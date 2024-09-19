Более половины домов в Швейцарии находятся в зоне риска затопления

Как показывают новые расчеты, в Швейцарии в зоне риска затопления из-за поверхностного стока паводковых вод находятся около 60% зданий. Keystone / Olivier Maire

В настоящее время из-за чрезвычайно обильных осадков, выпавших за короткий промежуток времени, особенно страдают горные кантоны. Однако потенциальной зоной риска может стать и центральное равнинное швейцарские плато. Как показывают новые расчеты, там в зоне риска затопления из-за поверхностного стока паводковых вод находятся около 60% зданий.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По мере потепления климата частота аномальных по объему осадков будет нарастать повсеместно. Такого мнения придерживается в разговоре с телеканалом SRFВнешняя ссылка Оливия Ромппайнен (Olivia Romppainen), одна из руководителей лаборатории «Mobiliar Lab по изучению природных рисков» при бернском Университете (Mobiliar Lab für Naturrisiken an der Universität BernВнешняя ссылка). «Каждый дополнительный градус ведет к повышению содержания влаги в атмосферном воздухе на 7 процентов, что и означает перспективу выпадения более интенсивных осадков».

По словам Оливии Ромппайнен, мы только что снова увидели, как такие осадки могут приводить к разливу рек. Однако до сих пор мы сильно недооцениваем рисковый потенциал вдали от рек и озер. «Там обильные осадки ведут к возникновению эффекта поверхностного стока, коль скоро насыщенная влагой земля уже не в состоянии впитывать новые осадки, и таким образом может возникать материальный ущерб даже значительно больший, нежели ущерб от наводнений в близи рек».

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И это логично: вблизи рек здания строятся в расчете на возможное подтопление, в дали от рек и озер риск наводнения считается пренебрежимо малым. А между тем новые расчеты показывают, что в Швейцарии в зоне риска затопления из-за поверхностного стока паводковых вод находятся около 60% зданий или 1,3 миллиона капитальных строений стоимостью 2 трл 300 млрд франков. «Как правило, поверхностный сток не очень глубок, вода поднимается всего-то на уровень 5–10 сантиметров, но она стекает в подвалы или подземные паркинги, где может наносить заметный ущерб», — говорит Оливия Ромппайнен.

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Поэтому с её точки зрения все такие дома и прочие объекты должны быть снабжены защитными конструкциями, например приподнятыми водными барьерами. «Страховые компании должны давать со своей стороны соответствующие рекомендации, другим вариантом, конечно, были бы предписываемые государством соответствующие нормы». Жан-Франсуа Стайер (Jean-François Steier) является председателем Постоянного Совещания кантональных министров капитального строительства, кадастрового планирования и охраны окружающей среды (Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK).

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По его словам, такие меры предписывают пока только несколько кантонов (субъектов федерации). «Но мы сейчас пересматриваем все действующие СНИПы и смотрим, где и как следует строить и как защищать уже существующие здания». Пока ничего конкретно не решено, но ясно, что в будущем задача защиты зданий от наводнений и поверхностного стока паводковых вод будет становиться все более актуальной.

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