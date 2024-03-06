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Внешняя политика

Швейцария поддержит разминирование в Украине

Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности.
Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности. KEYSTONE

Парламент Швейцарии одобрил в обеих палатах соответствующие предложения курирующих парламентских комитетов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности. После большой палаты парламента, Национального совета, в понедельник 4 февраля 2024 года такое же решение приняла малая палата, Совет кантонов.

Предложение в малую палату внесли социалисты, Совет кантонов одобрил его без встречных возражений. Однако, поскольку в этом предложении были в одном пункте внесены поправки, то этот вопрос снова должен быть рассмотрен большой палатой, Национальным советом.

В частности, предложение, выдвинутое Социал-демократической партией, призывает министерство обороны Швейцарии VBS разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с профильными организациями, действующими в зонах боевых действий. Депутаты также предлагают властям Швейцарии оказать этой программе «значительную финансовую и кадровую поддержку».

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Федеральный совет (кабинет министров) согласился с этим предложением. В своем ответе парламенту он отметил, что Швейцария уже активно участвует в деятельности по разминированию в Украине. Вооруженные силы и Женевский центр гуманитарного разминирования (GIHCD) обладают всеми необходимыми для этого возможностями и ресурсами.

Министерство обороны и GIHCD совместно уже организовали курсы по разминированию в Швейцарии и в Украине. Министерство иностранных дел также оказывает базирующемуся в Женеве Швейцарскому фонду разминирования (FSD) финансовую поддержку. Комитет малой палаты по политике безопасности проголосовал за это предложение десятью голосами против одного при одном воздержавшемся.

Однако он добавил в текст пункт о том, что федеральное правительство должно по возможности отдавать предпочтение швейцарским компаниям, работающим в области разминирования. Как указал депутат Шарль Жюйяр (Charles Juillard) Украина сейчас — это самая насыщенная минами страна в мире.

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По оценкам украинского правительства минами или неразорвавшимися остатками кассетных боеприпасов поражены около 40% территории страны. Министр обороны Виола Амхерд уточнение по поводу предпочтения швейцарских фирм ненужным. Ее министерство и Министерство иностранных дел EDA уже предпринимают активные усилия по разминированию Украине, например, сотрудничая с Фондом Digger, который разрабатывает и строит машины разминирования. «Эта (поправка) ничего не меняет в нашей работе», — указала Виола Амхерд, которая в 2024 году занимает еще и должность президента Швейцарии.

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