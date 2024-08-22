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Внешняя политика

Швейцария хочет участвовать в двух оборонных проектах Евросоюза

KEYSTONE/Urs Flueeler
Швейцария примет участие в проектах Military Mobility и Cyber Ranges Federation. Их цель: совместное дальнейшее развитие оборонного потенциала Европы. KEYSTONE/Urs Flueeler

Швейцария примет участие в проектах Military Mobility и Cyber Ranges Federation. Их цель: совместное дальнейшее развитие оборонного потенциала Европы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам представителей Федерального совета (кабмина), Швейцария обещает себе в результате участия в этих проектах расширение возможностей собственных Вооруженных сил и повышение степени их оперативной совместимости с вооруженными силами стран ЕС. Федеральный совет выдал свое разрешение на участие страны в этих двух проектах, но этот вопрос ещё должен быть вынесен на рассмотрение Совета Европейского союза.

Об этом сообщает радио SRFВнешняя ссылка. Проект «Военная мобильность» направлен на совершенствование и упрощение механизмов и структур по обеспечению боевой мобильности на территории ЕС. Это значит, что в будущем заявки на транзит войсковых подразделений можно будет утверждать в течение нескольких дней.

Проект «Федерация кибер-полигонов» направлен на развитие сотрудничества стран Европы в области киберзащиты. Участие Швейцарии в этих двух проектах является форматом интенсификации сотрудничества в области политики безопасности между Швейцарией и ЕС. Данные шаги были предусмотрены Федеральным советом в его соответствующей программе на 2024 год.

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Проекты «Военная мобильность» и «Федерация кибер-полигонов» были запущены в рамках Постоянного структурированного военного сотрудничества стран ЕС (Pesco). Данная оборонная инициатива была запущена Евросоюзом в 2017 году, её целью было повышение степени оперативной совместимости Вооруженных сил стран-членов ЕС.

Сегодня в более чем 60 проектах PescoВнешняя ссылка участвуют 26 из 27 стран-членов Евросоюза. Третьи страны, такие как Швейцария, также могут участвовать в проектах Pesco на определенных условиях — например, как указано в соответствующем решении стран-членов ЕС, если они вносят «значительную добавленную стоимость в данный проект».

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