомной энергетике: в июне 1986 года в городе Гёсген более 20 000 человек вышли на демонстрацию против атомной энергетики. Два года спустя власти окончательно отказались от и без того спорных проектов строительства АЭС в городе Кайзераугст в кантоне Аргау и в городе Грабен в кантоне Берн.

После Чернобыля в 1986 году последовала Фукусима в 2011 году — землетрясение, цунами и расплавление активной зоны реактора на японской атомной электростанции. В 2017 году швейцарские избиратели поддержали отказ от атомной энергетики. Однако теперь, спустя 40 лет после Чернобыля, политическая ситуация снова меняется: в Швейцарии вновь обсуждают вопрос о том, не следует ли разрешить строительство новых атомных электростанций.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

