Швейцария и война на Ближнем Востоке после 7 октября 2023 года

Швейцария, депозитарий Женевских конвенций и традиционный посредник, оказалась после 7 октября 2023 года в непростой ситуации. SWI swissinfo.ch / Helen James / Getty Images



Начиная с 7 октября 2023 года Швейцария, страна-депозитарий Женевских конвенций, неоднократно подчёркивала необходимость прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Однако её позиция вызвала в том числе и критику за «излишнюю мягкость» по отношению к Израилю.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совместно с другими вооружёнными палестинскими группировками напало на Израиль, убив более 1100 человекВнешняя ссылка и захватив примерно 251 заложника, которых затем вывезли в Газу и многих убили. Израиль ответил на это, начав в секторе Газа масштабную военную операцию. По данным официальных палестинских органов здравоохранения, к концу июля 2025 года наземная и воздушная война Израиля против боевиков ХАМАС привела к гибели более 60 000 человек, причём почти треть погибших — лица младше 18 лет.

В июле международная мониторинговая группа — Integrated Food Security Phase Classification (IPC) — предупредила, что в Газе сейчас разворачивается наихудший сценарийВнешняя ссылка и что региону грозит голод. Такое развитие началось после того, как израильская армия в начале марта 2025 года ввела гуманитарную блокаду анклава. В течение последних двух лет Швейцария продолжала предлагать свои посреднические услуги с целью возобновления мирных переговоров.

Она классифицировала ХАМАС в качестве террористической организации, воздержалась от признания палестинского государства и рассматривала возможность прекращения своих финансовых взносов в бюджет UNRWA — агентство Организации Объединённых Наций, оказывающее поддержку палестинским беженцам.

Октябрь — декабрь 2023 года: признание ХАМАС террористической организацией

22 октября 2023 года в Женеве у Европейской штаб-квартиры ООН прошла акция: её участники держали плакаты с фотографиями заложников ХАМАС и флаги Израиля. С момента нападения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на юг Израиля 7 октября погибли тысячи израильтян и палестинцев. На следующий день, 8 октября, Израиль объявил войну ХАМАС. Keystone / Magali Girardin

Берн решительно осудил акты терроризма, совершённые движением ХАМАС, признал законное право Израиля обеспечивать свою безопасность и оборону, а также призвал все стороны уважать нормы международного гуманитарного права (МГП) с целью защиты гражданского населения. В период сразу после атаки ХАМАС на Израиль Швейцария организовала специальные авиарейсы, которыми из Тель-Авива в Цюрих были эвакуированы около 700 человек, постоянно проживавших в Израиле, и выделила на гуманитарную помощь региону Ближнего Востока 90 миллионовВнешняя ссылка швейцарских франков.

11 октября: через четыре дня после нападения швейцарское правительство объявило, что намерено запретить ХАМАС в Швейцарии. Законопроект был внесён в парламент в ноябре 2023 года и вступил в силу в мае 2025 года. Это решение стало, по сути, отходом Швейцарии от своей прежней ближневосточной политики, которая заключалась в том, чтобы позиционировать себя посредником и поэтому не признавать ХАМАС террористической организацией.

29 декабря: будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, Швейцария, не обладающая правом вето, на экстренном заседании СБ ООН в Нью-Йорке подчеркнула необходимостьВнешняя ссылка поиска устойчивого политического решения на Ближнем Востоке. Она вновь подтвердилаВнешняя ссылка свою поддержку концепции «двух государств», закреплённой в резолюциях ООН и основанной на границах 1967 года.

28 октября 2023 года в Берне на Федеральной площади перед зданием Федерального парламента прошёл санкционированный митинг в поддержку Палестины. Участники держали палестинские флаги и плакаты. С момента нападения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года и последовавших ударов Израиля по палестинскому анклаву погибли тысячи израильтян и палестинцев. Keystone / Anthony Anex

2024 год: гуманитарный кризис в Газе

В 2024 году Израиль расширил масштабы своей военной кампании в Газе: она теперь включала в себя постоянные авиаудары, наземные операции и блокирование поставок в анклав гуманитарных грузов. Гуманитарная ситуация в анклаве резко ухудшилась, одновременно на Западном берегу обострилось противостояние между израильскими поселенцами, армией Израиля и палестинцами. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к деэскалации, устойчивого прекращения огня достигнуто не было, мирные переговоры начать не удавалось, процесс урегулирования конфликта прочно завяз в тупике.

Швейцария подчёркивала, что все стороны израильско-палестинского конфликта обязаны без исключений строго соблюдать нормы международного гуманитарного права (МГП), настаивая на реализации решения о создании двух государств: Израиля и Палестины. После того как Израиль обвинил нескольких сотрудников БАПОР в причастности к нападениям ХАМАС, на протяжении всего 2024 года в швейцарском парламенте шли дебаты о прекращении взносов в бюджет этой организации. В итоге парламент постановил, что любое решение о финансировании любых отдельных проектов по линии БАПОР должно вначале рассматриваться в парламентских комитетах по иностранным делам.

18 апреля: Совет Безопасности ООН голосовал по резолюции с рекомендацией принять Палестину в члены ООН. За резолюцию высказались 12 государств, двое воздержались (Великобритания и Швейцария), США воспользовались правом ветоВнешняя ссылка. Это решение заблокировало процесс передачи резолюции в распоряжение ГА ООН. Там для одобрения вступления Палестины в ООН в качестве полноправного государства-члена потребовалось бы большинство в две трети голосов членов Генассамблеи.

Швейцария пояснила, что воздержалась при голосовании, исходя из вывода о том, что на данном этапе вступление Палестины в ООН в качестве полноправного члена не будет способствовать снижению напряжённости или продвижению мирных усилий на Ближнем Востоке.

19 июля: Международный суд ООН (ICJ) вынес консультативное заключениеВнешняя ссылка, признав незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Швейцария внесла свой вклад в создание консультативного заключения Международного суда и поддержала его.

18 сентября: Швейцария воздержалась на ГА ООН в ходе голосования по резолюции, поддерживавшей позицию Международного суда, при этом она вновь подтвердила свою приверженность международному праву. В Берне заявили, что отдельные положения резолюции суда выходят за рамки консультативного заключения, в частности требование ухода Израиля с оккупированных палестинских территорий в течение 12 месяцев без уточнения, каким образом будет обеспечена безопасность самого Израиля. «Наше решение воздержаться никоим образом не умаляет нашей приверженности соблюдению и обеспечению соблюдения норм международного гуманитарного права на всей территории оккупированной Палестины», — подчёркивалось в заявленииВнешняя ссылка Швейцарии.

2025 год: угроза голода в секторе Газа

Город Газа, 4 августа 2025 года. Жители города в очереди у общественной кухни за едой, раздаваемой в рамках гуманитарной помощи. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к перемирию, боевые действия на Ближнем Востоке продолжались. По оценкам и данным ООН, с июля 2025 года всё население Газы оказалось «на грани голодаВнешняя ссылка». Это вызвало резкую критику в адрес Израиля и вынудило его частично увеличить объёмы гуманитарных поставок в анклав.

Запрет на деятельность БАПОР (UNRWA) в Израиле, который вступил в силу 30 января, ещё больше осложнилВнешняя ссылка процесс распределения гуманитарной помощи. С марта по середину мая Израиль закрыл все пограничные переходы, ведущие в сектор, остановив поставки продовольствия, воды и прочих гуманитарных грузов.

6 марта: намеченная конференция по Женевским конвенциям, посвящённая защите гражданского населения на палестинских территориях, была отменена из-за глубоких разногласий между её участниками. Швейцария подверглась критике за то, что не провела её, несмотря на соответствующее поручение от Генеральной Ассамблеи ООН. Заявленной целью конференции было подтвердить обязательства государств — участников Женевских конвенций по защите гражданского населения и его собственности на оккупированных палестинских территориях.

15 мая: в Швейцарии вступил в силу пятилетний запрет ХАМАС.

21 мая: Швейцария заявила о намерении выделить в 2025 году 10 миллионов швейцарских франков (12 млн долларов США) на поддержку БАПОР — в том же объёме, что и годом ранее, — для обеспечения деятельности агентства в Иордании, Ливане и Сирии.

30 мая: федеральное правительство Швейцарии осудило решение Израиля о строительстве 22 новых поселений на оккупированных палестинских территориях Западного берега.

Начало июня: министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) подвергся критике в Швейцарии за излишнюю, как считают некоторые его оппоненты, «мягкость в отношении Израиля». Недовольство прозвучало и со стороны ряда сотрудников его ведомства.

10–11 июня: под давлением внутренней швейцарской критикиВнешняя ссылка И. Кассис совершил первую после атаки ХАМАС на Израиль поездку на Ближний Восток. В Иерусалиме он напомнил Израилю о его обязанностях в рамках норм международного гуманитарного права, в частности — об обязанности в качестве оккупирующей державы обеспечивать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи на контролируемые им территории. Министр также призвал Израиль увеличить объёмы поставок в Газу. В Рамалле он встретился с премьер-министром Палестины Мохаммадом Мустафой (Mohammad Mustafa).

2 июля: Женевский Фонд гуманитарной помощи Газе (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), созданный при поддержке США и Израиля в качестве альтернативы гуманитарным механизмам под эгидой ООН, был распущен в Швейцарии, но продолжил работу в США. Фонд был создан 27 мая.

12 августа: «Нам необходимо перемирие, которое действительно сможет положить конец войне». Об этом говорилось в совместном заявленииВнешняя ссылка 29 западных государств, включая Швейцарию. «Мы благодарны США, Катару и Египту за усилия по достижению перемирия и поиску мира. Нам нужно перемирие, которое остановит войну, позволит освободить заложников и обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу по суше».

По данным палестинских органов здравоохранения, за время наземной и воздушной кампании Израиля против боевиков ХАМАС, начавшейся почти два года назад, погибло не менее 65 000 человек. Перепроверить эти данные невозможно.

В сентябре израильские войска начали наступление на город Газа, применяя авиаудары и артиллерию. В опубликованном 16 сентября докладеВнешняя ссылка Комиссия ООН по расследованию заявила: «Израиль совершил геноцид против палестинцев в Газе». Израиль, в свою очередь, отверг эти выводы.

>>>В материале по ссылке ниже рассматривается история эволюции позиции Швейцарии по отношению к ближневосточной проблематике и её действия в этой сфере начиная с 1897 года, момента проведения в Базеле Первого сионистского конгресса, и вплоть до рокового 7 октября 2023 года:

Дополнительный материал: Май Эльмахди-Лихштайнер. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована, сверена с фактами и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.