Швейцарские миллиардеры против сближения с ЕС

Куда и почему «капитаны экономики» собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики. Keystone / Peter Klaunzer

Переговоры Берна и Брюсселя по Рамочному соглашению (второй раунд) выходят на финишную прямую. И вот в такой ситуации несколько ведущих предпринимателей Швейцарии выступили с народной законодательной инициативой «Компас», цель которой – ужесточить в пользу Швейцарии условия вообще заключения с ЕС каких-либо соглашений и договоров. Программа швейцарского телеканала SRF Rundschau решила заглянуть «капитанам швейцарской экономики» через плечо, чтобы понять, куда и почему они собираются направить корабль швейцарской экономики, а значит и политики.

5 минут

Четверг, начало ноября 2024 года, с подземной парковки в городе Шинделлеги (Schindellegi), кантон Швиц, выкатывается роскошный Porsche. За рулем Урс Витлисбах (Urs Wietlisbach), дорога его лежит в город Шаффхаузен на самой границе с Германией на одну из своих многочисленных презентаций. Вот уже несколько недель кочует он из аудитории в аудиторию, из зала в зал, пытаясь донести до своих слушателей и слушательниц одну простую мысль: Швейцария не должна быть прикована к ЕС.

Показать больше

Показать больше Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению? Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению. Читать далее Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

По его словам, им движет одно лишь беспокойство о Швейцарии. «Я боюсь, что мы импортируем из ЕС одну сплошную бюрократию, что и опустит нашу страну до уровня Евросоюза». Урс Витлисбах убежден, что сегодня Швейцария во всем превосходит страны ЕС, имея вдвое больший доход на душу населения и вдвое меньший объем государственного долга. Потому-то он и его соратники и запустили народную законодательную инициативу «Компас»Внешняя ссылка, которая требует, чтобы все важные международные договоры страны утверждались «двойным большинством», то есть народом и кантонами (субъектами федерации).

Не попасть в фарватер ЕС

Цель этого предприятия, однако, состоит в том, чтобы не допустить заключения между Берном и Брюсселем Рамочного соглашения, консультации по модальностям которого Швейцария как раз ведет с ЕС. Как сообщается на сайте инициативы, основной упор делается на предотвращение введения в Швейцарии принципа «динамичного перенятия всех законодательных новелл Евросоюза». На немецком бюрократическом языке это называется dynamische Rechtsübernahme. «Если мы будем двигаться все ближе и ближе к ЕС, то скоро мы невольно окажемся в его фарватере». Именно поэтому Урс Витлисбах и его коллеги выступают против Рамочного соглашения, содержание которого сейчас обсуждается между Брюсселем и Швейцарией.

Показать больше

Показать больше Почему Швейцария не хочет вступать в Евросоюз? Этот контент был опубликован на Почему Конфедерацию туда и калачом не заманить? Разъясняем на веселых гифках. Читать далее Почему Швейцария не хочет вступать в Евросоюз?

Выступая перед аудиторией в Шаффхаузене, он не жалеет метких метафор и сравнений, стремясь доказать аудитории из примерно ста человек, что такие договоры представляют собой угрозу для конкурентной позиции Швейцарии в мире и для суверенитета и самоопределения страны. «Это самое dynamische Rechtsübernahme, которое должно быть предусмотрено Рамочным соглашением, направлено исключительно на то, чтобы институционально подтолкнуть нас к ЕС еще ближе».

Чужие судьи?

В его речи звучит и понятие «чужие судьи», корни которого находятся еще в 13 веке и суть которого сегодня заключается, по мнению Урса Витлисбаха, в стремлении Берна отдать значительную долю правового суверенитета некоей европейской судебной инстанции, которая и должна будет, по мысли авторов Рамочного соглашения, разрешать все споры между ЕС и Швейцарией. Урс Витлисбах утверждает, что лучше иметь меньший доступ к внутреннему рынку ЕС, чем пойти на «такое порабощение». Предпринимательница Ева Яйсли (Eva Jaisli) придерживается совершенно иной точки зрения, нежели авторы инициативы Kompass.

Показать больше

Показать больше Угрожают ли Швейцарии «чужие судьи»? Этот контент был опубликован на Должно ли национальное право иметь в Швейцарии приоритет перед международным? Консервативная партия SVP считает, что должно! Читать далее Угрожают ли Швейцарии «чужие судьи»?

Её компания PB Swiss Tools производит точные инструменты для закручивания шурупов и специализированные особые медицинские инструменты, примерно 70 процентов ее продукции экспортируется, две трети уходят в страны ЕС. «Авторы инициативы не учитывают экономические факторы, критически важные для швейцарской технологической отрасли. Работа на экспорт укрепляет инновационную мощь страны, а значит, она обеспечивает нам рабочие места и решает проблему молодежной безработицы», — говорит Ева Яйсли.

Уникальная модель успеха

С тех пор как на рубеже веков Швейцария заключила в ЕС два пакета двусторонних соглашений, валовой внутренний продукт Конфедерации постоянно растет. Отказ Швейцарии от тесной кооперации с ЕС привел бы к тому, что многие швейцарские технологические компании всерьез задумались бы о переносе своего производства за рубеж, на территорию единого рынка Евросоюза. «Тогда у нас было бы меньше учебных рабочих мест для молодежи, тогда у нас случился бы отток опыта и инноваций, а это не то, чего мы хотим», — уверена Ева Яйсли. По мнению же авторов инициативы Kompass, Швейцария процветает именно потому, что она создала «билатеральный формат» сотрудничества с ЕС и на этом остановилась, отказываясь от дальнейшего сближения с Европой.

Показать больше

Показать больше Кто в Швейцарии боится «чужих судей»: 9 вопросов и ответов Этот контент был опубликован на Законодательная инициатива требует в Швейцарии отдать приоритет национальному праву по сравнению с международным. 9 вопросов и ответов по данной теме.. Читать далее Кто в Швейцарии боится «чужих судей»: 9 вопросов и ответов

«Швейцария – это уникальная модель успеха», — говорит Альфред Гантнер (Alfred Gantner), деловой и политический партнёр Урса Ветлисбаха. Он состоятельный предприниматель, работающий в финансовом секторе. Ему ясно, что в этой сфере он имеет особое право голоса. «Мы постоянно слышим, что предприниматели всегда были в недостаточной степени вовлечены в процесс (определения основ сотрудничества Швейцарии и ЕС). И вот посмотрите: к продвижению инициативы Kompass уже подключились более 3 тыс человек, многие из которых, тоже предприниматели, активно вносят свой вклад в общее дело. Но кое-кому опять тут что-то пришлось не по нраву! Многие теперь смотрят на нас как на что-то очень подозрительное».

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Швейцарцы позитивнее относятся к ЕС на фоне российской агрессии Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии стали позитивнее относиться к Европейскому союзу на фоне российской агрессии против Украины. Читать далее Швейцарцы позитивнее относятся к ЕС на фоне российской агрессии