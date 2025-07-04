История кооперативного движения в Швейцарии позволяет под иным, скорее неожиданным, углом, взглянуть на возникновение швейцарского национально-государственного проекта и увидеть, насколько идея швейцарской демократической кооперативной горизонтальной общественной самоорганизации отличается от теории и практики советского кооперативно-колхозного проекта.

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Большинство швейцарцев покупают продукты в кооперативах. Многие имеют счёт в кооперативном банке. Крупнейший производитель кормов для животных, крупнейшая компания по каршерингу и электронные общественные СМИ в Швейцарии организованы в качестве кооперативов (товариществ). В густонаселённых городских центрах, особенно в дорогом Цюрихе, они играют ключевую роль в сохранении на рынке более или менее доступного жилья. Одновременно кооперативные предприятия создают сотни тысяч рабочих мест по всей стране.

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Чем кооперативы отличаются от иных форм организации труда?

В кооперативах действует принцип равноправного участия: голос каждого пайщика имеет одинаковый вес, здесь действует классический демократический принцип «один человек — один голос», в то время как в акционерных обществах право голоса зависит от принадлежащей данному лицу доли капитала. В кооперативах пайщики объединяются вокруг общей практической или социальной цели. Прибыль не уходит внешним инвесторам, а реинвестируется или справедливо распределяется между всеми членами товарищества.

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От посёлка «Фрайдорф» до общины «Лонго Май»

В некоторых кооперативных проектах, таких как сельскохозяйственные кооперативы сети «Лонго Май», кооперативное сотрудничество охватывает все сферы жизни. Напомним, что Longo Mai — это международная сеть сельскохозяйственных кооперативов и коммун, основанная в 1973 году в Провансе выходцами из Швейцарии и Австрии. Движение объединяет около десятка самоуправляемых общин в Европе и Латинской Америке, включая кооператив в кантоне Юра (Швейцария). Участники ведут совместное хозяйство, придерживаются принципов экологического производства, пацифизма и социальной солидарности.

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Схожий по духу эксперимент был реализован в посёлке Фрайдорф под Базелем. С 1920-х годов там бок о бок жили руководители и рабочие будущей сети супермаркетов Coop. Они покупали товары в собственном поселковом магазине и вместе откладывали средства на пенсию. Кооперативный принцип пронизывал здесь весь уклад жизни этих людей, что давало ощутимые преимущества: аренда дома стоила 850 франков в год, из которых 200 франков возвращались жильцам за счёт прибыли кооперативного магазина.

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Тема доступного жилья остаётся в Швейцарии актуальной и сегодня: именно эту задачу и решают многие современные кооперативы и товарищества собственников жилья, прежде всего путём сохранения низких тарифов аренды жилой площади. В Цюрихе, где жильё дефицитно и крайне дорого, примерно каждая пятая квартира принадлежит сегодня жилищным кооперативам. Согласно исследованию 2017 года, в кооперативных домах проживает по сравнению со средними показателями по стране больше одиноких родителей, меньше выпускников вузов и меньше мигрантов-иностранцев из соседних европейских стран.

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Кооперативы как фактор экономики

По разным оценкам, в мире сегодня насчитывается около трёх миллионов кооперативов, которые создают приблизительно каждое десятое рабочее место на планете. В Швейцарии, согласно Торговому реестру, зарегистрировано более 8 100 кооперативов и товариществ. Это не так уж и много, но их влияние на общество определяется не численностью, а экономическим масштабом: одни только крупнейшие розничные торговые кооперативы — Coop и Migros — объединяют более 2,5 миллиона пайщиков каждый, что для страны с населением около 9 млн человек весьма впечатляющая цифра. Согласно обзору Genossenschaftsmonitor 2024, десять крупнейших кооперативных предприятий страны в 2022 году обеспечивали более 10% ВВП страны.

Исторические корни: кооперативы и становление Швейцарии

Газеты, выходящие под эгидой издательского холдинга CH Media, однажды назвали кооперативы «первичной основой» или «первобытным супом» швейцарской экономики. Историки подтверждают: схожие с современными кооперативами структуры лежали в основе всего политического устройства страны начиная с раннего средневековья. Швейцария определяет себя не почвой и кровью, а принципом добровольного объединения на основе единого свода республиканских ценностей. Это даже отражено в её официальном названии (Schweizerische Eidgenossenschaft, Швейцарское клятвенное товарищество или содружество).

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Структуры-предшественники современных кооперативов сыграли ключевую роль в становлении политических общин страны, на которые сегодня опирается современная система швейцарского федерализма. Уже примерно 500 лет назад крестьяне во многих швейцарских регионах совместно управляли пастбищами и лесами в рамках так называемых «корпораций» (Korporationen) и товариществ (Genossamen). Один из самых ярких примеров: соглашение крестьян деревни Тёрбель (Törbel) в кантоне Вале от 1483 года, на основе которой они совместно управляли общественными средствами производства.

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Для Элинор Остром, удостоенной Нобелевской премии по экономике в 2009 году, этот пример стал доказательством того, что общественная собственность — это не обязательно путь к неэффективности и бедности. Министр экономики и энергетики Швейцарии Альберт Рёшти (Albert Rösti) даже назвал в 2025 году кооперативы и товарищества «столпами швейцарского государственного устройства». Именно из этих первичных «товариществ» постепенно и выросли деревенские общины, именно так и начало складываться современное политическое устройство Швейцарии.

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Политические и экономические традиции

По словам историка Ханса Штадлера (Hans Stadler) в этих ранних товариществах реализовывалась «чистая форма прямой демократии». Уже с 1830-х годов крестьяне, ремесленники и рабочие Швейцарии начали объединяться в потребительские кооперативы. Под влиянием международного кооперативного движения, зародившегося в английском городе Рочдейл, швейцарские кооперативы начали развиваться особенно активно.

Один из идеологов этого движения, цюрихский политик и просветитель Карл Бюркли (Karl Bürkli), рассматривал «рыночную кооперацию» в качестве основного политического истока Швейцарии. Начиная с 1881 года кооперативная форма собственности официально закреплена в швейцарском праве в качестве особой формы хозяйственной деятельности. Кооперативы активно развиваются в сельском хозяйстве, финансовом секторе, строительстве. Однако наибольшее значение приобрели потребительские кооперативы, которые сыграли ключевую роль не только в экономике, но и в социальной и политической жизни страны.

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Швейцария и международное кооперативное движение

В 1895 году делегаты из 13 стран, включая Швейцарию, основали в Лондоне «Международный кооперативный альянс» (International Co-Operative Alliance, ICA). К началу 20 века всемирное кооперативное движение стало влиятельной пацифистской силой. По словам историка Риты Роудс (Rita Rhodes), даже во время Первой мировой войны движение сумело сохранить дистанцию от воюющих стран.

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Связь между кооперативным движением и международными институтами сохраняется по сей день. В 1921 году представитель Лиги Наций заявил на кооперативном конгрессе в Базеле, что цели этой международной организации совпадают с целями кооперативов. С 1982 по 2013 год штаб-квартира Международного кооперативного альянса находилась в Женеве, сегодня она расположена в Бельгии. Организация Объединённых Наций, как и её предшественница Лига Наций, традиционно поддерживает связь с кооперативами: с 1995 года ООН в начале июля ежегодно отмечает Всемирный день кооперативов, а 2025 год был даже провозглашён Международным годом кооперативов.

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Кооперативы сегодня

От первоначального политического идеализма швейцарских потребительских кооперативов сегодня осталось не так уж и много. Современные гиганты Coop и Migros контролируют более двух третей рынка розничной торговли страны. Хотя обе сети и продолжают поддерживать культурные и социальные инициативы, прежде всего они остаются крупными коммерческими структурами.

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В 2025 году кооператив Migros отметил своё столетие, одновременно объявив о сокращении сотен рабочих мест. Тем не менее проекты, движимые идеализмом, такие как сеть Mitmachladen, система кооперативных магазинов, участники которой стремятся демократизировать экономику, всё ещё сохраняются в Швейцарии, прежде всего на локальном уровне. Швейцария остаётся страной кооперативов — как в историческом, так и в современном смысле. Принципы коллективного руководства по-прежнему остаются важной частью её политического и экономического устройства.

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