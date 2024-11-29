Полвека вместе: Швейцария, ЕКПЧ и противоречивые итоги

Полвека назад Швейцария ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Каковы итоги и перспективы? Keystone / Christian Beutler

Полвека назад Швейцария ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Сегодня этот документ и Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) переживают в Европе не лучшие времена.

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Донелл О`Салливан Уроженец Ирландии, работал в научно-исследовательской сфере и успел пожить в нескольких европейских странах прежде, чем присоединился к SWI swissinfo.ch в 2017 году. Освещает темы прямой демократии и политики – в основном из Берна. Доступно на 1 другом языке English en Happy anniversary? Switzerland marks 50 years at the ECHR Оригинал Читать далее Happy anniversary? Switzerland marks 50 years at the ECHR

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод вспоминают только тогда, когда без неё, что называется, уже никак. А в остальное время говорить о ней как-то не принято, мало ли в Европе напринимали документов. Тем более далека эта конвенция от швейцарцев, которые в политическом смысле живут на совсем иной планете. Однако в 2024 году, словно специально к золотой свадьбе, в Швейцарии к ЕКПЧ пришла внезапная слава. Речь идет о нашумевшем сюжете с «климатическими пенсионерками», которые подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Швейцарии.

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Истицы утверждали, что их страна предпринимает «недостаточные усилия» по противодействию негативным последствиям изменения климата, а страдают от этого, прежде всего от регулярных периодов «аномальной жары», прежде всего пожилые люди. Суд встал на сторону пенсионерок, однако это решениеВнешняя ссылка вызвало в Швейцарии весьма противоречивую реакцию. Одни восхваляли его как «новаторский пример климатической справедливости», для других, включая парламент страны, это был «судебный активизм» и вмешательство во внутренние дела страны. Но может быть и здесь тоже действует старая, как мир, максима — любое паблисити лучше, чем его отсутствие?

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В теории — да, на практике — нет! Такого мнения придерживается профессор Лозаннского университета Эвелин Шмид (Evelyne SchmidВнешняя ссылка). По ее словам, «климатическое дело» могло бы заметно повысить степень осведомленности общества о том, как работает Суд и что такое Конвенция о правах человекаВнешняя ссылка, или о том, как права человека в формате корпуса законодательных уложений взаимодействуют с вопросами охраны природы. «В реальности же все быстро вырождается полемику вокруг „чужих судей“ и о том, что делать, если прямая демократия в Швейцарии начинает сталкиваться с международным правом. Такая полемика получает куда больше „кликов“ в соцсетях, нежели рациональное обсуждение сложного вердикта».

Как говорит далее Эвелин Шмид, раздраженная реакция в Швейцарии на это решение была вполне ожидаема. «С одной стороны, вопросы охраны природы касаются фундаментальных аспектов жизни общества, они волнуют всех. С другой стороны, швейцарцы привыкли воспринимать такой документ, как ЕКПЧ через призму полемических дебатов, особенно после того, как в 2018 году в стране начались дискуссии на предмет о том, какое право должно иметь в стране приоритет, национальное или международное».

«Двойственный характер»

Как пишет далее Э. Шмид в готовящейся к публикации статье, «последние 50 лет сотрудничества Швейцарии с ЕКПЧ и ЕСПЧ были отмечены двойственным характером. Власти, судьи и большинство парламентариев вполне были готовы прислушиваться к вердиктам Страсбургского суда. С другой стороны, не менее влиятельный лагерь противников и Суда и Конвенции постоянно задавались вопросом, зачем они вообще нужны Швейцарии, этой „отличнице“ в школе прав человека и гражданских свобод? Именно поэтому Эвелин Шмид так и удивила реакция властей на это „решение по климату“. В августе 2024 года правительство грубо отфутболило его обратно в Страсбург, заявив, что Швейцария вполне даже выполняет все свои климатические обязательства. Точно доказать сложно как это утверждение, так и обратное.

От брачно-семейного законодательства вплоть до исков в связи с возникновением онкологических патологий после контактов с асбестом — начиная с 1974 года Европейский суд по правам человека вынес в отношении Швейцарии по меньшей мере 140 решений. Мы выбрали семь самых показательных.

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Но при этом, как говорит Э. Шмид, правительство не изложило потом суду никаких своих прямых обязательств, которые могли бы вытекать для него из данного решения, просто отмахнувшись от него как от назойливой мухи. Как видно, такое отношение кабмина к ЕСПЧ не случайно, отражая проблемы с легитимностью, с которыми суд сталкивается сейчас по всей Европе. Во многих странах политика во все большей степени приобретает консервативные черты, а такая политика не склонна вообще прислушиваться к решению международных судебных инстанцийВнешняя ссылка. А потом началась полномасштабная агрессия России против Украины, нанесшая удар по еще одной европейской структуре, отвечающей за права человека, то есть по Совету Европы.

Россия стала очевидным вызовом

Россия стала самым очевидным вызовом в адрес правочеловеческих европейских институций. На протяжении как минимум последнего десятилетия, то есть начиная с крымского пролога, Москва регулярно подвергалась критике со стороны ЕСПЧ за нарушения прав человека в рамках самых разных громких дел, в том числе и связанных с недавно убитым оппозиционером Алексеем Навальным. В июне 2023 года ЕСПЧ постановилВнешняя ссылка, что российские власти нарушили права А. Навального, отказавшись расследовать его отравление в 2020 году.

Россия стала самым очевидным вызовом в адрес правочеловеческих европейских институций. Council Of Europe

Суд обязал Россию выплатить ему компенсацию в размере 40 тысяч евро в связи с неспособностью власти провести эффективное расследование предполагаемого отравления политика нервно-паралитическим веществом. Ранее, в феврале 2021 года, ЕСПЧ требовал от России немедленно освободитьВнешняя ссылка Алексея Навального со ссылкой на 39-е правило своего регламента, которое применяется в случаях, требующих срочных мер для предотвращения непоправимого ущерба. Однако российские власти отказались выполнять это требование, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

В 2017 году ЕСПЧ призналВнешняя ссылка, что приговоры по делу «Кировлеса» и «Ив Роше» в отношении Алексея Навального были вынесены с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, и что российские суды применяли уголовное законодательство произвольно и необоснованно. Несмотря на решения ЕСПЧ, российские власти не всегда исполняли его постановления, что вызывало критику со стороны международного сообщества и правозащитных организаций. В 2022 году Россия стала вторым в истории государством, исключенным из Совета ЕвропыВнешняя ссылка, первой была диктаторская Греция, исключенная из СЕ в начале 1970-х годов.

«Враждебное поглощение судебной системы»

Еще одним ударом по Совету Европы стало решение от 24 ноября 2021 года, вынесенное Конституционным судом Польши. Суд постановил, что пункт 1 статьи 6 Конвенции, гарантирующий право на справедливое судебное разбирательство, в определенных обстоятельствах может не соответствовать Конституции Польши. Адам Плошка (Adam PloszkaВнешняя ссылка), эксперт из Варшавского университета, говорит, что это решение случилось после нескольких лет, в течение которых правительство страны занималось «враждебным поглощением» всей судебной системы, заполняя важные судебные должности лояльными режиму чиновниками.

Внешний контент

«Атака на конституционную легитимность ЕСПЧ стала для правительства способом оправдать свою общую политику, направленную на системное неприсоединение к решениям ЕСПЧ, поскольку такие решение ведут к реформам, которые потом бывает трудно обратить вспять. В декабре 2023 года к власти в Польше пришло новое коалиционное правительство, и оно сразу же взяло на себя четкие обязательства в отношении ЕСПЧ. Но никаких серьезных изменений в том, как организована судебная система страны, произведено не было». Впрочем, проблемы со Страсбургом имеют не только страны посткоммунистической Восточной Европы.

«Никакой суд нас не остановит»

В прошлом 2023 году Франция выслала подозревавшегося в радикальном исламизме узбекского гражданина обратно в Узбекистан вопреки «частному определению» ЕСПЧ. У Великобритании, несмотря на все её прекрасные показатели в области прав человека, тоже были проблемы, в частности, в июне 2022 года, после того как суд постановил временно прекратить депортацию просителей убежища в Руанду. Тогдашний британский премьер-министр Риши Сунак поклялся, что «никакой иностранный суд не остановит нас», но потом суд самой ВеликобританииВнешняя ссылка все равно сорвал все его планы.

Полвека назад Швейцария ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Council Of Europe

И сам Риши Сунак, и уж тем более некоторые его предшественники из партии Тори, тоже обсуждали возможность выхода страны из ЕСПЧ. В начале 2024 года один из колумнистов Financial Times указал, что суд должен «спасти себя от самого себя» и что для этого надо было бы пойти на «сужение сферы его компетенций». Как говорит Адам Плошка, этот процесс уже пошел. В частности, в 2021 году специальными протоколами к Конвенции были закреплены две ключевые доктрины: принцип субсидиарности, который гласит, что национальные государства являются основными ответственными сторонами в части защиты прав человека, и «предел собственного усмотрения», который предоставляет странам определенное пространство для маневра в том, что касается реального исполнения своих обязательств.

«Суд не лезет на рожон»

Профессор Ливерпульского университета Канстанцин Дзехциару (Kanstantsin DzehtsiarouВнешняя ссылка) с этим согласен с этим и говорит, что в последнее время судьи ЕСПЧ сами стали более «осторожными» в своих решениях, причем то ли из-за новых доктрин, то ли из-за общего усиления критической риторики в отношении прав человека со стороны многих государств. По его словам, судьи теперь «не хотят лезть лишний раз на рожон», а решение по климату от апреля 2024 года было редким примером того, как суд действительно вдруг, что называется, сорвался, да и в целом нынешняя структура ЕСПЧ не совсем оптимальна для вынесения решений по делам, связанным с изменением климата и охраной природы.

«Тем не менее суд, конечно, не мог игнорировать один из самых фундаментальных вызовов правам человека нашего времени, а окончательный вердикт стал попыткой компромисса: озвучить саму проблему климата применительно к правам человека и при этом предоставить Швейцарии как можно больше свободы в том, что касается выполнения данного решения». Другая проблема, с которой сталкивается ЕСПЧ — долги, пусть на данный момент количество нерассмотренных дел и сократилось 160 000 до 67 000. Есть и проблема процедурного характера.

По словам Канстанцина Дзехциару, следует до конца прояснить вопрос о жалобах со стороны общественных ассоциаций, не являющихся непосредственно пострадавшими (швейцарские «климатические дамы» были как раз такой организацией). Новые достижения в области коммуникаций или фундаментальной науки тоже должны учитываться судом, иначе он рискует и в самом деле отстать от жизни. Как резюмирует Канстанцин Дзехциару, когда «речь заходит о призывах ограничить сферу действия суда, Швейцария должна помнить, что она одна не сможет в одиночку изменить Конвенцию, любой новый протокол к ней потребует согласия всех 46 государств, а в нынешнем политическом климате это задача более чем непростая».

Англоязычный оригинал отредактировал Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger/ac), подбор фотографий: Вера Лейзингер (Vera Leysinger), подготовка, редактирование и адаптация русскоязычного оригинала: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.