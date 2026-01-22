Владимир Зеленский выступит на Форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский направляется на Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum, WEF).

Президент Украины Владимир Зеленский (Volodymyr Selenskyj) направляется на Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum, WEF). Согласно обновлённой программе, в четверг днём 22 января он должен выступить там с речью.

Изначально выступление Владимира Зеленского было предусмотрено в официальной программе WEF на вторник. Позднее его имя исчезло из расписания, после чего появились слухи об отмене выступления или о переносе на четверг из-за тяжелой ситуации с отоплением в Киеве по причине российских бомбёжек.

На фото: обесточенный после российских бомбёжек и замерзающий Киев 13 января 2026 года.

Утром в четверг 22 числа его имя вновь появилось в программе: согласно расписанию, президент Украины выступит в 14:30. В программу выступлений также добавили Илона Маска (Elon Musk): его выступление в Давосе назначено на 16:30 местного времени.

Состоится ли во время визита украинского лидера в Давос его встреча с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), в первой половине дня в четверг оставалось пока неясным. Сам Трамп ещё объявил о такой встрече еще в среду 21 января.

