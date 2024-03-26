Молодые люди ведут здоровый образ жизни? Ничего подобного!

Молодые люди ведут здоровый образ жизни? Ничего подобного! Таков, если коротко, вывод, который можно сделать из очередного отчета «Швейцарского Фонда противодействия зависимостям» (Suchtpanorama). KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Молодые люди ведут здоровый образ жизни? Ничего подобного! Таков, если коротко, вывод, который можно сделать из очередного отчета (Suchtpanorama) «Швейцарского Фонда противодействия зависимостям». Некоторые данные, касающиеся, в частности, именно несовершеннолетних, вызывают откровенное удивление.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss addiction experts alarmed by rise in young smokers Оригинал Читать далее Swiss addiction experts alarmed by rise in young smokers

Português pt Especialistas em dependência alertam para aumento de jovens fumantes na Suíça Читать далее Especialistas em dependência alertam para aumento de jovens fumantes na Suíça

Молодые люди ведут более здоровый образ жизни? Как показывают данные статистики, во многом это миф, не соответствующий действительности. Традиционные виды промышленной продукции и вещества, вызывающие зависимость, такие как сигареты и алкоголь, по-прежнему употребляются молодыми людьми в Швейцарии весьма активно. При этом к традиционным способам «расслабиться» добавляются и новые, такие электронные сигареты и скандинавский снюс.

В частности, девушки регулярно курят электронные сигареты сейчас даже чаще, чем в 2018 году, этот показатель среди 15-летних девушек вырос на 1%. Маркус Мойри (Markus Meury) из Stiftung Sucht Schweiz объясняет этот тренд привлекательностью одноразовых электронных сигарет, доступных на рынке с ароматизаторами всех цветов и вкусов. Некоторые из этих новых «вкусов» были специально ориентированы на девушек, поэтому-то среди них потребление таких сигарет и выросло столь заметно.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.

Тем не менее электронные сигареты пока еще не способны вытеснить обычные сигареты: по-прежнему регулярно курят 7 процентов 15-летних подростков и 6 процентов девочек этого же возраста. Алкоголь остается столь же популярным, причем даже среди несовершеннолетних: хотя бы раз в течение месяца употребляли алкоголь 43% 15-летних подростков обоих полов. При этом Маркус Мойри особенно обеспокоен увеличением степени популярности эксцессивного потребления алкоголя, то есть когда юноши и девушки специального напиваются, что называется, «до положения риз».

Показать больше

Показать больше Как Швейцария стала центром мировой кокаиновой логистики Этот контент был опубликован на Швейцарский город Базель и его речные порты стали сегодня основными воротами, через которые кокаин попадает к европейским потребителям. Читать далее Как Швейцария стала центром мировой кокаиновой логистики

За последний месяц хотя бы раз напивались до такой «кондиции» почти четверть 15-летних подростков, что очень серьезно, особенно учитывая, что именно алкоголь выступает сейчас среди молодых людей причиной ранней смерти номер один. Возросло потребление алкоголя и табака, в том числе и среди 13-летних подростков: хотя бы раз в течение последнего месяца курили 6% опрошенных 13-летних подростков, а это в два раза больше, чем в 2018 году. «Чем раньше подростки начинают употреблять вещества, вызывающие зависимость, тем выше риск того, что позже они действительно попадут в прочную зависимость от них». В связи с этим Маркус Мойри призывает принять срочные меры, с тем чтобы ограничить доступ несовершеннолетних лиц к алкоголю и никотину.

Употребление марихуаны (каннабиса) за отчетный период в целом осталось неизменным, причем среди 15-летних масштабы этого явления даже снизилось: в течение месяца, предшествовавшего опросу, хотя бы раз употребляли каннабис 12,1% мальчиков и 8,4% девочек. Десять или более дней в месяц употребляли каннабис менее 1% школьников и школьниц. На этом фоне новым явлением выглядит увеличение масштабов употребления кокаина, особенно в форме курительного крэка. Причиной такого тренда мог бы стать ряд причин, включая общее снижение цен и среди любителей кокаина новых групп потребителей.

Показать больше

Показать больше «Доступность кокаина сейчас просто беспрецедентна» Этот контент был опубликован на Когда-то кокаин был любимым «баловством» богемы, теперь он стал, по сути, «народным» наркотиком. Читать далее «Доступность кокаина сейчас просто беспрецедентна»

Помимо употребления интоксикантов фонд Stiftung Sucht Schweiz также изучает зависимости иного рода, в частности зависимость от Интернета. Фонд предупреждает, что примерно 7% подростков возрастной группы от 15 лет используют социальные сети не по назначению, причем этот показатель за отчетный период также вырос, особенно среди девочек. Как показывает исследование, проведенное Фондом еще в 2022 году, половина 15-летних подростков часто используют социальные сети, с тем чтобы «убежать» от негативных чувств и переживаний (в 2018 году этот показатель находился на уровне одной трети опрошенных).