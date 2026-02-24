The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демография
Культура
Будущее работы
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Четыре года войны: какую помощь оказывает Швейцария Украине?

Четыре года войны в Украине: федеральное правительство предоставляет эту помощь
Швейцария направила Украине помощь на сумму более шести миллиардов франков. Берн не собирается пока прекращать поддерживать Киев. Keystone-SDA

Швейцария направила Украине помощи на сумму более шести миллиардов франков. Берн не собирается прекращать поддерживать Киев.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Федеральные власти Швейцарии в период с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день на поддержку населения страны, находящегося как в самой стране, так и за ее пределами, направили более шести миллиардов швейцарских франков. Швейцария продолжит финансовую помощь Украине и в ближайшие годы.

Швейцарский взгляд на вторжение России в Украину

Как отметили в Швейцарии, Украина продолжает остро нуждаться в помощи. Спустя четыре года после начала российского вторжения от гуманитарной помощи зависит около половины населения страны. Федеральные власти Швейцарии с начала вторжения и до конца прошлого 2025 года уже направили на поддержку населения, пострадавшего от войны в Украине, 6,08 миллиарда франков

Показать больше
Антивоенная акция протеста в Цюрихе через две недели после полномасштабного вторжения России в Украину, 6 марта 2022 года.

Показать больше

Швейцарская дипломатия

Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина?

Этот контент был опубликован на В чём причина осторожности Швейцарии в вопросе передачи замороженных российских активов на цели восстановления Украины?

Читать далее Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина?

Федеральный департамент / министерство экономики, образования и исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF) сообщил об этом в ответ на запрос агентства Keystone-SDA. Швейцария намерена и далее играть активную роль в оказании помощи Украине. Страновая программа по Украине на период с 2025 по 2036 год предусматривает выделение из бюджета в общей сложности пяти миллиардов франков.

Показать больше
Режиссёр Виталий Манский (в центре) с оркестром Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного) во время съёмок фильма «Подлётное время» (Time to the Target).

Показать больше

Культура

В цюрихском Filmpodium показывают фильмы Виталия Манского

Этот контент был опубликован на В цюрихском кинотеатре Filmpodium проходит наиболее полная ретроспектива работ режиссёра-документалиста Виталия Манского.

Читать далее В цюрихском Filmpodium показывают фильмы Виталия Манского

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Богатая Швейцария: слабая страна, легкая добыча?

Готова ли Швейцария жить в мире, где всё чаще решающую роль играет право силы, а не сила права? И что ей нужно было бы делать, чтобы не утратить свои позиции?

Присоединяйтесь к дискуссии
66 Отметки «мне нравится»
68 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR