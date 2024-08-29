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Население Швейцарии увеличивается и стареет

По данным Федерального статистического Ведомства страны (BfS) темпы увеличения численности населения в Швейцарии находятся на самом высоком уровне с начала 1960-х годов. При этом население становится все более пожилым.
По данным Федерального статистического Ведомства страны (BfS) темпы увеличения численности населения в Швейцарии находятся на самом высоком уровне с начала 1960-х годов. При этом население становится все более пожилым. Keystone-SDA

В конце прошлого 2023 года в Швейцарии проживало более 8,9 миллиона человек. Это означает, что в прошлом году население страны продолжало увеличиваться. Таковы данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS). Их приводит телеканал SRF.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Численность постоянных жителей страны увеличилась за отчетный период на 147 000 человек. Основной источник увеличения численности постоянного населения страны — иммиграция. Увеличение численности населения отмечено во всех кантонах (субъектах федерации) Швейцарии.

Значительную часть вновь прибывших составляют выходцы из Украины с особым ВНЖ «защитной» категории S, прожившие в Швейцарии больше года и теперь официально являющиеся постоянным населением. Без них прирост населения был бы меньше и составил только +1,1 процента, а не +1,7%, как теперь.

По данным Федерального статистического Ведомства страны (BfS) темпы увеличения численности населения в Швейцарии находятся на самом высоком уровне с начала 1960-х годов. При этом население становится все более пожилым. На конец 2023 года в Швейцарии проживало 1,73 миллиона человек старше 65 лет, годом ранее их было только 1,69 миллиона.

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Количество людей старше 65 лет увеличилось во всех кантонах, но сильнее всего в кантонах Обвальден, Фрибур, Швиц, Тургау и Ури, там увеличение составило показатель не меньше 3%. В 2023 году число лиц в возрасте от 80 лет в Швейцарии составило 503 600 человек (485 600 в 2022 году, +3,7 процента). Такой прирост был замечен во всех кантонах, а особенно в Обвальдене, Фрибуре и Нидвальдене (+5%).

Количество людей, достигших столетней планки, также увеличилось: в 2023 году в Швейцарии проживало 2 086 человек этой возрастной группы (1 948 человек в 2022 году, +7,1 процента). Доля женщин в населении увеличивается с возрастом: среди столетних людей женщин в пять раз больше, чем мужчин.

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