Владимир Зеленский выступит на Форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский (Volodymyr Selenskyj) направляется на Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum, WEF). Согласно обновлённой программе, в четверг днём 22 января он должен выступить там с речью.
Изначально выступление Владимира Зеленского было предусмотрено в официальной программе WEF на вторник. Позднее его имя исчезло из расписания, после чего появились слухи об отмене выступления или о переносе на четверг из-за тяжелой ситуации с отоплением в Киеве по причине российских бомбёжек.
Утром в четверг 22 числа его имя вновь появилось в программе: согласно расписанию, президент Украины выступит в 14:30. В программу выступлений также добавили Илона Маска (Elon Musk): его выступление в Давосе назначено на 16:30 местного времени.
Состоится ли во время визита украинского лидера в Давос его встреча с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), в первой половине дня в четверг оставалось пока неясным. Сам Трамп ещё объявил о такой встрече еще в среду 21 января.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
