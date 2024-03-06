Швейцария поддержит разминирование в Украине

Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности. KEYSTONE

Парламент Швейцарии одобрил в обеих палатах соответствующие предложения курирующих парламентских комитетов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Parliament endorses Swiss commitment to mine clearance efforts in Ukraine Оригинал Читать далее Parliament endorses Swiss commitment to mine clearance efforts in Ukraine

Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности. После большой палаты парламента, Национального совета, в понедельник 4 февраля 2024 года такое же решение приняла малая палата, Совет кантонов.

Предложение в малую палату внесли социалисты, Совет кантонов одобрил его без встречных возражений. Однако, поскольку в этом предложении были в одном пункте внесены поправки, то этот вопрос снова должен быть рассмотрен большой палатой, Национальным советом.

В частности, предложение, выдвинутое Социал-демократической партией, призывает министерство обороны Швейцарии VBS разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с профильными организациями, действующими в зонах боевых действий. Депутаты также предлагают властям Швейцарии оказать этой программе «значительную финансовую и кадровую поддержку».

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Федеральный совет (кабинет министров) согласился с этим предложением. В своем ответе парламенту он отметил, что Швейцария уже активно участвует в деятельности по разминированию в Украине. Вооруженные силы и Женевский центр гуманитарного разминирования (GIHCD) обладают всеми необходимыми для этого возможностями и ресурсами.

Министерство обороны и GIHCD совместно уже организовали курсы по разминированию в Швейцарии и в Украине. Министерство иностранных дел также оказывает базирующемуся в Женеве Швейцарскому фонду разминирования (FSD) финансовую поддержку. Комитет малой палаты по политике безопасности проголосовал за это предложение десятью голосами против одного при одном воздержавшемся.

Однако он добавил в текст пункт о том, что федеральное правительство должно по возможности отдавать предпочтение швейцарским компаниям, работающим в области разминирования. Как указал депутат Шарль Жюйяр (Charles Juillard) Украина сейчас — это самая насыщенная минами страна в мире.

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По оценкам украинского правительства минами или неразорвавшимися остатками кассетных боеприпасов поражены около 40% территории страны. Министр обороны Виола Амхерд уточнение по поводу предпочтения швейцарских фирм ненужным. Ее министерство и Министерство иностранных дел EDA уже предпринимают активные усилия по разминированию Украине, например, сотрудничая с Фондом Digger, который разрабатывает и строит машины разминирования. «Эта (поправка) ничего не меняет в нашей работе», — указала Виола Амхерд, которая в 2024 году занимает еще и должность президента Швейцарии.

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