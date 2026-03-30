Правительство кантона Ааргау недовольно стратегией безопасности
Правительство кантона Ааргау резко раскритиковало проект новой Стратегии в сфере политики безопасности, подготовленный Федеральным советом (правительством страны). По мнению властей этого кантона, национальная политика в области обеспечения безопасности должна быть сосредоточена прежде всего на как можно более быстром восстановлении «надёжной оборонной готовности страны».
«Компас политики безопасности, а вместе с ним, по сути, и армии, нужно не просто подправить, а настроить заново», — говорится в заключении правительства кантона Аргау, направленном в Государственный секретариат по вопросам политики безопасности (Staatssekretariat für SicherheitspolitikВнешняя ссылка) по поводу «Стратегии в области политики безопасности-2026» (Sicherheitspolitische Strategie der Schweiz 2026Внешняя ссылка). Подчёркивается, что вся деятельность политической сферы страны, экономических кругов, федеральных и кантональных властей, общества и особенно армии должна быть «немедленно ориентирована на быстрое восстановление прочной оборонной готовности».
Свою позицию кантональное правительство обосновывает ретроспективным взглядом на последние десятилетия. По его оценке, в ходе армейских реформ последних 30 лет оборонные расходы страны сократились почти вдовое. Армия тем самым обеспечила бюджету значительные «дивиденды мирного времени», однако последствия этих реформ в плане реальной готовности страны к обороне «оказались весьма тяжёлыми».
После нападения России на Украину в феврале 2022 года ситуация в сфере безопасности в Европе изменилась, и теперь, считает правительство Ааргау, лакуны в оборонной готовности Швейцарии стали особенно заметны. Особенно жёстко власти кантона оценивают нынешнее состояние армии в плане её оснащения современной техникой: из 17 пехотных батальонов полностью оснащены лишь шесть, устаревшая артиллерия Швейцарии значительно уступает потенциальным противникам по дальности действия.
В такой ситуации, считают в кантоне Ааргау, стратегическая цель федеральных властей не должна сводиться к расплывчатому «повышению» обороноспособности. Речь должна идти о полном восстановлении оборонной готовности — в смысле подлинной способности страны к войне. Правительство кантона требует от официального Берна большей определённости. По его мнению, проект «Стратегии политики безопасности Швейцарии 2026» слишком расплывчат, в нём нет ни ясных данных о финансировании, ни конкретных сроков.
Вместо финального отчёта по итогам реализации «Стратегии», намеченного на 2028 год, власти Ааргау требуют ежегодно анализировать достигнутый прогресс и ежегодно проводить крупные армейские учения с участием кантонов. Наконец, стратегия, по их мнению, должна ясно показать, как именно Швейцария намерена обеспечивать свою безопасность в переходный период — то есть до того момента, когда армия вновь станет полностью боеготовой. В этой связи правительство кантона требует глубже проанализировать и вопрос о том, что означает швейцарский нейтралитет в плане международного сотрудничества в области безопасности и какое пространство для манёвра есть в рамках нейтралитета у страны в целом.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
