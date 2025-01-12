Как швейцарский садовник стал в Болгарии «министром цветов»

Вид на парк, который Люсьен Шевалла разбил в Пловдиве. Его статуя напоминает о том, какой огромное влияние он оказал на этот болгарский город. zvg

Даже спустя столетие швейцарского садовника и ландшафтного архитектора Люсьена Шевалла хорошо помнят и знают в болгарском городе Пловдив, который в 2024 году стал «культурной столицей Европы». Именно этот швейцарец из кантона Во познакомил Болгарию с современными архитектурно-садоводческими технологиями.

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Когда в 1879 году Люсьен Шевалла отправился в город Пловдив, который тогда еще носил своё старое название Филиппополис (Philippopolis), мотивировали его отнюдь не авантюризм и даже не тогдашняя балканская романтика борьбы славян против турецкого владычества.

Его, в отличие от многих швейцарских эмигрантов того времени, искать лучшей жизни за границей заставила и не бедность, ведь в свои 39 лет Люсьен Шевалла уже был востребованным ландшафтным архитектором и садоводом. Но именно Пловдиву предстояло стать очередным этапом его весьма многообещающей карьеры. Это был тогда город, который был полон исторического оптимизма.

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Именно Пловдив был центром «Национального возрождения»*, выступавшего против османского владычества и за создание независимого болгарского государства. Конечно, София была куда более крупным городом и впоследствии именно она стала столицей объединенной Болгарии, но все самые важные события и тенденции в религиозной и образовательной сферах зарождались сначала именно в Пловдиве.

Придавая Болгарии европейский лоск

В течение последующих нескольких десятилетий швейцарцу Люсьену Шевалла предстояло стать и оставаться человеком, оставившим в жизни и города, и всей страны, заметный след, причем не только в эстетическом, но и в совершенно практическом плане. Единственным швейцарцем, поддерживавшим процесс формирования молодого болгарского национального государства он отнюдь не был.

Новая Болгария должна была обрести современный европейский лоск, а потому царский болгарский двор приглашал в страну в массовом порядке европейских, в том числе и швейцарских, архитекторов, инженеров и садовников, которые должны были помогать в проектировании современных улиц, зданий, парков.

Люсьен Нехеми Шевалла (Lucien Nehémie Chevallaz). Фото без даты. zVg

Одним из них был и Люсьен Нехеми Шевалла (Lucien Nehémie Chevallaz). Он родился 26 августа 1840 года в доме своих родителей на окраине деревни Монтеро (Montherod) что к западу от Лозанны.

Он был девятым из одиннадцати детей фермера Марка Антуана Шевалла и его жены Жанны Франсуазы. Свой первый опыт работы садовником Люсьен Шевалла, скорее всего, приобрел в Женеве, затем он изучал инженерное дело в Париже, специализируясь на декоративном садоводстве и обустройстве парков. Благодаря отличной успеваемости ему в итоге предложили престижную работу в саду Тюильри в самом центре Парижа.

И так в течение пяти лет он был одним из тех, кто формировал садово-парковую архитектуру Парижа эпохи нахождения на троне французского императора Наполеона III, имевшего тесные связи со Швейцарией (он вырос там и говорил на немецком языке / диалект кантона Тургау). Затем Люсьен Шевалла решил сменить обстановку и переехал… в Бразилию, где он активно прививал европейские архитектурно-ландшафтные традиции, а также изучал местные виды цветов и деревьев, став в итоге глубоким знатоком богатой флоры Амазонии.

Изменив микроклимат Пловдива

Все это были знания и умения, которые он позже использовал в Пловдиве. Обо всем этом наверное скоро можно будет прочитать в (пока неопубликованной) биографии Люсьена Шевалла, написанной немецким историком Михаэлем Шваном (Michael Schwahn). Примерно в 1875 году Люсьен Шевалла отправился в Константинополь (ныне Стамбул), где поступил на службу к султану-реформатору Абдул-Азизу** в качестве придворного садовника. При османском дворе он провел несколько лет, стал своим в высших светских кругах, где он и познакомился с болгарским князем Александром Богориди***, пригласившего швейцарца поработать в Пловдиве.

Открытка с изображением «Сада царя Симеона» (территория Первой болгарской сельскохозяйственной и промышленной выставки 1892 года), вид с восточной стороны рядом с центральной площадью. Hrsg. Marinov/Moderno iskustvo, um 1910, aus: «Plowdiw einst und jetzt», Plowdiw 2005

Приняв это приглашение, Люсьен Шевалла занял должность руководителя городского Ведомства общественных парков и садов. Спроектированные им городские зеленые насаждения и аллеи существуют и по сей день, даря жителям города прохладу в жаркие летние дни. Благодаря масштабному вмешательству в структуры городской флоры ему даже удалось во многом оптимизировать микроклимат города. Дело в том, что в Пловдиве и его окрестностях и сегодня есть шесть высоких холмов, почти гор, некоторые из которых в то время стояли без деревьев.

В разгар лета днем они накапливали дневной жар, а ночью продолжали разогревать город. Решить эту проблему удалось путем их озеленения, которое решало одновременно и другую проблему, а именно, связанную с постоянной угрозой городу со стороны оползней и селевых потоков. Позже в 1890-е годы в городе был создан Сад Царя Симеона****, одно из самых любимых мест для прогулок жителей Пловдива и его гостей. Однако для многочисленных парков, аллей и для реализации других проектов в области озеленения городу требовался подходящий строительный материал, причем в значительных объемах.

«Министр цветов»

С этой целью Люсьен Шевалла предложил городскому совету создать древесный питомник, формат, который на тот момент был еще молодому болгарскому национальному государству совершенно неизвестен. Саженцами из этого питомника потом снабжалась вся страна, а позже Люсьен Шевалла основал и другие подобные питомники в других городах, где также выращивались редкие растения, привезенные из-за границы и хорошо переносящие местный климат.

Мемориальная доска на нескольких языках в память о Люсьене Шевалла в Пловдиве. zVg

В 1901 году Люсьен Шевалла, который уже при жизни пользовался огромным признанием горожан, получил болгарское гражданство, стал почетным гражданином Пловдива и часто действовал в других регионах страны, выполняя поручения царского двора и местных властей. Когда он умер в 1921 году, его с почестями похоронили на католическом кладбище на его новой родине в Пловдиве. К тому времени Люсьен Шевалла, который, помимо прочего, вывел сорт хризантемы, специально районированный для условий Балкан, уже давно получил прозвище le ministre des fleurs («Министр цветов»).

Культурная столица 2024 года

Пловдив считается одним из старейших городов Европы, самые ранние артефакты, найденные здесь археологами, датируются 6 веком до нашей эры. Фракийцы, македонцы, римляне, византийцы, османы: множество народов оставили свои следы в этом регионе южной Европы. В 2024 году Пловдив вместе с южным итальянским городом Матера был удостоен титула «культурной столицы Европы».

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На сегодняшний день этот титул по очереди носили уже более пятидесяти городов стран ЕС. Культурная столица Европы регулярно выбирается начиная с 1985 года. Цель: не только создать у европейцев ощущение принадлежности к общей культурной сфере, но и укрепить города в культурном и финансовом плане.

Примечания ред. рус.:

*«Болгарское национальное возрождение» (Българското национално възраждане) — период болгарской истории (18—19 вв.), связанный со становлением современной болгарской нации и борьбой за культурную и политическую независимость от Османской империи.

**Абдул-Азиз (1830 — 1876), 32-й султан Османской империи, правил в 1861—1876 годах.

***Алеко-паша, Александр Богоридес, или Богоров (1825—1910), политический деятель из знатного болгарского рода Богоровых, издавна занимавшего видное положение в рядах церковной и светской бюрократии турецкой империи. После русско-турецкой войны (1877—1878) благодаря покровительству Князя Горчакова и поддержке австро-венгерского правительства был назначен генерал-губернатором автономной Восточной Румелии (1879—1884). Претендовал на трон Болгарии после отречения в 1886 году от престола Александра Баттенбергского.

****Сад «Цар Симеонова градина» сохранил и сегодня некоторые из своих оригинальных архитектурных элементов, включая озеро и поющие фонтаны. Является памятником садово-паркового искусства. Царь Симеон I Великий (Симеон Велики, 864—927), князь Болгарии c 893 года, с 918 года — царь. С именем царя Симеона I многие историки связывают «золотой век» болгарской государственности.

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