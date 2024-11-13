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Стало известно, каков средний семейный доход в Швейцарии

Стало известно, каков средний семейный доход в Швейцарии
Стало известно, каков средний семейный доход в Швейцарии. Keystone-SDA

Средний располагаемый доход среднего домохозяйства в Швейцарии в 2022 году составил 6902 швейцарских франка в месяц. По сравнению с предыдущими годами этот показатель остался стабильным. Об этом во вторник 12 ноября 2024 года сообщило Федеральное ведомство статистики Швейцарии (BfS).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В 2022 году среднее домохозяйство тратило на потребительские расходы 4949 франков в месяц, или 49,8 процента от своего совокупного дохода. Этот показатель стал немного больше, чем в 2021 году, и, таким образом, как указывает BfS, в стране снова достигнут уровень потребления, характерный для лет, предшествовавших пандемии COVID-19.

После оплаты всех фиксированных расходов у частных домохозяйств оставалось в среднем в свободном распоряжении 1546 швейцарских франков в месяц, или 15,6 % от совокупного дохода. Как правило, эти деньги шли на пополнение сбережений.

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Тем не менее в 2022 году отнюдь не все домохозяйства были в состоянии регулярно откладывать что-то на черный день. Согласно данным статистики, домохозяйства с самым низким уровнем дохода (совокупный доход менее 4723 швейцарских франков в месяц) порой даже тратили больше, чем зарабатывали.

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