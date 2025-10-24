Почему в Швейцарии люди доверяют власти?

Стабильная страна, твёрдая валюта, устойчивый и предсказуемый уклад жизни: в международном сравнении Швейцария выглядит образцом надёжности и стабильности. Одним из ключевых факторов этого феномена остаётся высокий уровень доверия людей к государственным и общественным институтам, к парламенту, правительству, судебной системе и средствам массовой информации.

В последние годы демократия во всём мире переживает кризис. Даже такие страны, как США, столкнулись с попытками подрыва конституционного порядка и всплеском политического насилия (например, упомянем убийство популярного блогера Чарли Кёрка). На этом фоне Швейцария выглядит почти аномально спокойной: здесь можно встретить министра федерального кабинета в поезде по дороге в Берн — едущего на работу без охраны, в качестве самого обычного пассажира.

В Швейцарии уровень доверия к политическим структурам и институтам значительно выше, чем во многих других странах мира — это подтверждают и данные специализированного исследования, опубликованного в июле 2024 года. Среди всех государств — членов ОЭСР, Швейцария отличается завидной степенью доверия граждан к власти. В то же время, как отмечают эксперты Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) в докладе Sicherheit 25 («Безопасность-2025»), в самой Швейцарии в последнее время наблюдается очевидное, хотя и постепенное, снижение этого показателя.

Так или иначе, в то время как многие демократии в мире вынуждены элементарно сражаться за собственное выживание, Швейцария почти магическим образом сохраняет политическую устойчивость. Представители всех ведущих партий страны — от левых до правых — продолжают совместно участвовать в формировании и работе правительства, что обеспечивает баланс сил и преемственность политических решений. Экономическая стабильность дополняет эту картину: страна остаётся одной из самых развитых и глобализированных экономик мира. Всё это также укрепляет доверие граждан к государственным и общественным институтам.

Доверие к власти

Доверие — один из ключевых факторов общественной стабильности в Швейцарии. С момента основания современного швейцарского государства в 1848 году лишь немногие федеральные министры уходили в отставку против своей воли. Федеральный совет (Bundesrat, федеральное правительство) состоит из семи министров, каждый из которых возглавляет один из семи федеральных департаментов — аналогов министерств. За всё это время в правительство входили 113 мужчин и 10 женщин. Для сравнения: в Италии с 1946 года через кабинет министров прошли около 1 300 человек.

Как и в других развитых демократиях, в Швейцарии действует система взаимных сдержек и противовесов, отношения между правительством, парламентом и судебной властью строятся на основе множества писаных и неформальных правил, традиций и норм. Но есть и одна принципиальная особенность: члены Федерального совета вынуждены постоянно учитывать результаты народных референдумов. Граждане, обладающие избирательным правом, могут отклонить в том числе и закон, уже одобренный правительством и парламентом. За рубежом, даже в либеральных кругах, подобная система нередко вызывает удивление или настороженность: дать народу право решать, например, вопрос военного бюджета? Немыслимо!

Однако в Швейцарии логика власти устроена иначе: народ доверяет власти, а власть — народу. Ведь по Конституции именно от народа проистекает вся полнота власти. Он остаётся верховным сувереном на всех уровнях — местном, кантональном и федеральном. И, как принято в Швейцарии, написанное пером действительно воплощается в жизнь. Поэтому швейцарское понимание доверия к институтам власти формируется в пространстве взаимного контроля, ответственности и личного участия в принятии политических решений.

Особую роль в этом играет традиция минимальной дистанции между народом и политической сферой, базирующаяся на «принципе непрофессиональной политики» (Milizprinzip). Этот принцип был осознанно сформулирован отцами-основателями Конфедерации в 1848 году: политика не должна становиться изолированной от народа профессией, политики не должны образовывать замкнутую касту, они обязаны ощущать последствия своих решений на собственном же опыте.

Важную роль играют и традиции общественной деятельности на добровольных началах. Любой, кто хочет повлиять на ситуацию в обществе, может сделать это, вступив в гражданскую ассоциацию, участвуя в демонстрациях или занимаясь локальной политикой. Широкие возможности личного участия в политических процессах — это важная системная основа общественного доверия к власти, ведь в каком-то смысле каждый гражданин Швейцарии сам и есть власть.

«Заодно с правопорядком»

На протяжении последних десятилетий наибольшим доверием граждан среди всех государственных институтов Швейцарии пользовалась полиция — ежегодные исследования Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich), выходящие под общим названием Sicherheit («Безопасность»), регулярно подтверждали этот для многих за рубежом просто фантастический факт. Правда, в 2025 году впервые на первое место по степени доверия вышла наука. На третьей позиции расположилась судебная система, за ней следуют экономика, Федеральный совет (Bundesrat, правительство) и парламент.

Все эти институты, согласно последним данным, за прошедший год утратили часть прежнего доверия. Тем не менее, Швейцария и сегодня остаётся правовым государством с широким набором личных прав и гражданских свобод. Политическая система страны изначально выстроена так, чтобы предотвращать чрезмерную концентрацию власти в руках отдельных лиц или партий. Жители и граждане страны обладают возможностью защищаться от властного произвола, свобода научных исследований и прессы гарантирована законом. Исключения редки — например, в банковском законодательстве, где действуют более строгие нормы.

Сравнительно высокому уровню доверия общества к власти способствует и экономическое благополучие. Подавляющее большинство населения Швейцарии живёт в условиях относительной финансовой стабильности. Лишь около 15% жителей относятся к социально уязвимым слоям общества или уже живут за чертой бедности. Именно они сильнее всего ощущают ползучее увеличение стоимости основных продуктов питания, энергоносителей, страховых полисов ОМС и товаров повседневного спроса. Тем не менее, за последние пять лет инфляция в Швейцарии формально была значительно ниже, чем в соседних с ней странах.

Это объясняется, в частности, укреплением швейцарского франка (CHF) по отношению ко всем основным мировым валютам, что во многом сглаживает инфляционные эффекты. Кроме того, независимость Национального (центрального) банка Швейцарии (Schweizerische Nationalbank, SNB) закреплена на конституционном уровне. Как отметил в интервью swissinfo.ch бывший главный юрисконсульт SNB, уважение принципа независимости Центробанка в Швейцарии остаётся на чрезвычайно высоком уровне.

Комфортная и предсказуемая швейцарская жизнь не раз вызывала критические отклики. Можно ли вообще создавать подлинное искусство там, где почти ничего неожиданного не происходит и где на вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» давно даны чёткие ответы: делать — заниматься политикой, а виноват в итоге ты сам? Ещё в 19 веке единственный пока швейцарский лауреат Нобелевской премии по литературе Карл Шпиттелер (Carl Spitteler) предлагал «взорвать Альпы» и открыть «свободный вид на Средиземное море».

Жалобы на «устрашающую стабильность» страны повторяются из поколения в поколение. Приезжие из-за рубежа порой громко сетуют на «провинциальность» швейцарской культурной сцены. В этом, конечно, есть доля истины — ведь сфера культуры тут и в самом деле устроена иначе. Но одно ясно: там, где проводятся такие умственные эксперименты, там создан мир, где политическое насилие маловероятно и просто нерационально.

Дезинформация и удар по доверию

Но, конечно, и в Швейцарии есть немало людей, выражающих своё недовольство властью. Часть населения утратила прежнее доверие к демократическим институтам. При этом, согласно опросу, проведённому общественной телерадиокомпанией SRG SSR (этот портал входит в её состав на правах автономного подразделения), 92% респондентов в Швейцарии считают, что «снижение доверия» народа к власти представляет собой «серьёзную» или, по меньшей мере, «ощутимую» угрозу для демократии.

Особенно опасным явлением почти две трети опрошенных назвали дезинформацию и распространение фейков. Ухудшение ситуации в области безопасности в Европе по причине российской агрессии против Украины, накал деструктивных дебатов в социальных сетях и новые технологические возможности (ИИ) — всё это наносит по общественному доверию к власти, прежде всего в цифровом пространстве, ощутимый удар. В новых условиях само понятие доверия и структура реализации этого принципа подвергаются переосмыслению и перезагрузке.

При этом одни опасаются прежде всего цензуры и ограничения свободы слова, а другие указывают на феномен цифрового насилия и на разрушение культуры цивилизованных дебатов. Для демократии швейцарской модели цифровая сфера таит особые риски. Граждане страны регулярно голосуют по конкретным законам и поправкам к Конституции, поэтому адекватная информированность избирателей здесь имеет куда большее значение, нежели в традиционных представительных демократиях типа немецкой или французской.

Эмоциональные онлайн-дебаты и особенно целенаправленные дезинформационные кампании способны через прямую демократию напрямую влиять не только на общественные настроения и результаты выборов, но и на формат конкретных политических решений. Государство, с одной стороны, объективно вынуждено поддерживать процесс перевода основных сфер социальной жизни на цифровые рельсы, но с другой — оно же обязано гарантировать, что люди, предпочитающие жизнь в офлайне, не окажутся аутсайдерами.

Перед Швейцарией стоит та же задача, что и перед другими демократиями: как укрепить и сохранить социальную сплочённость в эпоху цифровой революции? И всё же исходные условия страны для этого остаются довольно благоприятными, что показало недавнее голосование по «электронному удостоверению личности»: народ согласился ввести его только тогда, когда получил чёткие гарантии, что это удостоверение будет добровольным и что генерировать его будет государство. И никто иной!

