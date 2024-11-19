Торговля с Китаем: «У Швейцарии нет плана Б»

Кто кому готовит красную ковровую дорожку? Китай и Швейцария: неравный брак или начало прекрасной дружбы? Peter Klaunzer / AFP

Запад отворачивается от Китая, Швейцария идет прямо противоположным курсом и расширяет свои экономические связи с Пекином. Чем все это кончится?

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Запад ужесточает свой тон в диалоге с Китаем: Евросоюз, в частности, принял решение ввести запретительные тарифы на китайские электромобили, США вот-вот начнут полноценную торговую войну с Китаем. Западные страны стараются диверсифицировать свои цепочки поставок и создавать новые торгово-экономические альянсы. Такой подход предполагает «сокращение масштаба критических зависимостей» и на журналистском жаргоне называется «дерискинг».

Понятие de-risking возникло на финансовых рынках и описывает стратегию, в рамках и на основе которой банки или другие структуры прекращают или ограничивают свои деловые отношения с определенными категориями клиентов, с тем чтобы избежать принятия на себя связанных с такими клиентами рисков, что отличает такой подход от стратегии, направленной на управление рисками. Примерно такой переход (от управления рисками к их блокировке) переживают и отношения Запада с Китаем.

Логика прибыли уступила место логике дерискинга. Так поступают все страны Запада за одним исключением в лице Швейцарии. Эта страна не только не управляет рисками — она, напротив, намерена еще в большей степени активизировать свои торговые отношения с Китаем. В сентябре 2024 года Федеральный совет (кабмин) дал добро на переговоры с Китайской Народной Республикой о расширении и модернизации действующего между двумя странами Соглашения о свободной торговле (ССТ).

Китай и Швейцария — давние партнеры

Швейцарии традиционно поддерживала с Китаем особенно дружеские отношения с Китаем. Она была одной из первых, если не первой, западных стран, признавших Народную Республику при Мао Цзэдуне в 1950 году. Уже скоро страны отметят 75-ю годовщину двусторонних отношений Берна и Пекина, однако к этому юбилею они подходят в ситуации, отнюдь не располагающей к оптимизму. Китайская экономика слабеет, одновременно важнейшие торговые партнеры Швейцарии (ЕС и США) постепенно отворачиваются от Китая.

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Националистическая риторика Пекина грозит миру еще и эскалацией конфликта с Тайванем в дополнение российской агрессии против Украины. Почему Швейцария действует так, как она действует. Это наивность? Необязательно. Такого мнения придерживается Ван-Син Лю (Wan-Hsin Liu), специалистка по Китаю, международной торговле и инвестициям немецкого Института мировой экономики в городе Киль (Kiel Institut für Weltwirtschaft / IfW Kiel).

«С точки зрения Швейцарии и ее интересов вполне логично модернизировать существующее ССТ с Китаем спустя 10 лет после его подписания. На фоне нынешней геополитической напряженности можно предположить, что Китай в какой-то момент отменит некоторые меры, принятые в свое время с целью либерализации (условий работы на китайском рынке), а Швейцария, имея ССТ, имела бы в такой ситуации возможность лучше защитить (свои интересы). Кроме того, это дало бы Берну возможность требовать (от Пекина соблюдения) определенных правил игры, например в области электронной коммерции и защиты персональных данных».

Как считает Ван-Син Лю, Швейцария находится в сильной переговорной позиции и там, где речь идет о правах человека. «Соглашение (о свободной торговле с Берном) особенно важно для Китая в именно данный момент, потому что этот документ открывает ему доступ к европейскому рынку. В то время, когда США уже отвернулись от Китая, а ЕС тоже пытается дистанцироваться от Пекина, такое ССТ имеет огромное значение для Китая, и он сделает все, что в его силах, чтобы только не потерять этот доступ к рынку Европы».

Выдвигая требования

Швейцарское правительство, в свою очередь, тоже могло бы воспользоваться этой зависимостью и выдвинуть пот отношению к Китаю требования, касающиеся соблюдения прав человека и защиты окружающей среды. Курирующий парламентский комитет Национального совета (большая палата федерального парламента) пока отказался включить в обновленную версию ССТ с Китаем обязательные нормы и правила конкретно по этим вопросам. С тем чтобы усилить необходимое давление, некоторые партии и организации левого толка в Швейцарии уже пригрозили вынести новую редакцию документа на референдум.

Китай, будучи страной, экономика которой по большей части ориентирована на экспорт, является для Швейцарии важным рынком сбыта и не только из-за своих размеров. По данным Государственного Секретариата по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики страны) в 2023 году швейцарские компании экспортировали в Китай продукции и услуг на 40,6 миллиарда швейцарских франков, в то время как импорт составил в стоимостном выражении 18,4 млрд, что в целом тоже неплохо. Объем взаимной торговли увеличивается, хотя уже не в той степени, как ещё несколько лет назад. В структуре торгово-экономических отношений Швейцарии и Китая доминирует золото, хотя как раз именно оно и исключено из соглашения о свободной торговле.

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«На данный момент „отстыковка“ от Китая не станет для экономики устойчивым решением, — говорит Дэниел Киндерман (Daniel Kinderman), профессор частного Университета штата Делавэр в США (University of Delaware) и специалист в области практической политологии. — Однако Швейцарии также было бы вполне целесообразно предпринять усилия по диверсификации своих рынков сбыта. Пандемия уже показала это, а сейчас к тому же замедление темпов экономического роста в Китае начинает оказывать давление и на швейцарские компании, просто принуждая их думать о диверсификации».

Исследование, проведенное в 2023 году швейцарским НИИ изучения циклов экономической конъюнктуры (KOF) при Высшей технической школе Цюриха (ВТШ / ETH), показывает, что от поставок из Китая в той или иной значительной степени зависит пятая часть швейцарских промышленных компаний, и прежде всего в секторе электроники, за которым следуют фармацевтическая и химическая отрасли. Чуть меньше 20% компаний не могут пока оценить степень своей зависимости от Китая.

Более половины опрошенных компаний не приняли пока никаких мер с целью диверсифицировать портфолио своих поставщиков, чуть менее трети компаний приняли или планируют принять пакет по меньшей мере из трёх базовых мер, среди которых, например, могло бы быть решение закупать больше ресурсов в Европе, а не в Китае. В США же «особый подход» Швейцарии к сделкам с Китаем считают вполне прагматичным и логичным. «Швейцарское правительство, очевидно, придерживается мнения, что подход „все делать как всегда“ все еще является жизнеспособным вариантом (налаживания отношений с Поднебесной).

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Как долго эта стратегия будет продолжать работать и приносить позитивные результаты? Пока неясно. Решающим фактором станет исход президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Трамп, вероятно, будет проводить очень жесткий антикитайский курс, что может затронуть, в том числе, и Швейцарию». На это обращает внимание в статье, опубликованной еще до выборов агентством Bloomberg, и Ален Граф (Alain Graf), старший консультант официального государственного швейцарского ведомства по продвижению интересов швейцарского бизнеса за рубежом Switzerland Global Enterprise.

Как такое влияние может выглядеть, продемонстрировал случай, произошедший весной 2023 года. Швейцарская технологическая компания ABB поставляла государственному предприятию Shanghai Zhenhua Heavy Industries в Китае программное обеспечение для портовых кранов. Это программное обеспечение устанавливается на краны в Китае, а затем краны поставляются в США. В Штатах возникли опасения, что данное ПО будет собирать данные о перемещении грузов через порты Америки и передавать их китайской стороне, в результате чего представителям ABB пришлось выступать и оправдываться на слушаниях в Конгрессе США.

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«Думаю, что в будущем подобные случаи станут ещё более частыми», — говорит Симона Грано (Simona Grano), эксперт по Китаю и Тайваню, научная сотрудница Цюрихского университета. «По мере роста степени напряженности в сфере торгово-экономических отношений Швейцарии будет все сложнее вести бизнес с обеими сторонами, то есть и с Китаем, и США». Симона Грано считает, что существует реальный риск введения со стороны США и ЕС мер по ограничению своих торговых отношений со Швейцарией, особенно если она и дальше продолжит поддерживать с Китаем особые отношения.

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«В худшем случае Швейцарии придется выбирать между двумя сверхдержавами. А если Китай нападет на Тайвань, то последствия этой войны и для мировой экономики, и для Швейцарии будут просто катастрофическими», — говорит Симона Грано. А между тем в настоящее время у Швейцарии вообще нет никакого плана Б на этот случай. Решение министра иностранных дел Иньяцио Кассиса, принятое летом 2024 года, воздержаться от пересмотра общей стратегии страны на китайском направлении как раз и говорит о том, что у страны нет понимания того, как следовало бы в будущем выстраивать свои отношения с Китаем. «А нам сейчас как раз нужна четкая позиция. Для этого мы должны быть готовы время от времени сердить и раздражать Китай. Времена, когда Швейцария имела возможность отделять экономику от политических вопросов, медленно, но верно проходят», — резюмирует Симона Грано.

Немецкоязычный оригинал материала отредактировал Яннис Маврис, русскоязычный оригинал материала подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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