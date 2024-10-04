Базель — город долгожителей

По новым данным статистики, большинство лиц в возрасте от 100 лет проживают в кантоне Базель-городской. Эдит Хуг 101 год, и она тоже живет в городе на Рейне. Keystone

Швейцария становится все старше и старше: начиная с 1950 года каждые десять лет число 100-летних жителей страны удваивалось, а начиная с 2018 года каждый год группа столетних долгожителей увеличивалась на сто человек.

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Таковы данные Федерального ведомства статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BfS) опубликованные на днях. По этим же данным, наибольшая доля людей старше 100 лет в пропорциональном отношении к общей численности постоянного населения регистрируется на крайнем севере и крайнем юге Швейцарии: в кантонах Тичино и Базель-городской.

Эдит Хуг (Edith Hug) живет в Базеле, она родилась в 1923 году. «Никогда бы не подумала, что доживу до такого возраста. Но вот теперь мне и вправду стукнуло сто с лишним, и это большой подарок», — говорит она на своем широком базельском диалекте. В ее комнате висит большое количество фотографий. Вот, например, черно-белое фото двух хорошо одетых маленьких девочек в красивых воскресных платьях: это Эдит и ее сестра.

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На фото мне около шести лет, говорит Эдит, снимок был сделан в 1929 году — за десять лет до того, как разразилась война, ставшая потом Второй мировой. Она не прочь вспомнить то, что было, но прошло. Сегодня, например, многое стало куда лучше, чем раньше. «Молодые люди могут говорить то, что хотят». Отправлять фотографии из отпуска при помощи мобильного телефона? Это очень практично. Как дожить до ста лет? Толком объяснить это она не может.

Эдит работала в парикмахерской, всегда много спала и хорошо питалась, что, безусловно, помогло дожить до таких почтенных лет. Базельский главный кантональный врач Симон Фукс (Simon Fuchs) со своей стороны тоже может только предполагать, почему в кантоне Базель-городской столь велика доля долгожителей. «Мы не знаем точных причин. Я могу предположить, что определенную роль играет хорошее медицинское обслуживание».

Жизнь в базельском «Доме поколений»

Кроме того, здесь существует инфраструктура, специально рассчитанная на пожилых людей, например, общественный транспорт оборудован тут соответствующим образом, есть также вспомогательные службы патронажа, для стариков кантон организует разные мероприятия. Конечно, многочисленное пожилое население означает более высокие расходы для общественного бюджета. Однако Базель-городской находится в финансовом смысле в довольно комфортной ситуации: налоговые поступления растут, бюджет кантона регулярно генерирует профицит в сотни миллионов. Город на Рейне и в этом тоже занимает лидирующие позиции в Швейцарии.

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Вот уже два года как Эдит Хуг обосновалась в базельском «Доме поколений», или Generationenhaus, — жилом комплексе, в котором под одной крышей обитают и пожилые и молодые люди, включая маленьких детей. «Я всегда рада видеть малышей. Они просто очаровательны». В настоящее время она активно общается с Фридой, своей 3-летней правнучкой. «Фрида мотивирует меня жить дальше», — говорит Эдит Хуг.

Отметить её 100-й день рождения к Эдит Хуг пожаловал высокий гость: Беат Янс, тогда ещё председатель кантонального правительства Базеля-городского. Он поздравил Эдит и подарил ей букет цветов. Эдит Хуг хорошо помнит тот день год назад, в апреле: «Это было воскресное утро, и он еще не был федеральным советником (министром кабмина. — Прим. ред. рус.)». Сколько еще у неё будет дней рождения? «Что по мне, так это может продолжаться сколь угодно долго. Но только если всё будет так, как сейчас», — подчеркивает 101-летняя дама и удовлетворенно улыбается.

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