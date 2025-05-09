Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото
Учёные из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве зафиксировали превращение свинца в золото при столкновении ядер тяжёлых элементов на скоростях близких к скорости света.
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Согласно сообщению ЦЕРН, это стало возможным благодаря новому физическому механизму, впервые зафиксированному в таких условиях. Явление наблюдалось в ходе эксперимента ALICE, который проводится на Большом адронном коллайдере (LHC) с 2015 года. Однако специалисты CERN сразу же уточнили, что никакого философского камня они не открыли. Речь идёт о кратковременном процессе, возникающем при высокоэнергетических столкновениях ядер атомов свинца.
В результате образуется кварк-глюонная плазма — состояние вещества, которое, как предполагается, заполняло Вселенную в миллионную долю секунды после Большого взрыва. Именно из этой плазмы впоследствии могла сформироваться известная нам сегодня материя. Когда ядра атомов свинца разгоняются в 27-километровом туннеле LHC и направляются друг на друга, гораздо чаще происходит их не прямое столкновение, а прохождение их мимо друг друга на критически малом расстоянии.
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И в этот момент интенсивное магнитное поле может вызвать колебания внутренней структуры ядер и привести к «вышибанию» отдельных нейтронов и протонов с их «насиженных» мест (это, конечно, условно, так как протоны вовсе не являются маленькими сгустками энергии, вращающимися вокруг ядра, но это уже другая тема). «Чтобы получить ядро атома золота (с 79 протонами), необходимо удалить три протона из ядра атома свинца», — объясняют в CERN. Однако образовавшееся количество золота в триллионы раз меньше того, что требуется для создания хотя бы одного украшения.
Кроме того, как подчёркивается, «золото существует лишь в течение микроскопической доли секунды». «С технической точки зрения мечта средневековых алхимиков сбылась, но их надежды на бесконечное богатство вновь разбились о физическую реальность», — иронично замечает CERN. Результаты описаны в научной статье, опубликованной в журнале Physical Review Journals.
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