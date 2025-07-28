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Внешняя политика

Что именно было подписано в Хельсинки в августе 1975 года?

Пятьдесят лет назад подписание Хельсинкского заключительного акта стало попыткой снизить напряжённость между Советским Союзом и странами Запада за счёт взаимного признания послевоенного статус-кво в Европе. Но что именно подписали представители 35 государств?

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Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора. Получила степень бакалавра в области производства мультимедийных материалов и прошла стажировку в качестве медиаматика.

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Президент США Джеральд Форд (слева) и Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (в центре) на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, 1975 год. Lehtikuva

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