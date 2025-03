Forum sur la paix dans le Haut-Karabakh en Suisse en vue

La Suisse doit organiser un forum international sur la paix dans le Haut-Karabakh au plus vite. Le Parlement a forcé le gouvernement à rendre cet événement possible en lui imposant un délai d'un an.

(Keystone-ATS) Après le National en décembre, le Conseil des Etats a validé mardi par 29 voix contre 12 une motion en ce sens. Le but de la rencontre est de négocier le retour collectif de la population arménienne dans la région du Haut-Karabakh, désertée depuis la dernière incursion militaire de l’Azerbaïdjan.

La Suisse a un rôle de médiatrice à jouer, ont estimé les sénateurs. Le pays a en outre tout intérêt à promouvoir la paix dans la région, ses relations avec l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’énergie étant étroites.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a rappelé qu’en l’état l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne veulent pas d’une médiation via la Suisse, qui a déjà proposé ses bons services. Les deux pays ont d’ailleurs annoncé s’être entendus sur un accord de paix, a-t-il dit. Sans succès.