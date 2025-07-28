Что именно было подписано в Хельсинки в августе 1975 года?

Пятьдесят лет назад подписание Хельсинкского заключительного акта стало попыткой снизить напряжённость между Советским Союзом и странами Запада за счёт взаимного признания послевоенного статус-кво в Европе. Но что именно подписали представители 35 государств?

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Показать больше Швейцария и «Хельсинкские принципы»: диалог поверх барьеров Этот контент был опубликован на Полвека «Хельсинкским принципам»: как они возникли, каковы их уроки и какую роль сыграла Швейцария? Читать далее Швейцария и «Хельсинкские принципы»: диалог поверх барьеров

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