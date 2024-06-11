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Швейцария поддержит в Украине цифровые проекты

Швейцария выделяет Украине 60 миллионов швейцарских франков на реализацию цифровых проектов
Швейцария выделяет Украине 60 миллионов швейцарских франков на реализацию цифровых проектов. Keystone / Christian Beutler

Правительство Швейцарии выделит Украине 58,7 миллиона швейцарских франков (65,5 миллиона долларов) на реализацию цифровых проектов в области совершенствования государственного управления и предоставления госуслуг. 

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Эти деньги в течение следующих четырех лет будут направлены на проекты прежде всего в регионах, непосредственно пострадавших от агрессии. Об этом сообщило правительство Швейцарии в пятницу 7 июня 2024 года. Эти средства будут инвестированы в проекты в сферах здравоохранения, образования и гуманитарного разминирования.

С этой целью Федеральный совет изменить структуру бюджета, выделяемого в Швейцарии на международное сотрудничество. Правительство обосновало эти инвестиции необходимостью поддержать демократические реформы в Украине, а расширение палитры цифровых госуслуг и повышения степени прозрачности их предоставления являются существенным элементом этих реформ.

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Кроме того, они сыграют важную роль в деле послевоенного восстановления страны, которая начиная с февраля 2022 года вынуждена отражать агрессию России. В последние годы Украина значительно продвинулась в этой области поддержке Швейцарии и других международных партнеров.

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Швейцария намерена официально объявить о своей поддержке цифровых проектов в Украине на следующей конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 11–12 июня 2024 года в Берлине, Германия. Предыдущие такие конференции проходили в Лугано (Швейцария) в 2022 году и в Лондоне (Великобритания) в 2023 году.

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