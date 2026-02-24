Четыре года войны: какую помощь оказывает Швейцария Украине?
Швейцария направила Украине помощи на сумму более шести миллиардов франков. Берн не собирается прекращать поддерживать Киев.
Федеральные власти Швейцарии в период с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день на поддержку населения страны, находящегося как в самой стране, так и за ее пределами, направили более шести миллиардов швейцарских франков. Швейцария продолжит финансовую помощь Украине и в ближайшие годы.
Швейцарский взгляд на вторжение России в Украину
Как отметили в Швейцарии, Украина продолжает остро нуждаться в помощи. Спустя четыре года после начала российского вторжения от гуманитарной помощи зависит около половины населения страны. Федеральные власти Швейцарии с начала вторжения и до конца прошлого 2025 года уже направили на поддержку населения, пострадавшего от войны в Украине, 6,08 миллиарда франков
Показать больше
Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина?
Федеральный департамент / министерство экономики, образования и исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF) сообщил об этом в ответ на запрос агентства Keystone-SDA. Швейцария намерена и далее играть активную роль в оказании помощи Украине. Страновая программа по Украине на период с 2025 по 2036 год предусматривает выделение из бюджета в общей сложности пяти миллиардов франков.
Показать больше
В цюрихском Filmpodium показывают фильмы Виталия Манского
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.