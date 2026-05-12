Швейцария присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей
Берн больше не ограничивается статусом наблюдателя: Швейцария стала участницей международной коалиции, которая добивается возвращения украинских детей, незаконно вывезенных или принудительно перемещённых Россией.
В понедельник, 11 мая 2026 года, Швейцария впервые уже в качестве полноправного члена, приняла участие в заседании международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идёт о детях, которых Россия, согласно данным коалиции, незаконно вывезла с территории Украины, депортировала или подвергла принудительному перемещению. До сих пор Берн участвовал в работе коалиции только в статусе наблюдателя.
«Швейцария официально уведомила Украину и Канаду о своём присоединении». Об этом сообщил представитель Федерального департамента / Министерства иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, ФДИД / EDA) в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA. Украина и Канада создали эту коалицию в феврале 2024 года. Как говорится на сайте коалиции, в неё входят 47 государств и международных организаций.
Заседание проходило во второй половине дня в понедельник в Брюсселе. Швейцарию на нём представляла посол Рита Адам (Rita Adam), глава миссии Швейцарии при Европейском союзе. В Берне уточнили, что раньше Швейцария регулярно участвовала во встречах коалиции в качестве наблюдателя. Присоединившись к коалиции, Федеральный совет (правительство Швейцарии) выполнил соответствующе поручение парламента. По данным, опубликованным на сайте коалиции, ей известно о более чем 20 тыс. сообщений о возможной депортации и принудительном перемещении детей Россией.
Примерно 2 133 ребёнка уже удалось вернуть в Украину после депортации, принудительного перемещения или пребывания на временно оккупированной Россией территории Украины. Заседание в Брюсселе проходило под председательством ЕС, Украины и Канады. Как заранее сообщал Евросоюз, коалиция должна прежде всего продвигать меры по возвращению детей, помогать им восстановиться и вернуться к нормальной жизни, а также добиваться привлечения России к ответственности за её «жестокие действия».
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
