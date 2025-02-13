Бесплатный общественный транспорт в Женеве пользуется успехом

Молодые люди до 25 лет, учащиеся или имеющие минимальные доходы, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Keystone / Martial Trezzini

С 1 января 2024 года в кантоне Женева молодые люди до 25 лет, учащиеся или имеющие минимальные доходы, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Пенсионеры теперь оплачивают лишь половину стоимости проездного билета. Эта мера вызвала широкий общественный отклик и оживленные политические дискуссии.

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По данным италоязычной швейцарской телекомпании RSI, новая система пользуется популярностью. В первые недели перед билетными кассами транспортной компании Transports publics genevois (TPG) Внешняя ссылкаобразовывались длинные очереди, а в первые дни людям приходилось ждать до 45 минут, чтобы оформить проездной. «Это не бесплатный транспорт, а специальное предложение», — уточняет Реми Бурри (Rémy Burri), директор женевской тарифно-транспортной сети Unireso.

Право на бесплатный проезд подтверждается документами, такими как справка о месте жительства, студенческий билет или официальное подтверждение от собеса о низких доходах. Формально проездные не являются бесплатными, просто их стоимость покрывается непосредственно кантоном Женева, что оказалось выгодно транспортным компаниям, которые с момента введения этого формата отмечают рекордные объемы продаж абонементов и разовых билетов.

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Для многих молодых людей, испытывающих финансовые затруднения, эта инициатива стала значительным облегчением. «Это хорошая идея, — говорит 20-летний студент. — У молодых людей часто не хватает средств». Он признался, что раньше либо ездил в школу на велосипеде, либо рисковал поездками «зайцем». Пенсионеры также оценили нововведение по достоинству. Один из них рассказал телеканалу RSI, что благодаря сниженным ценам на проезд он уже сэкономил около 200 франков, что для него весьма ощутимо.

Некоторые оформляют абонемент просто потому, что он предоставляется бесплатно. «Я получил финансируемый кантоном проездной для своей шестилетней дочери. Мы редко пользуемся общественным транспортом, но теперь можем экономить эти три франка, когда это необходимо», — рассказал один из жителей Женевы. Основной источник финансирования программы — значительные налоговые поступления последних лет. Благодаря им кантон Женева смог заложить на этот проект в своем бюджете 32 млн франков.

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«Эта сумма соответствует всем нашим расчетам. Если инициатива окажется успешной, то мы увеличим расходы на нее до 40–45 миллионов франков», — отмечает Реми Бурри. Одним из главных вопросов, однако, остается способность женевского общественного транспорта справляться с увеличившимся пассажиропотоком. «Компании, входящие в наш тарифный пул, планируют расширять количество маршрутов. Железная дорога уже увеличила в декабре 2024 года частоту поездок поездов, а трамваи и автобусы добавят новые рейсы до конца текущего года. Надеемся, что мы сможем должным образом ответить на возросший спрос», — успокаивает нас Реми Бурри.

А вот что говорит по этому поводу социолог Себастьен Мунафо (Sébastien Munafò),

RSI. В Швейцарии часто и много говорят о бесплатном общественном транспорте, но лишь в редких случаях он действительно вводится, пусть даже частично. Почему?

Себастьен МунафоВнешняя ссылка. Уровень транспортной мобильности в Швейцарии очень высок. Идея снижения цен на проезд в общественном транспорте пользуется широкой поддержкой. Но довольно быстро становится понятно, что реализовать это начинание сложно не только с конституционной точки зрения — соответствующее решение уже выносил Федеральный суд в Лозанне. Это также крайне затратно и для бюджета. А вот Женева располагает значительными финансовыми излишками, и она решила направить их на повышение покупательной способности населения.

Общественный транспорт в центре Берна. Тесновато! © Keystone / Alessandro Della Valle

Сейчас перед билетными кассами выстраиваются очереди, поскольку абонементы предоставляются бесплатно. Однако не все действительно нуждаются в таком предложении. В городах, где бесплатный проезд был введен раньше, чем в Женеве, выяснилось, что новыми пассажирами в основном становятся те, кто раньше передвигался пешком или на велосипеде, а также пожилые люди, которые теперь пользуются транспортом чаще. Поэтому основная цель кантона Женева — не пересадить автомобилистов на общественный транспорт, а приучить пользоваться им молодежь, с тем чтобы эта привычка сохранилась у неё и во взрослой жизни.

RSI. Женева уже не в первый раз радикально снижает стоимость проезда на общественном транспорте. В 2014 году после голосования на референдуме годовой проездной билет подешевел здесь с 800 до 500 франков. Какие уроки были извлечены с тех пор?

Себастьен Мунафо. Интересно, что после этого решения народа число пассажиров не увеличилось, зато транспортная компания понесла значительные финансовые потери. Таким образом, в Женеве осознали, что цена — далеко не главный фактор привлечения новых клиентов. Ключевую роль играют качество услуг и постоянное расширение маршрутной сети.

RSI. Но нет ли опасности перегрузить женевскую транспортную систему?

Себастьен Мунафо. Это действительно серьезный вопрос. Женевская транспортная сеть воспринимается населением как в целом приемлемая по качеству. Однако один из наиболее часто упоминаемых негативных аспектов — это даже не подвижной состав, который очень современный и хорошо оснащенный, а перегруженность некоторых линий и маршрутов в часы пик. Поэтому есть риск, что приток новых пассажиров лишь усилит эти неудобства. Данный аспект необходимо будет тщательно отслеживать.

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