Изобретательные преступники наживаются на пандемии Covid-19, выманивая у людей деньги в Интернете. Швейцарский веб-сайт, посвященный отслеживанию связанных с коронавирусом случаев мошенничества, с момента начала его работы месяц назад зарегистрировал уже более 200 инцидентов, большинство из них — это мошенничество в сети, связанное с подделками или с видами продукции повышенного спроса, предлагающимися по заведомо завышенным ценам.
«Большинство выявленных нами преступлений совершаются в Интернете. Форматы тут разные: это электронные письма-рассылки, и фейковые веб-сайты, и фальшивые несуществующие магазины или баннеры, например, предлагающие защитные маски», — говорит криминолог Оливье Боде-Лабрек (Olivier Beaudet-Labrecque). «На самом же деле вы закажете маску, дезинфекционный гель или перчатки, заплатите деньги и будете потом ждать свой товар вечно». С целью противодействия этим тревожным тенденциям 26 марта 2020 года был запущен сайт coronafraud.chВнешняя ссылка.
Автором этой инициативы стал «Институт исследования проблем противодействия экономическим преступлениям» («L’Institut de Lutte contre la criminalité économique ILCEВнешняя ссылка») при «Высшей школе прикладных наук Западной Швейцарии» («HES-SO») в городе Невшатель. Собранные на базе данного сайта предназначены только для научных исследований и не передаются в распоряжение властей, у которых есть свой «Общенациональный Мониторингово-аналитический центр по вопросам обеспечения информационной безопасности» (MELANIВнешняя ссылка).
По состоянию на 23 апреля 2020 года уже можно сделать вывод относительно структуры кибер-преступности в эпоху коронавируса: 163 из 245 зарегистрированных сообщений о случаях мошенничества и прочих правонарушений, касались гигиенических товаров, которые либо не соответствовали ГОСТу (например, индивидуальная маска была с давно истекшим сроком годности), либо предлагались по ценам, которую заявивший просто считал «возмутительной». Два десятка зарегистрированных сообщений касались предприятий и торговых точек, не соблюдавших указания властей в сфере мер гигиены.
Остальные либо не относились к делу, либо это были заявления о фишинге или о сомнительных веб-сайтах, предлагающих чудодейственные средства и «онлайн-тестирование» на антитела к коронавирусу. Наиболее шокирующими примерами мошенничества были, например, предложение купить защитную маску за 300 швейцарских франков за штуку, или «сходить на продуктами» (такие «волонтёры» брали деньги и потом исчезали с ними). Наиболее же часто жертвами мошенников становились как раз не пожилые люди, а представители более «молодых» возрастных групп, просто потому, что первые гораздо реже пользуются Интернетом.
Региональные различия
В основном пострадавшие были в возрасте от 30 до 50 лет. «Конкретного профиля жертв мошенничества у нас нет. Попасться на удочку мошенников могут люди всех возрастов и обоих полов», — отмечает Оливье Боде-Лабрек. Очень часто проходимцы прикидываются представителями известных благотворительных или международных организаций, занимающихся вопросами пандемии. Один наиболее известный случай представлял собой фишинговое электронное письмо с просьбой о пожертвовании биткойнов для Всемирной организации здравоохранения, с тем чтобы ВОЗ могла обеспечить работающих «на передовой» людей всем необходимым, а странам с «самыми слабыми системами здравоохранения» — помочь справиться с Covid-19.
Подавляющее большинство сообщений о мошенничествах поступает из франкоязычной Швейцарии, на которую приходится 148 сообщений. Для сравнения — из италоязычного Тичино поступило 66 жалоб, из немецкоязычных регионов — 31. Значит ли это, что швейцарские франкофоны более склонны к обману? Оливье Боде-Лабрек говорит, что это не так. Такой расклад может просто отражать степень осведомленности населения о существовании этого проекта в разных частях страны и от уровня «гражданской активности».
«Из-за общей неопределенности, связанной с пандемией коронавируса Covid-19, растёт и число преступников, стремящихся воспользоваться этой ситуацией», — отмечает банк Credit Suisse, призывая своих клиентов сохранять бдительность и не поддаваться, например, на мошеннические предложения от лица какого-либо государственного органа или от имени фирм-клонов, создаваемых в преступных целях, «помочь деньгами» в организации поставок товаров или материалов, играющих важную роль в борьбе с вирусом Covid-19. Полиция кантона Цюриха предостерегает также о факте существовании поддельных программ-приложений, нужных, якобы, для составления карт, отражающих характер распространения коронавируса по стране.
Пользуясь уязвимым состоянием
В конце марта 2020 года европейские правоохранительные органы опубликовали похожее предупреждение о курсирующих в сети фальшивых лечебных препаратах. Как сообщал портал «Deutsche Welle» всего на тот момент было выявлено около двух тысяч сомнительных веб-сайтов, предлагавших доверчивым клиентам поддельные препараты для лечения от коронавируса. В результате в 90 странах мира было изъято четырех миллионов упаковок поддельных лекарств.
В Соединенных Штатах Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало 22 марта сообщение, в котором говорилось, что «мошенники используют пандемию COVID-19 для хищения ваших денег, вашей личной информации или сразу и того, и другого». Особенно ФБР призвало население остерегаться фейковых электронных писем, присланных, якобы, от имени и по поручению «Центра по контролю и профилактике заболеваний» («CDC»), могущественного и авторитетного органа.
Мошенники, как отмечается в предупреждении ФБР, могут использовать пересылаемые по электронной почте ссылки для установки на ваши персональные компьютеры вредоносного программного обеспечения, для кражи личных данных или блокировки компьютера с последующим вымоганием денег. В России, как сообщает портал сайт РБК, «злоумышленники могут предложить получить социальные выплаты и материальную помощь в качестве „компенсации за ущерб от вируса“. Таким образом, они собирают информацию о картах и персональные данные».
В Украине, как сообщает тот же источник, «аферисты предлагают через интернет заказать набор лекарств „Стоп-коронавирус“, утверждая, что в такой аптечке есть все, что необходимо для лечения и профилактики коронавируса. Часто мошенники также утверждают, что „разработали собственную вакцину от коронавируса“, а „прививка“ от COVID-19 обойдется украинцам в сумму от 2 500 гривен». Для Оливье Боде-Лабрека здесь нет ничего необычного. «Мошенники предлагают „помощь“, пользуясь уязвимым состоянием жертвы, пострадавшей от катастрофы. Находясь в состоянии полного шока, стресса и страха, люди попадают в условия, весьма благоприятные для экономических преступлений», — резюмирует опытный криминолог.
Русскоязычная версия: Евгений Мамонтов, Игорь Петров