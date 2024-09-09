Швейцария вновь открыла посольство в Ираке

Швейцария вновь открыла посольство в Ираке. Keystone-SDA

Спустя более чем 30 лет Швейцария вновь открыла посольство в Багдаде. Это решение отражает заметное улучшение ситуации в области региональной безопасности и увеличивающееся экономическое значение Ирака на Ближнем Востоке.

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Впервые с 1991 года у Швейцарии снова появилось свое дипломатическое представительство в Багдаде. Швейцарское посольство в иракской столице было вновь открыто во вторник 3 сентября 2024 года. Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии главной причиной принятия такого решения называет «улучшение ситуации в области безопасности».

Ирак находится в начале экономического подъёма, играя все более важную роль в регионе в качестве и политического посредника. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (EDA / ФДИД). Посольство в Багдаде будут отвечать в первую очередь за решение политических и дипломатических задач. Консульские вопросы и визовые запросы по-прежнему будет обрабатывать консульский отдел посольства Швейцарии в столице Иордании Аммане.

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Посольство Швейцарии в Ираке было закрыто в 1991 году в ситуации войны в Персидском заливе, последовавшей за вторжением Ирака в Кувейт. После свержения тогдашнего президента Саддама Хусейна в 2003 году военной коалицией во главе с США в стране долгие годы царила обстановка, близкая к гражданской войне. В 2014 году террористическое «Исламское государство» взяло под свой контроль Мосул, второй по величине город Ирака.

Вновь отвоеван правительственными войсками город был только в 2017 году. Как сообщает корреспондент телеканала SRF на Ближнем Востоке Томас ГутерсонВнешняя ссылка (Thomas Gutersohn), в стране явно ощутим дух оптимизма, в Багдаде благодаря высокой рождаемости и иммиграции молодежь превращается в доминирующую социальную группу. «Эти молодые люди переживают самое спокойное время в своей жизни в Ираке. Они хотят оставить бремя войны позади и сосредоточиться на будущем».

Интересные экспортные и инвестиционные возможности

Это отражается во все большем количестве фирм-стартапов, которые основываются в стране и прежде всего в Багдаде, привнося в Ирак инновационные идеи и новые технологии. Важную роль в решение Швейцарии вернуться в Багдад помимо улучшения ситуации с безопасностью играют и экономические соображения. Ирак обладает огромными энергетическими ресурсами, особенно нефтью, что делает страну привлекательной для международных компаний. В долгосрочной перспективе это открывает для швейцарских компаний интересные экспортные и инвестиционные возможности.

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Один из самых амбициозных проектов Ирака: «Дорога развития», планируемый торговый коридор, по которому товары будут доставляться из региона Персидского залива через Ирак и Турцию в Европу. Препятствием на пути реализации подобных проектов остаётся коррупция. «Коррупция продолжает оставаться одной из главных проблем, особенно в строительной отрасли и при заключении государственных контрактов», — говорит Томас Гутерсон.

Еще один приоритет Швейцарии, как указывает МИД этой страны — сотрудничество в области миграции. В прошлом 2023 году добровольно вернулись на родину из Швейцарии более двух сотен иракцев. Для многих возвращаться по-прежнему небезопасно, особенно это касается выходцев из сельских районов на севере страны, где продолжаются вооруженные конфликты. Так что хотя ситуация в целом с безопасностью в стране улучшилась, но во многих местах она всё ещё остается нестабильной.

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Кроме того, не ослабевает на Ближнем Востоке и политическая напряженность. «После войны в Газе по-прежнему нельзя исключать полномасштабной войны, затрагивающей несколько стран», — объясняет Томас Гутерсон. Тем не менее есть признаки и положительного развития событий в Ираке: «Люди бдительны и полны решимости не допустить повторения мрачных времен, когда север страны находился под контролем ИГ».

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