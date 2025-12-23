Кто такой Vox Day и что такое концепция «сигма-мужчины»?

Блогер Vox Day собирает преимущественно в США более полумиллиона просмотров в месяц. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

В тихой швейцарской деревне мы встретились с Vox Day, блогером и автором праворадикальных манифестов, продвигающим в интернете идею так называемого «сигма-мужчины» — фигуру речи, популярную в сообществах мужского онлайн-активизма, пропагандирующих, как многие считают, антифеминистские взгляды.

13 минут

Американская газета The Wall Street Journal однажды назвала Vox Day «самым ненавидимым человеком в мире литературы в жанре научной фантастики». Некоторые социологи и литературоведы относят его к сторонникам идеологии «белого превосходства» (white supremacy). Сам он с этим не согласен, позиционируя себя в качестве «христианского националиста». «Если вы хотите меня критиковать, то критикуйте за то, что я отвергаю наследие эпохи Просвещения», — говорит Vox Day.

По его словам, эти идеи звучали убедительно двести лет назад: «Мы не знали тогда, куда заведут нас свободная торговля и демократия». Сегодня, утверждает он, «коллективный Запад стоит у края пропасти», и именно поэтому остальной мир якобы тоже отказывается от ценностей Просвещения — чтобы «выжить» и «процветать».

«Если вы хотите меня критиковать, то критикуйте за то, что я отвергаю наследие Просвещения», — говорит Vox Day. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Свою теорию он излагает нам в недостроенном жилом доме в промышленной зоне швейцарской деревни Крессье (кантон Фрибур). Здесь он оборудовал себе тренажёрный зал и… переплетную мастерскую. Причина, по которой портал Swissinfo заинтересовался персоной Vox Day — его аудитория: согласно данным компании Similarweb, занимающейся веб-аналитикой, его блог ежемесячно собирает более полумиллиона просмотров, преимущественно в США, Великобритании, Австралии и Гонконге.

Блогер, публицист и основатель издательства Castalia House, он широко известен своим предельно жёстким и дискриминирующим языком. Так, в одной из недавних публикаций он назвал правоконсервативного американского публициста еврейского происхождения Бена Шапиро из-за его произраильской позиции «раковой опухолью» («Ben Shapiro is cancer»). В другом тексте, опубликованном в 2025 году, Vox Day риторически спрашивает, могла ли расистская политика быть «рациональной стратегией сдерживания» в отношении «визуально отличимого населения дикарей с низким IQ».

Свою деятельность он ведёт из Швейцарии, где, по его словам, живёт с 2005 года — именно к этому периоду относится и его скандальный текст «Почему женщины не способны думать».Внешняя ссылка Швейцарского гражданства у него пока нет, однако он заявляет, что уже сдал все необходимые языковые и прочие экзамены и планирует подать документы на натурализацию. Он говорит, что ценит систему прямой демократии в Швейцарии, но считает, что страна должна «больше полагаться на саму себя», а не стремиться угодить Европейскому союзу.

«Мир-клоунада»

Одной из центральных тем его блога остаётся борьба с Clown World — этим понятием обозначается конспирологическая теория о существовании некой глобальной сатанинской системы, против которой, по его утверждению, якобы сейчас и сражается Россия при поддержке Китая. Наибольшее число подписчиков Vox Day имеет на платформе Gab.com — там их насчитывается около 35 000 человек.

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Даниэле Ганзер и его бизнес на сомнении Этот контент был опубликован на Даниэле Ганзер неоднозначный ученый. Многие критикуют его книги и теории, однако у него есть сообщество преданных «фанатов». Читать далее Даниэле Ганзер и его бизнес на сомнении

На этой платформе, доступ к которой открыт только для зарегистрированных пользователей, его риторика становится ещё более откровенной. Когда весной 2024 года один из подписчиков обвинил его в том, что он «осторожничает с формулировками» в описании Clown World, Vox Day ответил: «Я не избегаю никаких слов, ты… [дальше идет оскорбление] этакий. Те евреи, которыми ты одержим, всего лишь инструменты глобальных сатанистов из Clown World, а сами они — жалкие слуги истинного нечеловеческого зла».

Подобные высказывания напрямую транслируют антисемитские конспирологические нарративы. Пока ему зачитывают этот комментарий, Vox Day сидит спокойно, затем произносит: «Если ты христианин, ты веришь в сверхъестественное». Фигуры вроде Джорджа Сороса и Хиллари Клинтон, по его словам, — «всего лишь инструменты». Он категорически отрицает, что идея Clown World как-то связана с «Протоколами сионских мудрецовВнешняя ссылка», были опубликованными в Российской империи в 1903 году, настаивая, что это просто отсылка к евангельской сцене искушения Христа, где Сатана предлагает Иисусу власть над всеми царствами мира (Лука 4:5–7). На основе этой сцены Vox Day делает вывод: если Иисус прямо не оспаривает претензию Сатаны на власть, значит, миром действительно с тех пор и правит Сатана.

На основе этой логики он и основывает своё объяснение термина Clown World. В разговоре он часто апеллирует к подобной аргументации, демонстрируя уверенность в собственном интеллектуальном превосходстве. Он утверждает, что не может быть сторонником теории «белого превосходства», поскольку он, по его словам, сам является «индейцем — коренным жителем США». Эволюционную теорию он отвергает, утверждая, что «биологи плохо разбираются в математике». Философов эпохи Просвещения он считает «людьми, которые едва ли понимают, о чём говорят».

Отвергает ярлык расиста

Блогер Vox Day отвергает многие научные выводы, прежде всего в областях, связанных с обществоведением, психологией, политическими науками и гендерными исследованиями, и особенно, если они не соответствуют его собственным идеологическим убеждениям. Зато другие спорные исследования, которые, по его мнению, подтверждают его взгляды, он принимает безоговорочно. Так, рассуждая о том, как женщины принимают политические решения, Vox Day утверждает, что женщины «в системе, где им нужно выбирать между двумя мужчинами», вообще не должны иметь избирательного права.

Издательство Vox Day выпускает книги в кожаном переплёте. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

В подтверждение этого он ссылается на американское исследование, согласно его интерпретации показывающее, что женщины «обычно голосуют за более крупного кандидата с лучшей причёской». Именно такие заявления дают его критикам основание называть его женоненавистником. Сам Vox Day отвергает и это обвинение, и навешиваемый на него ярлык расиста. По его собственным словам, на самом деле он чувствует себя в «чёрной культуре» гораздо уютнее, чем даже большинство швейцарцев, а его «африканским товарищам по футбольной команде», с которыми он играет, «вообще совершенно безразлично», что он пишет в сетях.

Несколько лет назад Vox Day приобрёл замок в самом центре Крессье. Тогда таблоид Blick вышел с заголовком: «Американец превращает швейцарский замок в неонацистскую цитадель». По утверждению газеты, он якобы собирался превратить замок в закрытое пространство «исключительно для своих сторонников». Однако до сих пор ничего подобного не произошло. Похоже, что и муниципалитет Крессье мало интересуется тем, что пишет «в ваших интернетах» владелец замка: в середине ноября 2025 года местная библиотека прямо в замке, принадлежащем Vox Day, даже провела для жителей деревни «вечер двуязычных рассказовВнешняя ссылка».

Из своей недостроенной квартиры он управляет издательством Castalia и дочерним брендом Arkhaven Comics. Пока мы разговариваем, один из его сотрудников работает в подвале: присланные из типографии готовые книжные блоки он вручную вставляет в кожаные обложки и наносит на них лазерное тиснение. Кожу для переплётов Vox Day закупает за рубежом. В одной из его комнат стоят коробки с маркировкой Made in Korea. По его словам, здесь ежемесячно переплетают около 1 500 экземпляров книг. В 2026 году планируется увеличить производство в десять раз — предложение не поспевает за быстро растущим спросом.

Показать больше

Показать больше История Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня? Этот контент был опубликован на Антисемитизм обычно связан с правым экстремизмом, но как выясняется левые грешат им в неменьшей степени. Читать далее Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?

В серии Castalia Library выходят как классические произведения мировой литературы, так и новые тексты. Проверить реальные объёмы продаж невозможно. Однако ясно, что человек, скрывающийся под псевдонимом Vox Day, располагает значительными средствами: его издательство, например, спонсирует британский футбольный клуб Dorking Wanderers F.C. Сам Vox Day родом из обеспеченной семьи. В начале 1990-х он добился успеха в качестве техно-музыканта, позже занимался разработкой видеоигр. Некоторое время он был известен прежде всего как писатель. Но американские социологи, изучающие его фигуру, делают это не из-за культурной значимости написанных им текстов, а из-за скандалов, в которых он участвовал.

«Бешеные щенки»

Так, культуролог Макс Доссер (Max Dosser) из американского Университета Вандербильта (Vanderbilt University) называет Vox Day «сторонником теории белого превосходства». На каком основании? Например, потому что в 2016 году Vox Day опубликовал документ под названием «Основная философия Alternative Right», где в 14-м пункте утверждалось, что «Alt Right считает необходимым обеспечить существование белых и будущее для белых детей», а это, де, фактическая вариация так называемых Fourteen Words — краткой фразы из 14 слов: We must secure the existence of our people and a future for white children.

В своей диссертации Nostalgic Futures Макс Доссер показывает, как эмоции (злость, гнев) превращаются в топливо для радикально настроенных фанатских групп в интернете. В качестве примера он приводит так называемый Puppygate — громкий конфликт середины 2010-х, хорошо известный в англоязычном мире фантастики. Уточним: тогда группа радикально настроенных фанатов, среди которых ключевую роль играл и Vox Day, попыталась повлиять на процесс вручения престижной литературной премии Hugo Awards. Эта премия считается одной из главных мировых наград в области научной фантастики и фэнтези, её лауреаты определяются голосованием читателей.

Книжный блок с графическим романом Ghost of the Badlands от издательства Vox Day скоро будет переплетен и получит солидный внешний вид. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Реакционно настроенные группы пытались организованно «угнать» процесс номинирования лауреатов, продвигая собственный список авторов и произведений с целью вытеснить тех, кого они считали «слишком прогрессивными» или «идеологически чуждыми». На первый взгляд это выглядело спором о литературных вкусах, но, как считает Макс Доссер, эту кампанию подпитывали радикальные мировоззренческие установки, а такие онлайн-акции, по его словам, «радикализируют культурные дебаты и дискуссии». Название же Puppygate возникло из названий двух фанатских групп — Sad Puppies и Rabid Puppies. Вторую фактически и возглавлял Vox Day.

«Акт мести»

По наблюдению Макса Доссера, подобные онлайн-конфликты теперь происходят постоянно — и уже далеко не на общественной периферии. Этому способствует и влияние крупных публичных фигур, таких как Дональд Трамп и Илон Маск, чья активность в социальных сетях усиливает политическую поляризацию и способствует более широкому распространению мнений, присутствующих в радикальных онлайн-сообществах. А когда такие фигуры нормализуют радикальные взгляды, исчезает и необходимость их скрывать.

Литературовед Джордан С. Кэрролл (Jordan S. Carroll), автор монографии Speculative Whiteness: Science Fiction & the Alt-RightВнешняя ссылка, также подробно изучал феномен Vox Day. В разговоре со Swissinfo он объясняет: участие Vox Day в Puppygate было, по его мнению, не идейной борьбой, а «актом мести» — попыткой отомстить сообществу научной фантастики, которое отвернулось от него после серии его расистских высказываний. По словам Дж. Кэрролла, в будущем Vox Day, вероятно, будут вспоминать, «если вообще будут», не как издателя или автора литературных текстов, а как блогера и создателя термина «сигма-мужчина». Именно Vox Day в 2010 году ввёл и популяризировал выражение Sigma Male, которое затем распространилось по социальным сетям и стало мемом.

По словам Vox Day, в издательстве Castalia ежемесячно переплетают около 1 500 экземпляров книг. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Особенно активно его подхватили самые юные пользователи — мальчики из так называемого поколения Z, которые может быть никогда и не слышали о самом Vox Day, но которые активно используют слово «сигма» как шутливый символ «самодостаточного мужчины-одиночки». Как отмечает Дж. Кэрролл, истоки этой интернет-культуры маскулинности — столь заметной сегодня в среде тех, кто формирует аудиторию таких известных в англоязычном мире медийных фигур, как подкастер Джо Роган (Joe Rogan) и инфлюенсер Эндрю Тейт (Andrew Tate), — как раз и восходят к идеям, которые Vox Day развивал 15 лет назад сидя за своим компьютером где-то на франкофонном западе Швейцарии.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше История Путь «новых правых» к европейскому движению после 1945 года Этот контент был опубликован на Как правые из разных стран налаживали между собой в послевоенный период активные связи — и какую роль в этом играла Швейцария. Читать далее Путь «новых правых» к европейскому движению после 1945 года

А также:

Показать больше

Показать больше Права человека Разведка недостаточно противодействует левому экстремизму Этот контент был опубликован на По итогам двух проверок парламентский надзорный орган негативно оценил работу Федеральной службы разведки Швейцарии. Читать далее Разведка недостаточно противодействует левому экстремизму

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch