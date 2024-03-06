Швейцария поддержит разминирование в Украине
Парламент Швейцарии одобрил в обеих палатах соответствующие предложения курирующих парламентских комитетов.
Парламент Швейцарии согласен поддержать усилия Конфедерации по оказанию Украине помощи в области противодействия минной опасности. После большой палаты парламента, Национального совета, в понедельник 4 февраля 2024 года такое же решение приняла малая палата, Совет кантонов.
Предложение в малую палату внесли социалисты, Совет кантонов одобрил его без встречных возражений. Однако, поскольку в этом предложении были в одном пункте внесены поправки, то этот вопрос снова должен быть рассмотрен большой палатой, Национальным советом.
В частности, предложение, выдвинутое Социал-демократической партией, призывает министерство обороны Швейцарии VBS разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с профильными организациями, действующими в зонах боевых действий. Депутаты также предлагают властям Швейцарии оказать этой программе «значительную финансовую и кадровую поддержку».
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Федеральный совет (кабинет министров) согласился с этим предложением. В своем ответе парламенту он отметил, что Швейцария уже активно участвует в деятельности по разминированию в Украине. Вооруженные силы и Женевский центр гуманитарного разминирования (GIHCD) обладают всеми необходимыми для этого возможностями и ресурсами.
Министерство обороны и GIHCD совместно уже организовали курсы по разминированию в Швейцарии и в Украине. Министерство иностранных дел также оказывает базирующемуся в Женеве Швейцарскому фонду разминирования (FSD) финансовую поддержку. Комитет малой палаты по политике безопасности проголосовал за это предложение десятью голосами против одного при одном воздержавшемся.
Однако он добавил в текст пункт о том, что федеральное правительство должно по возможности отдавать предпочтение швейцарским компаниям, работающим в области разминирования. Как указал депутат Шарль Жюйяр (Charles Juillard) Украина сейчас — это самая насыщенная минами страна в мире.
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По оценкам украинского правительства минами или неразорвавшимися остатками кассетных боеприпасов поражены около 40% территории страны. Министр обороны Виола Амхерд уточнение по поводу предпочтения швейцарских фирм ненужным. Ее министерство и Министерство иностранных дел EDA уже предпринимают активные усилия по разминированию Украине, например, сотрудничая с Фондом Digger, который разрабатывает и строит машины разминирования. «Эта (поправка) ничего не меняет в нашей работе», — указала Виола Амхерд, которая в 2024 году занимает еще и должность президента Швейцарии.
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