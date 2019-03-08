Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Прямая Демократия

Исследования и аналитика Третий авторитарный откат и его опасности

Ungarns Premier Viktor Orban

Придя к власти вполне демократическим путём, Виктор Орбан постепенно начал, используя находящиеся в его распоряжении легальные инструменты, процесс демонтажа и свёртывания демократии. 

(Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Итак, что происходит? Демократия стала «устарелой» моделью государственного устройства? Диктатура и автократия с их простыми ответами на сложные вопросы являются предпочтительными формами управления?

И в самом деле, мир сейчас и в самом деле переживает очевидный авторитарный откат. «Ветер перемен» сменился «ветрами зимы», давно похороненные «ходоки-зомби» возвращаются со свалки истории в старом обличье но с новой легитимацией, которую они получают за счет демократий. Долго и нудно голосовать и добиваться взвешенных решений? Нет, это скучно! И все равно, пока еще на свете больше половины стран живут при демократии. Таков результат нового аналитического исследования циклов демократизации и демократических откатов в период с 1900 года.

За последние чуть больше ста лет мир пережил три волны демократизации, за которыми неизбежно следовали фазы откатов в автократизм и даже чистые диктатуры: таков общий горизонт развития мировой демократии в период с 1900 по 2017 годы, в общих чертах очерченныйВнешняя ссылка политологами Анной Люрманн (Anna Lührmann) родом из Германии и Штафаном Линдбергом (Staffan Lindberg) из Швеции. Один из этого дуэта экспертов, а именно, Ш. Линдберг, является директором НИИ исследования проблем демократии V-Dem Institute при Университете города Гётеборг, Анна Люрманн работает его первым замом.

Сокращение V-Dem является аббревиатурой от Varieties of DemocracyВнешняя ссылка («Разнообразие форм демократии»). Это название носит самая крупная и значительная на данный момент исследовательская программа, целью которой является разработка и внедрение количественных методов оценки и анализа состояния той или иной демократической системы. В настоящее время к ней присоединились до 3 тыс. ученых и экспертов по всему миру. А первые итоги работы Анны Люрманн и Штафана Линдберга можно проанализировать самому при помощи расположенного ниже графика (на английском языке).

Прерывистая серая линия отражает динамику процесса демократизации в мире за последние 117 лет, черная толстая линия — процесса автократизации.

Grafik
(V-Dem Institute)

Демократический откат

Нынешняя третья волна автократизации носит в себе как традиционные, старые черты, которые можно отыскать в предыдущих двух волнах, так и нечто совершенно новое, а именно: если раньше демократический откат и демонтаж структур и институтов народовластия происходил в странах, в которых изначально имелись сильные традиции авторитарного правления, то сегодня такого рода процессы наблюдаются и в так называемых «старых», «зрелых» демократиях. Иными словами, если раньше авторитарные режимы приходили к власти в результате внешнего вторжения или военного переворота, то сегодня прощание с демократией происходит как раз в форматах демократического формата власти, под прикрытием вполне легальных способов и инструментов.

Что такое «автократизация»?

С точки зрения авторов этого определения «автократизация» есть процесс, диаметрально противоположный процессу демократизации. Автокрактизация обычно проходит пошагово, поэтапно как в рамках уже укрепившихся авторитарных режимов, так и в странах с превалирующей демократической формой правления.

В ходе автократизации происходит концентрация власти в руках одного лидера, который свою власть легитимирует собственным статусом «проводника воли народа». Он один, де, точно знает, чего хочет народ, без необходимости прибегать к традиционным способам выяснения этой воли (выборам), а потому и правит он исключительно, якобы, от имени и по поручению народа.

При этом такие базовые демократические права, как свобода слова, собраний, печати и прочие, урезаются, а то и целиком упраздняются «за ненадобностью». Авторитарные лидеры склонны очень «легко» относиться к формальным ограничениям власти, например, к предельным срокам непрерывного нахождения у власти. И если народ «зовёт», то такой лидер «готов» оставаться на «галерах» власти и после истечения всех сроков правления.

Конец инфобокса

В рамках европейского сообщества наций персонифицированной авторитарной властью является «сильный правитель» Венгрии Виктор Орбан. Придя к власти вполне демократическим путём, он постепенно начал, используя находящиеся в его распоряжении легальные инструменты, процесс свёртывания демократии в лице либеральных свобод, политической оппозиции, свободы СМИ и гражданского общества.

И тем не менее, как и прежде, Виктор Орбан обязан будет выйти на очередные выборы, кроме того, в парламенте Венгрии представлены несколько конкурирующих за благосклонность избирателей партий. Именно поэтому в случае с Венгрией Анна Люрманн и Штафан Линдберг говорят о «процессе автократизации за фасадом формально-правовых норм».

Никакого военного путча в Венгрии не было, не было и военных вторжений, поэтому речи о каких-то санкциях в отношении режима Орбана пока быть не может: формально-демократический характер этого режима делает задачу противодействия авторитарным тенденциям особенно сложной. И недаром, поэтому, руководящие структуры и институты ЕС вынуждены сейчас просто разводить руками: для Евросоюза, сообщества изначально демократических стран, это совершенно новая ситуация, и они не знают, что им делать.

Не впадать в панику

«Третья волна автократизации является реальным фактом и она означает серьёзную опасность для демократии как таковой, ведь рано или поздно любой процесс автократизации приводит в один прекрасный момент к переходу количества в качество и страна, еще недавно демократическая, сегодня уже вдруг находится в совсем ином лагере. Остановить такой процесс и не дать стране превратиться в полноценную автократию удаётся в редких случаях», — таков вывод, к которому приходят в своём исследовании Анна Люрманн и Штафан Линдберг.

И, тем не менее, они призывают не впадать в панику. Несмотря на ползучий процесс мировой автократизации позиции демократических, либеральных стран, остаются прочными. Этот вывод эксперты также сделали с опорой на конкретные цифры. По состоянию на 2017 проект V-Dem насчитал в мире только 33 страны, отвечающих критериям «изолированных автократий», среди которых они указывают на Северную Корею и Анголу. Для сравнения, в 1980 году, за почти десять лет до падения Железного занавеса и Берлинской стены, к настоящим, законченным автократиям относилась половина стран мира.

Европейские выборы

В мае 2019 года самое большое сообщество демократических стран, Европейский союз, переживёт свой момент истины: 26 мая граждане стран ЕС изберут новый состав Европейского парламента. Националистические и популистские партии собирают и концентрируют силы на решающего броска «через стену» и к последней битве с разрозненными силами блока партий левоцентристской ориентации. Исход этих выборов будет иметь воистину исторический характер.

Демократизация и автократизация в период с 1900 года до наших дней

Анна Люрманн и Штафан Линдберг изучают состояние дел с демократией в 182-х странах мира в период с 1900 по 2017 годы. Они отметили, что за прошедшие 117 лет в мире имели место 217 процессов автократизации на национальном уровне, затронутыми которыми оказались 109 стран. 

Две трети отмеченных случаев автократизации имели место в странах, в которых уже существовали сильные исторические и социальные предпосылки или традиции авторитарного правления. Одна треть пришлась на демократические страны. Нынешней третьей волной автократизации, по их мнению, затронуты 47 стран.

Конец инфобокса

День демократии Консервативная волна угрожает демократии?

Швейцарский политолог Клод Лоншан: угрожает ли консервативная волна мировой либеральной демократии? Путин, Эрдоган, Орбан — политики будущего?

Автор в сети TwitterВнешняя ссылка.


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта