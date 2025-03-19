Швейцария проведет форум по вопросам мира в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). Keystone-SDA

Швейцария должна как можно скорее организовать международный форум, посвященный вопросам мира в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Такое поручение дал парламент страны правительству, установив срок исполнения в один год.

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После одобрения инициативы большой палатой парламента, Национальным советом, во вторник 18 марта 2025 года это предложение поддержала и малая палата, Совет кантонов.

Главная задача встречи — организация переговоров о коллективном возвращении армянского населения в Нагорный Карабах, который был полностью «зачищен» от армян после последней военной операции Азербайджана в регионе.

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Сенаторы (парламентарии Совета кантонов) считают, что Швейцария должна сыграть в этом конфликте роль посредника. Кроме того, страна имеет прямую заинтересованность в стабилизации региона, учитывая тесные связи Швейцарии с Азербайджаном в области энергетики.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) подчеркнул, что в нынешних условиях Армения и Азербайджан пока не заинтересованы в посредничестве Швейцарии.

Берн уже предлагал свои посреднические услуги, но не получил положительного отклика. По его словам, обе стороны объявили, что достигли договоренности по мирному соглашению, однако на практике оно так и не было реализовано.

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