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Внешняя политика

Швейцарские миллиардеры против сближения с ЕС

Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.
Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики. Keystone / Peter Klaunzer

Переговоры Берна и Брюсселя по Рамочному соглашению (второй раунд) выходят на финишную прямую. И вот в такой ситуации несколько ведущих предпринимателей Швейцарии выступили с народной законодательной инициативой «Компас», цель которой – ужесточить в пользу Швейцарии условия вообще заключения с ЕС каких-либо соглашений и договоров. Программа швейцарского телеканала SRF Rundschau решила заглянуть «капитанам швейцарской экономики» через плечо, чтобы понять, куда и почему они собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.

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Урс Гильген (Urs Gilgen), телеканал SRF / портал SWI

Четверг, начало ноября 2024 года, с подземной парковки в городе Шинделлеги (Schindellegi), кантон Швиц, выкатывается роскошный Porsche. За рулем Урс Витлисбах (Urs Wietlisbach), дорога его лежит в город Шаффхаузен на самой границе с Германией на одну из своих многочисленных презентаций. Вот уже несколько недель кочует он из аудитории в аудиторию, из зала в зал, пытаясь донести до своих слушателей и слушательниц одну простую мысль: Швейцария не должна быть прикована к ЕС.

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По его словам, им движет одно лишь беспокойство о Швейцарии. «Я боюсь, что мы импортируем из ЕС одну сплошную бюрократию, что и опустит нашу страну до уровня Евросоюза». Урс Витлисбах убежден, что сегодня Швейцария во всем превосходит страны ЕС, имея вдвое больший доход на душу населения и вдвое меньший объем государственного долга. Потому-то он и его соратники и запустили народную законодательную инициативу «Компас»Внешняя ссылка, которая требует, чтобы все важные международные договоры страны утверждались «двойным большинством», то есть народом и кантонами (субъектами федерации).

Не попасть в фарватер ЕС

Цель этого предприятия, однако, состоит в том, чтобы не допустить заключения между Берном и Брюсселем Рамочного соглашения, консультации по модальностям которого Швейцария как раз ведет с ЕС. Как сообщается на сайте инициативы, основной упор делается на предотвращение введения в Швейцарии принципа «динамичного перенятия всех законодательных новелл Евросоюза». На немецком бюрократическом языке это называется dynamische Rechtsübernahme. «Если мы будем двигаться все ближе и ближе к ЕС, то скоро мы невольно окажемся в его фарватере». Именно поэтому Урс Витлисбах и его коллеги выступают против Рамочного соглашения, содержание которого сейчас обсуждается между Брюсселем и Швейцарией.

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Выступая перед аудиторией в Шаффхаузене, он не жалеет метких метафор и сравнений, стремясь доказать аудитории из примерно ста человек, что такие договоры представляют собой угрозу для конкурентной позиции Швейцарии в мире и для суверенитета и самоопределения страны. «Это самое dynamische Rechtsübernahme, которое должно быть предусмотрено Рамочным соглашением, направлено исключительно на то, чтобы институционально подтолкнуть нас к ЕС еще ближе».

Чужие судьи?

В его речи звучит и понятие «чужие судьи», корни которого находятся еще в 13 веке и суть которого сегодня заключается, по мнению Урса Витлисбаха, в стремлении Берна отдать значительную долю правового суверенитета некоей европейской судебной инстанции, которая и должна будет, по мысли авторов Рамочного соглашения, разрешать все споры между ЕС и Швейцарией. Урс Витлисбах утверждает, что лучше иметь меньший доступ к внутреннему рынку ЕС, чем пойти на «такое порабощение». Предпринимательница Ева Яйсли (Eva Jaisli) придерживается совершенно иной точки зрения, нежели авторы инициативы Kompass.

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Её компания PB Swiss Tools производит точные инструменты для закручивания шурупов и специализированные особые медицинские инструменты, примерно 70 процентов ее продукции экспортируется, две трети уходят в страны ЕС. «Авторы инициативы не учитывают экономические факторы, критически важные для швейцарской технологической отрасли. Работа на экспорт укрепляет инновационную мощь страны, а значит, она обеспечивает нам рабочие места и решает проблему молодежной безработицы», — говорит Ева Яйсли.

Уникальная модель успеха

С тех пор как на рубеже веков Швейцария заключила в ЕС два пакета двусторонних соглашений, валовой внутренний продукт Конфедерации постоянно растет. Отказ Швейцарии от тесной кооперации с ЕС привел бы к тому, что многие швейцарские технологические компании всерьез задумались бы о переносе своего производства за рубеж, на территорию единого рынка Евросоюза. «Тогда у нас было бы меньше учебных рабочих мест для молодежи, тогда у нас случился бы отток опыта и инноваций, а это не то, чего мы хотим», — уверена Ева Яйсли. По мнению же авторов инициативы Kompass, Швейцария процветает именно потому, что она создала «билатеральный формат» сотрудничества с ЕС и на этом остановилась, отказываясь от дальнейшего сближения с Европой.

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«Швейцария – это уникальная модель успеха», — говорит Альфред Гантнер (Alfred Gantner), деловой и политический партнёр Урса Ветлисбаха. Он состоятельный предприниматель, работающий в финансовом секторе. Ему ясно, что в этой сфере он имеет особое право голоса. «Мы постоянно слышим, что предприниматели всегда были в недостаточной степени вовлечены в процесс (определения основ сотрудничества Швейцарии и ЕС). И вот посмотрите: к продвижению инициативы Kompass уже подключились более 3 тыс человек, многие из которых, тоже предприниматели, активно вносят свой вклад в общее дело. Но кое-кому опять тут что-то пришлось не по нраву! Многие теперь смотрят на нас как на что-то очень подозрительное».

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