Индивидуальное страхование

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Страховые компании в Швейцарии предлагают любой вид страхования, начиная с обязательного медицинского, страхования транспортных средств и заканчивая автогражданской ответственностью.

Заключая договор дополнительного страхования можно во многих случаях согласовать дополнительное покрытие к стандартному договору. В результате Вы можете получить право на отдельную палату в больнице, на более широкое страховое покрытие в случае ДТП, покрытие страховых случаев за рубежом и т.д.



Кроме того, специальные компании часто предлагают свои собственные особые договоры страхования возможных непредвиденных ситуаций. Например, любители активного отдыха могут заключить страховку для покрытия расходов на случай возможной эвакуации вертолётом со склонов гор.

Здоровье

По закону, каждый житель Швейцарии должен заключить договор базового медицинского страхования, который охватывает множество ситуаций, включая амбулаторное посещение врача, серьезное заболевание с необходимостью госпитализации и даже роды.



Все медицинские страховые компании обязаны предлагать одинаковое страховое покрытие основной страховки. При этом договоры могут отличаться в том, что касается покрытия дополнительных рисков. Более подробную информацию о требуемом законом страховании можно найти на интернет-странице Федерального ведомства здравоохранения.



Многие предпочитают покупать дополнительную страховку, применяемую к любой области здравоохранения, включая стоматологическую помощь, случай болезни во время нахождения за границей или право на получение отдельной палаты в клинике. Существует несколько моделей, которые в обмен на уменьшение суммы страховых премий предписывают пациентам, в случае обращения за медицинской помощью, следование четко определенным процедурам.



Лица, впервые прибывшие на жительство в Швейцарию, должны в течение трёх месяцев с момента прибытия заключить договор медицинского страхования. Более подробную информацию можно найти на сайте Федерального ведомства здравоохранения.



Страховые полисы для взрослых бывают с франшизами от 300 до 2500 шв. франков, а для детей от 0 до 600 шв. франков. Франшиза – это определенная данным договором страхования часть ущерба, не выплачиваемая (удерживаемая) страховой компанией при наступлении страхового случая (события) и перекладываемая на плечи пациента. В случае обращения за медицинской помощью страхователь обязан оплатить 10% от общих расходов на медицинское обслуживание в общей сумме до 700 шв. франков в год. Действие страховки может быть ограничено кантоном проживания страхователя.



Основная страховка не охватывает травмы, полученные в результате несчастного случая. Договор страхования от несчастного случая должен быть заключен отдельно. Любой, кто работает у одного и того же работодателя не менее восьми часов в неделю, автоматически получает страховку от непроизводственных несчастных случаев, поэтому такому лицу иметь такую страховку дополнительно не требуется.



Частный веб-сайт comparis.ch является хорошим источником для поиска и сравнения различных страховок от многочисленных страховых компаний Швейцарии. Там также можно рассчитать оптимальную индивидуальную франшизу.

Ответственность перед третьими лицами

Многие швейцарцы и проживающие в стране иностранцы заключают дополнительную частную страховку или страховку домашнего имущества для возмещения ущерба в случае пожара, повреждения водой, а также кражи. При заключении такой страховки обратите внимание на покрытие ею всей стоимости имущества. В ряде кантонов этот вид страхования является обязательным.



Страхование личной ответственности иногда связано со страхованием имущества и покрывает ущерб третьих лиц, причинённый страхователем. Существуют семейные варианты страхования личной ответственности. Интернет-портал comparis.ch является хорошим источником для поиска дополнительной информации об этих типах страхования.

Страхование автотранспортных средств

Любой, кто имеет автомобиль, мотоцикл или мотороллер, должен оформить на них страховку. Для покрытия расходов в связи с повреждением собственного автомобиля владельца, а также при нанесении ущерба пассажирам, может быть заключена дополнительная страховка.



Интернет-портал comparis.ch предоставляет хорошее сравнение предложений по страхованию автомобилей. Общественная автомобильная организация «Туринг-клуб Швейцария» (TCS) также предлагает информацию о различных страховках на французском и немецком языках.

swissinfo.ch

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