Правительство кантона Ааргау недовольно стратегией безопасности

Правительство кантона Ааргау резко раскритиковало проект новой Стратегии в сфере политики безопасности, подготовленный Федеральным советом (правительством страны). По мнению властей этого кантона, национальная политика в области обеспечения безопасности должна быть сосредоточена прежде всего на как можно более быстром восстановлении «надёжной оборонной готовности страны».

«Компас политики безопасности, а вместе с ним, по сути, и армии, нужно не просто подправить, а настроить заново», — говорится в заключении правительства кантона Аргау, направленном в Государственный секретариат по вопросам политики безопасности (Staatssekretariat für SicherheitspolitikВнешняя ссылка) по поводу «Стратегии в области политики безопасности-2026» (Sicherheitspolitische Strategie der Schweiz 2026Внешняя ссылка). Подчёркивается, что вся деятельность политической сферы страны, экономических кругов, федеральных и кантональных властей, общества и особенно армии должна быть «немедленно ориентирована на быстрое восстановление прочной оборонной готовности».

Свою позицию кантональное правительство обосновывает ретроспективным взглядом на последние десятилетия. По его оценке, в ходе армейских реформ последних 30 лет оборонные расходы страны сократились почти вдовое. Армия тем самым обеспечила бюджету значительные «дивиденды мирного времени», однако последствия этих реформ в плане реальной готовности страны к обороне «оказались весьма тяжёлыми».

Электрораспределительный узел «Звезда Лауфенбурга» (Stern von Laufenburg) — ключевой элемент трансграничной энергосети Европы в кантоне Аргау. Этот объект соединяет энергосистемы нескольких стран и считается стратегически важным и весьма одновременно уязвимым центром европейской энергетической инфраструктуры. Keystone / Gaetan Bally

После нападения России на Украину в феврале 2022 года ситуация в сфере безопасности в Европе изменилась, и теперь, считает правительство Ааргау, лакуны в оборонной готовности Швейцарии стали особенно заметны. Особенно жёстко власти кантона оценивают нынешнее состояние армии в плане её оснащения современной техникой: из 17 пехотных батальонов полностью оснащены лишь шесть, устаревшая артиллерия Швейцарии значительно уступает потенциальным противникам по дальности действия.

Показать больше Швейцарская политика Почему Швейцария никак не может определиться со своей армией Этот контент был опубликован на Распустить армию? Наверное, нет, но сделать ее приоритетным получателем финансовых ресурсов? Наверное, тоже нет! Так как же быть? Читать далее Почему Швейцария никак не может определиться со своей армией

В такой ситуации, считают в кантоне Ааргау, стратегическая цель федеральных властей не должна сводиться к расплывчатому «повышению» обороноспособности. Речь должна идти о полном восстановлении оборонной готовности — в смысле подлинной способности страны к войне. Правительство кантона требует от официального Берна большей определённости. По его мнению, проект «Стратегии политики безопасности Швейцарии 2026» слишком расплывчат, в нём нет ни ясных данных о финансировании, ни конкретных сроков.

Вместо финального отчёта по итогам реализации «Стратегии», намеченного на 2028 год, власти Ааргау требуют ежегодно анализировать достигнутый прогресс и ежегодно проводить крупные армейские учения с участием кантонов. Наконец, стратегия, по их мнению, должна ясно показать, как именно Швейцария намерена обеспечивать свою безопасность в переходный период — то есть до того момента, когда армия вновь станет полностью боеготовой. В этой связи правительство кантона требует глубже проанализировать и вопрос о том, что означает швейцарский нейтралитет в плане международного сотрудничества в области безопасности и какое пространство для манёвра есть в рамках нейтралитета у страны в целом.

Показать больше Полиция Аргау предупреждает об угрозах критической инфраструктуре Этот контент был опубликован на Полиция Аргау предупреждает: объекты критически важной инфраструктуры в регионе уже становились объектами разведывательной деятельности. Читать далее Полиция Аргау предупреждает об угрозах критической инфраструктуре

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

