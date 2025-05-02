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Медиа в Швейцарии остаются свободными

Несмотря на усиливающиеся финансовые вызовы, СМИ Швейцарии по-прежнему занимает в мировом Индексе свободы прессы (World Press Freedom Index) 9-е место.
Несмотря на усиливающиеся финансовые вызовы, СМИ Швейцарии по-прежнему занимает в мировом Индексе свободы прессы (World Press Freedom Index) 9-е место. Keystone-SDA

Несмотря на усиливающиеся финансовые вызовы, СМИ Швейцарии по-прежнему занимает в мировом Индексе свободы прессы (World Press Freedom Index) 9-е место. Об этом сообщила организация «Репортеры без границ» (RSF) в свежем ежегодном отчёте, опубликованном в пятницу 2 мая 2025 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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«Свобода прессы никогда ещё не была под такой угрозой, как в этом году», — заявили в RSF. Впервые за годы наблюдений глобальная ситуация в сфере медиа была охарактеризована как «сложная». Согласно отчёту, в 160 из 180 стран, охваченных исследованием, СМИ больше не способны обеспечить себе долгосрочную финансовую устойчивость.

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А в одной трети стран медиа вынуждены закрываться из-за отсутствия стабильного финансирования. Особенно резко, по оценке RSF, ухудшилась ситуация в США, которые в этом году опустились на 57-е место. Швейцария сохранила свои позиции несмотря на то, что экономические трудности затронули и её сектор массмедиа. Уровень свободы прессы в стране по-прежнему оценивается как «довольно высокий».

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