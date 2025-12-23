Кто такой Vox Day и что такое концепция «сигма-мужчины»?
В тихой швейцарской деревне мы встретились с Vox Day, блогером и автором праворадикальных манифестов, продвигающим в интернете идею так называемого «сигма-мужчины» — фигуру речи, популярную в сообществах мужского онлайн-активизма, пропагандирующих, как многие считают, антифеминистские взгляды.
Американская газета The Wall Street Journal однажды назвала Vox Day «самым ненавидимым человеком в мире литературы в жанре научной фантастики». Некоторые социологи и литературоведы относят его к сторонникам идеологии «белого превосходства» (white supremacy). Сам он с этим не согласен, позиционируя себя в качестве «христианского националиста». «Если вы хотите меня критиковать, то критикуйте за то, что я отвергаю наследие эпохи Просвещения», — говорит Vox Day.
По его словам, эти идеи звучали убедительно двести лет назад: «Мы не знали тогда, куда заведут нас свободная торговля и демократия». Сегодня, утверждает он, «коллективный Запад стоит у края пропасти», и именно поэтому остальной мир якобы тоже отказывается от ценностей Просвещения — чтобы «выжить» и «процветать».
Свою теорию он излагает нам в недостроенном жилом доме в промышленной зоне швейцарской деревни Крессье (кантон Фрибур). Здесь он оборудовал себе тренажёрный зал и… переплетную мастерскую. Причина, по которой портал Swissinfo заинтересовался персоной Vox Day — его аудитория: согласно данным компании Similarweb, занимающейся веб-аналитикой, его блог ежемесячно собирает более полумиллиона просмотров, преимущественно в США, Великобритании, Австралии и Гонконге.
Блогер, публицист и основатель издательства Castalia House, он широко известен своим предельно жёстким и дискриминирующим языком. Так, в одной из недавних публикаций он назвал правоконсервативного американского публициста еврейского происхождения Бена Шапиро из-за его произраильской позиции «раковой опухолью» («Ben Shapiro is cancer»). В другом тексте, опубликованном в 2025 году, Vox Day риторически спрашивает, могла ли расистская политика быть «рациональной стратегией сдерживания» в отношении «визуально отличимого населения дикарей с низким IQ».
Свою деятельность он ведёт из Швейцарии, где, по его словам, живёт с 2005 года — именно к этому периоду относится и его скандальный текст «Почему женщины не способны думать».Внешняя ссылка Швейцарского гражданства у него пока нет, однако он заявляет, что уже сдал все необходимые языковые и прочие экзамены и планирует подать документы на натурализацию. Он говорит, что ценит систему прямой демократии в Швейцарии, но считает, что страна должна «больше полагаться на саму себя», а не стремиться угодить Европейскому союзу.
«Мир-клоунада»
Одной из центральных тем его блога остаётся борьба с Clown World — этим понятием обозначается конспирологическая теория о существовании некой глобальной сатанинской системы, против которой, по его утверждению, якобы сейчас и сражается Россия при поддержке Китая. Наибольшее число подписчиков Vox Day имеет на платформе Gab.com — там их насчитывается около 35 000 человек.
На этой платформе, доступ к которой открыт только для зарегистрированных пользователей, его риторика становится ещё более откровенной. Когда весной 2024 года один из подписчиков обвинил его в том, что он «осторожничает с формулировками» в описании Clown World, Vox Day ответил: «Я не избегаю никаких слов, ты… [дальше идет оскорбление] этакий. Те евреи, которыми ты одержим, всего лишь инструменты глобальных сатанистов из Clown World, а сами они — жалкие слуги истинного нечеловеческого зла».
Подобные высказывания напрямую транслируют антисемитские конспирологические нарративы. Пока ему зачитывают этот комментарий, Vox Day сидит спокойно, затем произносит: «Если ты христианин, ты веришь в сверхъестественное». Фигуры вроде Джорджа Сороса и Хиллари Клинтон, по его словам, — «всего лишь инструменты». Он категорически отрицает, что идея Clown World как-то связана с «Протоколами сионских мудрецовВнешняя ссылка», были опубликованными в Российской империи в 1903 году, настаивая, что это просто отсылка к евангельской сцене искушения Христа, где Сатана предлагает Иисусу власть над всеми царствами мира (Лука 4:5–7). На основе этой сцены Vox Day делает вывод: если Иисус прямо не оспаривает претензию Сатаны на власть, значит, миром действительно с тех пор и правит Сатана.
На основе этой логики он и основывает своё объяснение термина Clown World. В разговоре он часто апеллирует к подобной аргументации, демонстрируя уверенность в собственном интеллектуальном превосходстве. Он утверждает, что не может быть сторонником теории «белого превосходства», поскольку он, по его словам, сам является «индейцем — коренным жителем США». Эволюционную теорию он отвергает, утверждая, что «биологи плохо разбираются в математике». Философов эпохи Просвещения он считает «людьми, которые едва ли понимают, о чём говорят».
Отвергает ярлык расиста
Блогер Vox Day отвергает многие научные выводы, прежде всего в областях, связанных с обществоведением, психологией, политическими науками и гендерными исследованиями, и особенно, если они не соответствуют его собственным идеологическим убеждениям. Зато другие спорные исследования, которые, по его мнению, подтверждают его взгляды, он принимает безоговорочно. Так, рассуждая о том, как женщины принимают политические решения, Vox Day утверждает, что женщины «в системе, где им нужно выбирать между двумя мужчинами», вообще не должны иметь избирательного права.
В подтверждение этого он ссылается на американское исследование, согласно его интерпретации показывающее, что женщины «обычно голосуют за более крупного кандидата с лучшей причёской». Именно такие заявления дают его критикам основание называть его женоненавистником. Сам Vox Day отвергает и это обвинение, и навешиваемый на него ярлык расиста. По его собственным словам, на самом деле он чувствует себя в «чёрной культуре» гораздо уютнее, чем даже большинство швейцарцев, а его «африканским товарищам по футбольной команде», с которыми он играет, «вообще совершенно безразлично», что он пишет в сетях.
Несколько лет назад Vox Day приобрёл замок в самом центре Крессье. Тогда таблоид Blick вышел с заголовком: «Американец превращает швейцарский замок в неонацистскую цитадель». По утверждению газеты, он якобы собирался превратить замок в закрытое пространство «исключительно для своих сторонников». Однако до сих пор ничего подобного не произошло. Похоже, что и муниципалитет Крессье мало интересуется тем, что пишет «в ваших интернетах» владелец замка: в середине ноября 2025 года местная библиотека прямо в замке, принадлежащем Vox Day, даже провела для жителей деревни «вечер двуязычных рассказовВнешняя ссылка».
Из своей недостроенной квартиры он управляет издательством Castalia и дочерним брендом Arkhaven Comics. Пока мы разговариваем, один из его сотрудников работает в подвале: присланные из типографии готовые книжные блоки он вручную вставляет в кожаные обложки и наносит на них лазерное тиснение. Кожу для переплётов Vox Day закупает за рубежом. В одной из его комнат стоят коробки с маркировкой Made in Korea. По его словам, здесь ежемесячно переплетают около 1 500 экземпляров книг. В 2026 году планируется увеличить производство в десять раз — предложение не поспевает за быстро растущим спросом.
В серии Castalia Library выходят как классические произведения мировой литературы, так и новые тексты. Проверить реальные объёмы продаж невозможно. Однако ясно, что человек, скрывающийся под псевдонимом Vox Day, располагает значительными средствами: его издательство, например, спонсирует британский футбольный клуб Dorking Wanderers F.C. Сам Vox Day родом из обеспеченной семьи. В начале 1990-х он добился успеха в качестве техно-музыканта, позже занимался разработкой видеоигр. Некоторое время он был известен прежде всего как писатель. Но американские социологи, изучающие его фигуру, делают это не из-за культурной значимости написанных им текстов, а из-за скандалов, в которых он участвовал.
«Бешеные щенки»
Так, культуролог Макс Доссер (Max Dosser) из американского Университета Вандербильта (Vanderbilt University) называет Vox Day «сторонником теории белого превосходства». На каком основании? Например, потому что в 2016 году Vox Day опубликовал документ под названием «Основная философия Alternative Right», где в 14-м пункте утверждалось, что «Alt Right считает необходимым обеспечить существование белых и будущее для белых детей», а это, де, фактическая вариация так называемых Fourteen Words — краткой фразы из 14 слов: We must secure the existence of our people and a future for white children.
В своей диссертации Nostalgic Futures Макс Доссер показывает, как эмоции (злость, гнев) превращаются в топливо для радикально настроенных фанатских групп в интернете. В качестве примера он приводит так называемый Puppygate — громкий конфликт середины 2010-х, хорошо известный в англоязычном мире фантастики. Уточним: тогда группа радикально настроенных фанатов, среди которых ключевую роль играл и Vox Day, попыталась повлиять на процесс вручения престижной литературной премии Hugo Awards. Эта премия считается одной из главных мировых наград в области научной фантастики и фэнтези, её лауреаты определяются голосованием читателей.
Реакционно настроенные группы пытались организованно «угнать» процесс номинирования лауреатов, продвигая собственный список авторов и произведений с целью вытеснить тех, кого они считали «слишком прогрессивными» или «идеологически чуждыми». На первый взгляд это выглядело спором о литературных вкусах, но, как считает Макс Доссер, эту кампанию подпитывали радикальные мировоззренческие установки, а такие онлайн-акции, по его словам, «радикализируют культурные дебаты и дискуссии». Название же Puppygate возникло из названий двух фанатских групп — Sad Puppies и Rabid Puppies. Вторую фактически и возглавлял Vox Day.
«Акт мести»
По наблюдению Макса Доссера, подобные онлайн-конфликты теперь происходят постоянно — и уже далеко не на общественной периферии. Этому способствует и влияние крупных публичных фигур, таких как Дональд Трамп и Илон Маск, чья активность в социальных сетях усиливает политическую поляризацию и способствует более широкому распространению мнений, присутствующих в радикальных онлайн-сообществах. А когда такие фигуры нормализуют радикальные взгляды, исчезает и необходимость их скрывать.
Литературовед Джордан С. Кэрролл (Jordan S. Carroll), автор монографии Speculative Whiteness: Science Fiction & the Alt-RightВнешняя ссылка, также подробно изучал феномен Vox Day. В разговоре со Swissinfo он объясняет: участие Vox Day в Puppygate было, по его мнению, не идейной борьбой, а «актом мести» — попыткой отомстить сообществу научной фантастики, которое отвернулось от него после серии его расистских высказываний. По словам Дж. Кэрролла, в будущем Vox Day, вероятно, будут вспоминать, «если вообще будут», не как издателя или автора литературных текстов, а как блогера и создателя термина «сигма-мужчина». Именно Vox Day в 2010 году ввёл и популяризировал выражение Sigma Male, которое затем распространилось по социальным сетям и стало мемом.
Особенно активно его подхватили самые юные пользователи — мальчики из так называемого поколения Z, которые может быть никогда и не слышали о самом Vox Day, но которые активно используют слово «сигма» как шутливый символ «самодостаточного мужчины-одиночки». Как отмечает Дж. Кэрролл, истоки этой интернет-культуры маскулинности — столь заметной сегодня в среде тех, кто формирует аудиторию таких известных в англоязычном мире медийных фигур, как подкастер Джо Роган (Joe Rogan) и инфлюенсер Эндрю Тейт (Andrew Tate), — как раз и восходят к идеям, которые Vox Day развивал 15 лет назад сидя за своим компьютером где-то на франкофонном западе Швейцарии.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
