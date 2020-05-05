Один из способов выманить деньги — прикинуться официальной организацией и написать письмо с просьбой о пожертвовании. Так, например, данное письмо отправили мошенники, а не Всемирная организация здравоохранения.

(Pa Wire/pa Images)

Изобретательные преступники наживаются на пандемии Covid-19, выманивая у людей деньги в Интернете. Швейцарский веб-сайт, посвященный отслеживанию связанных с коронавирусом случаев мошенничества, с момента начала его работы месяц назад зарегистрировал уже более 200 инцидентов, большинство из них — это мошенничество в сети, связанное с подделками или с видами продукции повышенного спроса, предлагающимися по заведомо завышенным ценам.

«Большинство выявленных нами преступлений совершаются в Интернете. Форматы тут разные: это электронные письма-рассылки, и фейковые веб-сайты, и фальшивые несуществующие магазины или баннеры, например, предлагающие защитные маски», — говорит криминолог Оливье Боде-Лабрек (Olivier Beaudet-Labrecque). «На самом же деле вы закажете маску, дезинфекционный гель или перчатки, заплатите деньги и будете потом ждать свой товар вечно». С целью противодействия этим тревожным тенденциям 26 марта 2020 года был запущен сайт coronafraud.chВнешняя ссылка.

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Автором этой инициативы стал «Институт исследования проблем противодействия экономическим преступлениям» («L’Institut de Lutte contre la criminalité économique ILCEВнешняя ссылка») при «Высшей школе прикладных наук Западной Швейцарии» («HES-SO») в городе Невшатель. Собранные на базе данного сайта предназначены только для научных исследований и не передаются в распоряжение властей, у которых есть свой «Общенациональный Мониторингово-аналитический центр по вопросам обеспечения информационной безопасности» (MELANIВнешняя ссылка).

По состоянию на 23 апреля 2020 года уже можно сделать вывод относительно структуры кибер-преступности в эпоху коронавируса: 163 из 245 зарегистрированных сообщений о случаях мошенничества и прочих правонарушений, касались гигиенических товаров, которые либо не соответствовали ГОСТу (например, индивидуальная маска была с давно истекшим сроком годности), либо предлагались по ценам, которую заявивший просто считал «возмутительной». Два десятка зарегистрированных сообщений касались предприятий и торговых точек, не соблюдавших указания властей в сфере мер гигиены.

Остальные либо не относились к делу, либо это были заявления о фишинге или о сомнительных веб-сайтах, предлагающих чудодейственные средства и «онлайн-тестирование» на антитела к коронавирусу. Наиболее шокирующими примерами мошенничества были, например, предложение купить защитную маску за 300 швейцарских франков за штуку, или «сходить на продуктами» (такие «волонтёры» брали деньги и потом исчезали с ними). Наиболее же часто жертвами мошенников становились как раз не пожилые люди, а представители более «молодых» возрастных групп, просто потому, что первые гораздо реже пользуются Интернетом.

Региональные различия

В основном пострадавшие были в возрасте от 30 до 50 лет. «Конкретного профиля жертв мошенничества у нас нет. Попасться на удочку мошенников могут люди всех возрастов и обоих полов», — отмечает Оливье Боде-Лабрек. Очень часто проходимцы прикидываются представителями известных благотворительных или международных организаций, занимающихся вопросами пандемии. Один наиболее известный случай представлял собой фишинговое электронное письмо с просьбой о пожертвовании биткойнов для Всемирной организации здравоохранения, с тем чтобы ВОЗ могла обеспечить работающих «на передовой» людей всем необходимым, а странам с «самыми слабыми системами здравоохранения» — помочь справиться с Covid-19.

karte Corona fraud by canton

Подавляющее большинство сообщений о мошенничествах поступает из франкоязычной Швейцарии, на которую приходится 148 сообщений. Для сравнения — из италоязычного Тичино поступило 66 жалоб, из немецкоязычных регионов — 31. Значит ли это, что швейцарские франкофоны более склонны к обману? Оливье Боде-Лабрек говорит, что это не так. Такой расклад может просто отражать степень осведомленности населения о существовании этого проекта в разных частях страны и от уровня «гражданской активности».

Внешний контент Victims by age group graphic

«Из-за общей неопределенности, связанной с пандемией коронавируса Covid-19, растёт и число преступников, стремящихся воспользоваться этой ситуацией», — отмечает банк Credit Suisse, призывая своих клиентов сохранять бдительность и не поддаваться, например, на мошеннические предложения от лица какого-либо государственного органа или от имени фирм-клонов, создаваемых в преступных целях, «помочь деньгами» в организации поставок товаров или материалов, играющих важную роль в борьбе с вирусом Covid-19. Полиция кантона Цюриха предостерегает также о факте существовании поддельных программ-приложений, нужных, якобы, для составления карт, отражающих характер распространения коронавируса по стране.

Пользуясь уязвимым состоянием

В конце марта 2020 года европейские правоохранительные органы опубликовали похожее предупреждение о курсирующих в сети фальшивых лечебных препаратах. Как сообщал портал «Deutsche Welle» всего на тот момент было выявлено около двух тысяч сомнительных веб-сайтов, предлагавших доверчивым клиентам поддельные препараты для лечения от коронавируса. В результате в 90 странах мира было изъято четырех миллионов упаковок поддельных лекарств.

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В Соединенных Штатах Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало 22 марта сообщение, в котором говорилось, что «мошенники используют пандемию COVID-19 для хищения ваших денег, вашей личной информации или сразу и того, и другого». Особенно ФБР призвало население остерегаться фейковых электронных писем, присланных, якобы, от имени и по поручению «Центра по контролю и профилактике заболеваний» («CDC»), могущественного и авторитетного органа.

Мошенники, как отмечается в предупреждении ФБР, могут использовать пересылаемые по электронной почте ссылки для установки на ваши персональные компьютеры вредоносного программного обеспечения, для кражи личных данных или блокировки компьютера с последующим вымоганием денег. В России, как сообщает портал сайт РБК, «злоумышленники могут предложить получить социальные выплаты и материальную помощь в качестве „компенсации за ущерб от вируса“. Таким образом, они собирают информацию о картах и персональные данные».

Хотите «чудо-маску» за 8 000 гривен?

(Keystone / Christian Beutler)

В Украине, как сообщает тот же источник, «аферисты предлагают через интернет заказать набор лекарств „Стоп-коронавирус“, утверждая, что в такой аптечке есть все, что необходимо для лечения и профилактики коронавируса. Часто мошенники также утверждают, что „разработали собственную вакцину от коронавируса“, а „прививка“ от COVID-19 обойдется украинцам в сумму от 2 500 гривен». Для Оливье Боде-Лабрека здесь нет ничего необычного. «Мошенники предлагают „помощь“, пользуясь уязвимым состоянием жертвы, пострадавшей от катастрофы. Находясь в состоянии полного шока, стресса и страха, люди попадают в условия, весьма благоприятные для экономических преступлений», — резюмирует опытный криминолог.



Русскоязычная версия: Евгений Мамонтов, Игорь Петров

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