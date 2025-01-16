Доля лиц, получающих в Швейцарии соцпомощь, сократилась

В 2023 году доля лиц, получающих в Швейцарии социальную помощь, снизилась до 2,8 процента от общего числа трудоспособного постоянного населения. Keystone-SDA

В 2023 году доля лиц, получающих в Швейцарии социальную помощь, снизилась до 2,8% от общего числа трудоспособного постоянного населения.

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В 2023 году доля лиц, получающих в Швейцарии социальную помощь, снизилась до 2,8 процента от общего числа трудоспособного постоянного населения. По данным Федерального Ведомства статистики это самый низкий показатель с момента начала ведения в 2005 году статистики относительно доли населения, получающей социальную помощь.

По сравнению с предыдущим 2022 годом доля получателей социальной помощи снизилась на 0,1%. По данным Федерального Ведомства статистики (Bundesamt für Statistik BFS) в 2023 году от социальной помощи зависели на 7 100 человек меньше, чем годом раньше. Всего в 2023 году в общей сложности социальную помощь получали 249 700 человек. Даже несмотря на продолжающееся увеличение абсолютной численности населения, число людей, получающих соцпомощь, является самым низким с 2011 года.

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Как указывает далее статистическое ведомство, в Швейцарии за отчетный период уровень безработицы, абсолютное число зарегистрированных безработных и число долгосрочных безработных в среднем были ниже, чем годом раньше и находились на том же уровне, что и до пандемии Ковид-19 в 2019 году. В списке категорий населения, получающих социальную помощь, лидируют дети, иностранные граждане и разведенные лица, но как раз именно эти социальные слои и регистрируют самое значительное снижение доли тех, кто получает социальную помощь (минус 0,2%).

В городских регионах, отмечает BFS, риск оказаться вынужденным получать социальную помощь выше, чем по Швейцарии в целом. В муниципальных образованиях с населением от 20 000 до 50 000 человек этот показатель составляет 4%, что значительно выше, чем в целом по стране. В общинах с населением более 50 000 человек средняя доля зависящих от социальной помощи составляет показатель в 4,8 процента и выше.

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По сравнению с предыдущим 2022 годом доля лиц, зависящих от социальной помощи, снизилась в 18 кантонах, осталась неизменной в пяти кантонах и выросла в трех. Особенно резко этот показатель снизился в кантоне Невшатель (-0,4 %). В кантонах Нидвальден, Женева и Во он вырос на 0,1 процентного пункта.

Если посмотреть на сферу предоставления убежища, то тут многолетние наблюдения показали, что лица с коротким периодом проживания в стране чаще получают социальную помощь. Среди украинских беженцев с ВНЖ категории S доля лиц, зависящих от социальной помощи, снизилась на 7,2 процента до 81,7%. Около трети таких лиц, получающих социальную помощь, составляют дети, среди взрослых около двух третей составляют беженки. Одна из причин такого снижения — позитивное развитие ситуации на рынке труда.

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