Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах, указав, что Швейцария и дальше намерена вести курс на сохранение прочных научных и экономических связей между двумя странами.

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В своем сообщении на социальной медиаплатформе X (Твиттер) Виола Амхерд подчеркнула, что Швейцария надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами на основе общих ценностей и интересов. Соединенные Штаты Америки — второй по величине торговый партнер Швейцарии после Европейского союза. В 2022 году Швейцария была седьмым по объёмам иностранным инвестором в Соединенных Штатах, объем инвестиций составил 297 миллиардов долларов.

Внешний контент Congratulations to @realDonaldTrumpВнешняя ссылка & @JDVanceВнешняя ссылка. Switzerland is a long-Standing and trusted partner of the United States. Our economic and scientific relations are excellent. We look forward to continuing to work together on the basis of our shared values and interests. — Viola Amherd (@Violapamherd) November 6, 2024 Внешняя ссылка

«В 2023 году Швейцария импортировала из США товаров и услуг на сумму в 29,7 миллиарда франков, экспорт в США составил 56,6 миллиарда, что делает Соединенные Штаты основным направлением экспорта швейцарских товаров и услуг». Об этом говорится в информационной «справке по схемеВнешняя ссылка» Министерства иностранных дел Швейцарии. Постоянно в США проживает около 10% всей иностранной швейцарской диаспоры (так называемой «5-й Швейцарии»).

За исторический период с 1700 по 2018 год в США эмигрировали около 460 000 швейцарцев. На конец 2023 года в этой стране официально проживало 83 667 граждан Швейцарии. В нашем досье ниже по ссылке мы собрали все основные материалы, отражающие исторические, политические, культурные и научные связи двух «братских республик».

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