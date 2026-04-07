Как Швейцария участвует в создании ракеты Ariane 6

В 2026 году ракета-носитель Ariane 6 должна будет стартовать вдвое чаще, чем годом ранее. Без Швейцарии реализовать эти планы будет невозможно.

6 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Wie die Schweiz die Spitze der Ariane-6-Rakete baut Оригинал Читать далее Wie die Schweiz die Spitze der Ariane-6-Rakete baut

В городе Эммен, кантон Люцерн, компания Beyond Gravity производит один из ключевых элементов ракеты Ariane 6 — головной обтекатель. Тем самым Швейцария вносит решающий вклад в сохранение европейского космического суверенитета. Об этом информагентству Keystone-SDA заявил Штефан Хофманн (Stefan Hofmann), возглавляющий в Beyond Gravity отдел ракет-носителей.

По его словам, космический суверенитет становится для Европы всё более важным фактором. Сегодня без спутниковых технологий уже очень многое просто немыслимо: от них напрямую зависят навигация, оборона, связь и климатический мониторинг. Без собственной ракеты-носителя Европе пришлось бы, как и прежде, полагаться на зарубежных партнеров. Раньше это была Россия, сегодня — прежде всего частные компании вроде SpaceX.

Свой первый полёт Ariane 6 совершила в июле 2024 года. Затем последовали ещё пять запусков. Заявленная цель концерна ArianeGroup — удвоить по сравнению с 2025 годом число стартов. На 2026 год запланировано восемь запусков. Ракета предыдущего поколения Ariane 5 в свои лучшие годы стартовала семь раз в год. В 2027 году запусков должно стать ещё больше. Все эти весьма амбициозные планы создают дополнительную нагрузку и на производственную площадку в Эммене.

Трудоёмкая работа

Сейчас, по словам Штефана Хофманна, там можно производить максимум девять головных обтекателей в год. Больше тоже возможно, но только после изменений в производственной цепочке. Работа над каждым таким изделием очень трудоёмка: на изготовление одного головного обтекателя для Ariane 6 уходит около девяти месяцев. Сейчас в одном из цехов Beyond Gravity в Эммене уже готовы к отправке более десятка таких обтекателей. Каждый из них состоит из двух половин.

В городе Эммен, кантон Люцерн, компания Beyond Gravity производит один из ключевых элементов ракеты Ariane 6 — головной обтекатель. KEYSTONE

Внутри размещаются спутники, которые предстоит вывести на орбиту, а сам обтекатель защищает их во время полёта от внешних воздействий. При этом он сам должен выдерживать экстремальные нагрузки. «Во время полёта в плотных слоях атмосферы такой обтекатель нагревается более чем до 700 градусов. А давление в его передней части примерно соответствует весу 60 слонов», — объясняет Штефан Хофманн. Головные обтекатели выпускаются в двух вариантах.

Меньший имеет высоту 14 метров, больший вариант — 20 метров. Диаметр составляет 5,4 метра. Ради более крупной версии в Эммене даже пришлось специально приподнять крышу складского корпуса: раньше он был слишком низок для таких гигантских конструкций. Более крупный вариант пока летал в космос только один раз в феврале 2026 года. На борту ракеты тогда находились 32 спутника программы спутникового интернета Amazon Leo.

Читайте также:

Показать больше

Изготовление головного обтекателя начинается с огромной формы. На неё специалисты слой за слоем укладывают сначала углепластик (полимерный композитный материал из переплетённых нитей углеродного волокна), затем помещают алюминиевую сотовую структуру, а затем снова углепластик. Снаружи добавляется пробковый слой, который служит теплозащитой. Когда форма полностью собрана, её помещают в специальную печь. При температуре около 160 градусов материалы в течение нескольких часов спекаются в единую прочную оболочку. Толщина такого обтекателя — примерно с палец. Затем специальный робот проверяет, всё ли установлено точно и правильно.

Одноразовое изделие

На завершающем этапе обтекатель окрашивают в белый цвет и, в зависимости от конкретной миссии, оснащают нужными внутренними элементами и разъёмами. После завершения изготовления обтекателям предстоит путь длиной около двух месяцев: в Эммене их загружают в специальный контейнер, по автодороге привозят в Базель, оттуда по Рейну доставляют в Роттердам, а затем на специальном судне перевозят через Атлантику к европейскому космодрому в Куру, Французская Гвиана.

Головной обтекатель живет всего несколько минут. Примерно через три минуты после старта, на высоте от 120 до 150 километров, обе его половины отделяются друг от друга, высвобождая спутники. Необходимый для этого механизм тоже производится в Эммене. После отделения обе половины обтекателя падают в океан, откуда их затем приходится подбирать и отправлять на переработку. И Ariane 6, и её головной обтекатель пока остаются одноразовыми конструкциями.

«У нас уже есть технические решения, которые позволили бы сделать обтекатели многоразовыми», — говорит Штефан Хофманн. Но реализовать этот проект можно будет только совместно с производителем самой ракеты. Помимо обтекателей для Ariane 6 швейцарская компания Beyond Gravity производит также головные обтекатели для других ракет: в частности, для европейской Vega, американских Atlas и Vulcan, а также для японской ракеты H3.

Показать больше

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch