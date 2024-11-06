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Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.
Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах, указав, что Швейцария и дальше намерена вести курс на сохранение прочных научных и экономических связей между двумя странами.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В своем сообщении на социальной медиаплатформе X (Твиттер) Виола Амхерд подчеркнула, что Швейцария надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами на основе общих ценностей и интересов. Соединенные Штаты Америки — второй по величине торговый партнер Швейцарии после Европейского союза. В 2022 году Швейцария была седьмым по объёмам иностранным инвестором в Соединенных Штатах, объем инвестиций составил 297 миллиардов долларов.

Внешний контент

«В 2023 году Швейцария импортировала из США товаров и услуг на сумму в 29,7 миллиарда франков, экспорт в США составил 56,6 миллиарда, что делает Соединенные Штаты основным направлением экспорта швейцарских товаров и услуг». Об этом говорится в информационной «справке по схемеВнешняя ссылка» Министерства иностранных дел Швейцарии. Постоянно в США проживает около 10% всей иностранной швейцарской диаспоры (так называемой «5-й Швейцарии»).

За исторический период с 1700 по 2018 год в США эмигрировали около 460 000 швейцарцев. На конец 2023 года в этой стране официально проживало 83 667 граждан Швейцарии. В нашем досье ниже по ссылке мы собрали все основные материалы, отражающие исторические, политические, культурные и научные связи двух «братских республик».

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