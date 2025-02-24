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В Берне и Женеве прошли митинги за мир в Украине

Митинг начался в Берне рано утром в субботу, 22 февраля 2025 года.
Митинг начался в Берне рано утром в субботу, 22 февраля 2025 года. Keystone-SDA

В Берне митинг начался рано утром в субботу, 22 февраля 2025 года, в Женеве он прошел в воскресенье 23 февраля. К началу шествия в Берне на площади Мюнстерплац у главного собора города собралось около 2 000 человек. Такую информацию распространило информационное агентство Keystone-SDA.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

После сбора участников митинг перешел в шествие, которое проследовало по улицам Мюнстергассе и Амтсхаусгассе к площади Бундесплац, где находится здание парламента и правительства Швейцарии. Там были запланированы выступления украинского посла в Швейцарии, а также бывшего мэра украинского города Мариуполь, захваченного Россией в ходе начавшейся ровно три года назад агрессивной войны против Украины.

По словам организаторов, главный лозунг митинга: справедливый мир для Украины. Участники подчеркивали, что Швейцария также несет свою ответственность за установление мира. Инициатором митинга выступила Украинская ассоциация в Швейцарии (Українське Товариство Швейцарії / Ukrainischer Verein in der SchweizВнешняя ссылка), призвавшая людей собраться, чтобы выразить поддержку Украине.

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В воскресенье 23 февраля 2023 года более 800 человек вышли на улицы Женевы, чтобы выразить поддержку Украине и потребовать международной солидарности. Три года спустя после начала полномасштабного вторжения России демонстранты призвали к справедливости и напомнили о преступлениях, совершенных в Украине российскими военнослужащими. Митинг начался на Площади Наций, где собравшиеся «отметили три года войны».

В воскресенье 23 февраля 2023 года более 800 человек вышли на улицы Женевы, чтобы выразить поддержку Украине и потребовать международной солидарности.
В воскресенье 23 февраля 2023 года более 800 человек вышли на улицы Женевы, чтобы выразить поддержку Украине и потребовать международной солидарности. Keystone-SDA

Среди выступавших были постоянный представитель Украины при ООН Евгения Филипенко и член правительства Женевы Альфонсо Гомес. Несмотря на дождь, колонна прошла по улицам города до Площади Нёв (Place Neuve), окрасив Женеву в желто-голубые цвета. На плакатах можно было прочитать: «Террористическая Россия» и «Украина борется с фашистами». Организаторы митинга подчеркнули, что в условиях неопределенности в заявлениях союзников Украина должна оставаться независимой: «Ее суверенитет не подлежит обсуждению».

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Они также отметили, что война угрожает не только Украине, но и фундаментальным ценностям демократии и свободы. По данным женевской полиции, предоставленным агентству Keystone-SDA, в митинге приняли участие до 850 человек. Акция прошла мирно. Митинг был организован Украинским обществом Женевы (Geneva Branch of Ukrainian Society of SwitzerlandВнешняя ссылка).

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