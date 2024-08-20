В Швейцарии отметили 200-летие федерации стрелкового спорта

Более 20 000 любителей стрелкового спорта отметили 200-летие Швейцарской национальной федерации стрелкового спорта (Schweizer Schiessportverband)Внешняя ссылка.

2 минут

Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en Thousands attend bicentennial of Swiss Shooting Sport Federation Читать далее Thousands attend bicentennial of Swiss Shooting Sport Federation

Deutsch de 20’000 Besucher am 200-Jahre-Jubiläum des Schiesssportverbands Оригинал Читать далее 20’000 Besucher am 200-Jahre-Jubiläum des Schiesssportverbands

Празднества прошли в городе Аарау (кантон Аргау) на этих выходных. Трехдневные торжества завершились в воскресенье 18 августа 2024 года парадом по старому городу Аарау. Почетными гостями стала, среди прочих, стала Кьяра Леоне (Chiara Leone), завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх этого года в Париже.

Федеральный советник (министр федерального кабмина) Альберт Рёшти (Швейцарская народная партия, SVP, курирует социальное досье) и олимпийская чемпионка Кьяра Леоне проехались в составе процессии в карете. Из числа других швейцарских олимпийских медалистов в стрельбе на празднике побывали Одри Гониат (Audrey Gogniat, бронза, Париж-2024) и Нина Кристен (Nina Christen, золото и бронза, Токио-2021).

Показать больше

Показать больше Швейцария – страна, которая вооружена, но при этом безопасна Этот контент был опубликован на Одна из самых хорошо вооруженных стран в мире – это Швейцария, однако так называемые «массовые шутинги» здесь не случаются. Почему? Читать далее Швейцария – страна, которая вооружена, но при этом безопасна

Как подчеркнул Альберт Рёшти в своей речи на церемонии в воскресенье 18 августа, Ассоциация стрелкового спорта Швейцарии не есть просто спорт. «В Швейцарии спортивная стрельба является составной частью общества и государства — и выражением нашей общей культуры свободы. Думаю, не будет преувеличением сказать, что одно без другого не существовало бы».

В субботу на первый план вышли финальные соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета. Примерно 800 спортсменов-любителей померялись силами с опытными стрелками. Участие в этом «гранд-финале» в Аарау отчасти определялось двойным способом: половина участников финала прошла квалификационный отбор, вторая половина была выбрана по жребию.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Показать больше В Швейцарии «по-настоящему увлечены стрельбой» Этот контент был опубликован на Действительно, спортивная стрельба здесь распространена как ни в одной другой стране мира. Читать далее В Швейцарии «по-настоящему увлечены стрельбой»

Показать больше

Показать больше Швейцарцы с юных лет умеют обращаться с оружием Этот контент был опубликован на Стрельба популярна у швейцарцев, причем интерес к общению с оружием возникает у них с самого детства. Нужно ли бояться гельвета с ружьем? Читать далее Швейцарцы с юных лет умеют обращаться с оружием