Ищем квартиру в Швейцарии: где дорого, где дёшево?

Низкие налоги, вид на озеро, близость к Цюриху (на заднем плане) и Цугу: Кильхберг — община Швейцарии с самой дорогой недвижимостью. Keystone / Ennio Leanza

Ле Локль в кантоне Невшатель и Кильхберг на берегу Цюрихского озера разделяют два с половиной часа пути на автомобиле — и тысячи франков за каждый квадратный метр. Один город считается самой дешёвой в плане жилья общиной в стране, другой — самой дорогой. Этот контраст говорит о многом: не только о ценах, но и о перспективах, инфраструктуре и неравномерности спроса. Взгляд на карту швейцарского рынка недвижимости — и на его крайности.

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Ле Локль в кантоне Невшатель и Кильхберг на берегу Цюрихского озера разделяют два с половиной часа пути на автомобиле — и тысячи франков за каждый квадратный метр. Один город в плане недвижимости считается самой дешёвой общиной, другой — самой дорогой в стране. Данный контраст говорит не только о ценах, но и о перспективах этих регионов, об инфраструктуре и неравномерности спроса. Взгляд на карту швейцарского рынка недвижимости — и на его крайности.

Перед строительной площадкой притормаживает чёрный Mercedes. Из машины выходит Клаудио Бауманн, улыбчивый, собранный, с живыми глазами. «Здесь будет целый мини-город заложен», — говорит он и показывает на строительный котлован, вырытый на склоне холма. До вокзала Кильхберга отсюда всего несколько минут пешком, с верхних этажей будущего комплекса уже сейчас угадывается главное богатство этой точки —вид на Цюрихское озеро. За такой вид здесь платят миллионы. И именно он и притягивает сюда тех, у кого они есть.

Вид из одной из квартир жилого комплекса Haute Residences в Кильхберге, который ещё строится. Пентхаус на верхнем этаже стоит более восьми миллионов франков. Фото предоставлено застройщиком

Средние этажи были раскуплены еще на стадии закладки фундамента. Остаётся первый: вид не тот, но зато есть собственный спа. Пока на участке лишь фундамент и бетонный каркас — но цена квартир уже стартует от восьми миллионов франков. Здесь это не редкость. Кильхберг давно возглавляет список общин Швейцарии с самой дорогой недвижимостью. Новые жильцы, кто они? Представители всего мира, но в основном из стран ЕС и США. Клаудио Бауманн понял это раньше многих, и теперь он размещает свою рекламу напрямую на сайтах Financial Times и Wall Street Journal — так за ним и закрепилась репутация «человека с озера».

Продаёт недвижимость и страховые полисы: Садри Бен Брахим (Sadry Ben Brahim). ZvG

Смена декораций: город часовщиков Ле-Локль, переоборудованное и реконструированное бывшее промышленное здание. У входа припаркован чёрный Audi. Садри Бен Брахим уже ждёт нас в квартире — сдержанный, уверенный, с почти безупречным немецким, что для жителя франкофонного кантона вовсе не само собой разумеется. «У нас тут 6,5 светлых комнат, 202 квадрата, просторная терраса, три парковочных места.

Цена — всего (всего!) 625 тысяч франков». Но даже с такой ценой объект стоял месяцами без покупателя. «Здесь недвижимость почти никогда не продаётся по заявленной цене. Ещё до просмотра объекта люди спрашивают, а можно ли обсудить цену», — говорит Садри Бен Брахим. Он продаёт объекты по всему региону Невшателя от имени Compagnie Immobilière Romande Sàrl, которая принадлежит его давнему приятелю. Кроме того, он работает страховым брокером. Ле-Локль — его территория выгодных сделок. Квадратный метр здесь стоит от 3 500 до 5 000 франков. Конечно, в Швейцарии есть и более дешёвые места — в удалённых долинах Юры или в Тичино. Но из-за малого количества сделок трудно статистически оценить, насколько именно они дешевле. Среди благоустроенных общин с регулярными продажами Ле-Локль остаётся самой доступной локацией.

Квартира в стиле лофт площадью более 200 квадратных метров — за 625 000 франков. Тем не менее эта квартира в Ле-Локле ждала покупателя несколько месяцев. Фото предоставлено застройщиком

«Есть люди, которые переезжают сюда исключительно из-за цен. В Невшателе или Ла-Шо-де-Фоне они не находят себе ничего подходящего, а тут, пожалуйста», — говорит Бен Брахим. При этом он нередко наблюдал, как сделки срывались из-за сравнительно небольших сумм. «Банк один раз отказал в финансировании, потому что стоимость объекта превысила лимит всего на 50 тысяч франков. Такие случаи всегда грустны. Иногда и слёзы бывают».

Большой плюс

В Кильхберге к нашему разговору присоединилась Ингила Бауманн. У неё и Клаудио двое детей и общий бизнес — Baumann Estate, который они начинали в офисе площадью 14 квадратных метров. А сегодня в агентстве у них уже трое сотрудников. Ингила Бауманн отвечает за второй объект показа на окраине Кильхберга: пятикомнатную квартиру на первом этаже с дополнительным помещением. Это типичный швейцарский стандарт жилья в формате частной собственности: деревянные полы, встроенные шкафы, кухня с натуральной каменной столешницей. Есть и необычно просторный сад: из этого своего рода окна даже частичка Цюрихского озера видна. Цена вопроса — около 4,8 млн франков. Позже выяснится: покупателем станет швейцарская семья.

Ингила и Клаудио Бауманн (Ingila / Claudio Baumann) в саду у одного из выставленных на продажу объектов. Пятикомнатная квартира с гардеробной и кабинетом стоит около 4,8 млн. Marc Leutenegger

Рынок здесь давно открыт для иностранцев, но большинство клиентов пары Бауманн по-прежнему местные. Примерно только 30% покупателей приезжают из-за границы. «Но они уже имеют работу, ВНЖ категории B (буква латинская) и хорошие финансовые возможности, поэтому они могут быстро что-то себе купить», — объясняет Клаудио Бауманн. Есть и другие — те, кто приезжает сюда по налоговым причинам. Такие начинают присматриваться к объекту задолго до покупки. «Иногда мы остаёмся на связи с покупателями до двух лет, прежде чем дело доходит до сделки», — говорит он. Американцы, по его словам, обычно ищут просторные квартиры. Часто им требуется отдельная комната для няни. А ещё их волнует близость к школам. «То, что рядом есть международные школы, — это для нас большой плюс».

География как судьба

Ещё несколько лет назад западный берег Цюрихского озера, на котором расположен Кильхберг, считался в плане недвижимости куда более доступным. Причина была проста: тут нет красивых закатов. С холмов Херрлиберга и Кюснахта швейцарская финансовая и политическая элита могла с ироничным сочувствием поглядывать на противоположный берег, в народе прозванный Pfnüselküste — «насморочный берег» в переводе со швейцарского немецкого. Теперь всё иначе. Квадратный метр жилплощади в Кильхберге стоит до 35 000 франков. Отсюда легко добраться не только до банковского центра Цюриха и аэропорта Клотен. До Цуга, где базируются сырьевые концерны и где создается швейцарская «крипто-долина», — чуть больше 20 минут. А чтобы поехать в Тичино или Граубюнден, не нужно объезжать озеро — маршрут пролегает прямо отсюда вдоль берега в места, связанные с Ницше и Вагнером.

Где в Швейцарии находится самое дорогое и самое дешевое жильё? SWI

В судьбе Ле-Локля география играет не такую благоприятную роль. Город, примыкающий к границе с Францией, ежедневно принимает на себя натиск пограничного дорожного трафика — непрерывную лавину машин. «Транспортный поток — самая большая проблема Ле-Локля», — говорит Бен Брахим, перекрикивая уличный шум, проникающий через открытые окна. Вторая беда — нет, не дороги, а экономика. Ле-Локль, как и соседний Ла-Шо-де-Фон, зависит исключительно от часовой индустрии. Демографический пик тут пришелся на 1960-е годы, тогда в регионе жило около 15 000 человек, но с тех пор население города постоянно сокращается.

Налетела грусть… Город часовщиков Ле-Локль до сих пор выглядит весьма неброско. Ни в одной другой общине Швейцарии стоимость земли не находится на столь низком уровне, как здесь. Keystone / Christian Beutler

Сейчас здесь около 10 500 жителей — всего на тысячу больше, чем в Кильхберге. Оба города (Ле-Локль, Ла-Шо-де-Фон) внесены в список материального наследия ЮНЕСКО в качестве колыбели швейцарского часового производства, и все равно в центре Ле-Локля есть дома, которые разрушаются прямо на глазах. Налоги высокие, страховые медицинские взносы — тоже. На вопрос о том, чего не хватает городу, пресс-служба мэрии ответила: «Хорошего имиджа».

Право на тишину

«Для нас это вопрос принципа», — говорит Клаудио Бауманн. Сохранение персональной конфиденциальности для него — не просто вопрос этикета, а основа всей работы. Бывали случаи, когда покупатели не приходили даже на оформление передачи прав собственности просто потому, что не хотели лично показываться. «В основном это очень состоятельные люди. Но бывают и семьи, которые давно живут здесь и приобретают жильё для детей или внуков». В Ле-Локле, как отмечает Садри Бен Брахим, всё чаще покупателями становятся инвесторы из других регионов Швейцарии.

Скрытый потенциал: старый центр Ле-Локля с узнаваемой ратушей. По прогнозу Федерального дорожного ведомства Швейцарии (Bundesamt für Strassen) после открытия объездной скоростной автомагистрали городское движение сократится на 60 процентов. Власти ожидают соответственно и удорожания недвижимости. Keystone / Gaetan Bally

Причина — в грядущем инфраструктурном проекте, который может радикально изменить город. На севере Ле-Локля строится сейчас двухполосный туннель длиной четыре километра. Его ввод в эксплуатацию запланирован примерно на 2032 год. После открытия туннеля транзитный транспорт больше не будет проходить через город. Это означает снижение шума, улучшение качества жизни и повышение привлекательности всего региона. Федеральное правительство инвестирует в этот транспортный проект порядка полумиллиарда франков. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать резкий скачок стоимости жилой недвижимости здесь. Местные власти тоже готовятся к переменам, недавно они поставили задачу поэтапной «ревитализации» центра города.

Ле-Локль должен быть заново переосмыслен в качестве привлекательного места жительства и регионального центра притяжения социальной и деловой активности. Туристический сектор тоже должен будет получить новый импульс, что особенно важно для кантона, испытывающего демографические сложности. Знаковый пример нового курса — открытый бассейн в центре города. С момента своей постройки в 1962 году он почти ни разу нормально не ремонтировался. Недавно граждане Ле-Локля большинством голосов одобрили предоставление кредита на его полную реконструкцию. Это решение, пусть и локальное, стало символом того, что в регионе Юра-Невшатель люди снова верят в перемены и готовы их поддерживать словом и делом.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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