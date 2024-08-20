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В Швейцарии отметили 200-летие федерации стрелкового спорта

Более 20 000 любителей стрелкового спорта отметили 200-летие Швейцарской национальной федерации стрелкового спорта (Schweizer Schiessportverband)Внешняя ссылка.

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Keystone-SDA

Празднества прошли в городе Аарау (кантон Аргау) на этих выходных. Трехдневные торжества завершились в воскресенье 18 августа 2024 года парадом по старому городу Аарау. Почетными гостями стала, среди прочих, стала Кьяра Леоне (Chiara Leone), завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх этого года в Париже.

Федеральный советник (министр федерального кабмина) Альберт Рёшти (Швейцарская народная партия, SVP, курирует социальное досье) и олимпийская чемпионка Кьяра Леоне проехались в составе процессии в карете. Из числа других швейцарских олимпийских медалистов в стрельбе на празднике побывали Одри Гониат (Audrey Gogniat, бронза, Париж-2024) и Нина Кристен (Nina Christen, золото и бронза, Токио-2021).

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Как подчеркнул Альберт Рёшти в своей речи на церемонии в воскресенье 18 августа, Ассоциация стрелкового спорта Швейцарии не есть просто спорт. «В Швейцарии спортивная стрельба является составной частью общества и государства — и выражением нашей общей культуры свободы. Думаю, не будет преувеличением сказать, что одно без другого не существовало бы».

В субботу на первый план вышли финальные соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета. Примерно 800 спортсменов-любителей померялись силами с опытными стрелками. Участие в этом «гранд-финале» в Аарау отчасти определялось двойным способом: половина участников финала прошла квалификационный отбор, вторая половина была выбрана по жребию.

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