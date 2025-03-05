Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Культура

В 2027 году у Швейцарии появится культурная столица

В Швейцарии начнут раз в три года вручать городам титул «Культурной столицы». Выбор самой первой «столицы» вполне логичен.
В Швейцарии начнут раз в три года вручать городам титул «Культурной столицы». Выбор самой первой «столицы» вполне логичен. Keystone-SDA

В Швейцарии решили ежегодно присуждать городам статус «Культурной столицы». В 2027 году первым этот титул получит Ла-Шо-де-Фон — город, известный своим часовым производством. Федеральное ведомство по делам культуры (BAK) выделит на этот проект из федерального бюджета 2 млн франков.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В Швейцарии начнут регулярно вручать городам титул «Культурной столицы», этот проект учтен в программе работы Федерального ведомства по культуре (BAK) на период с 2025 по 2028 год. Проект станет калькой с европейской традиции назначать города на символическую должность «культурных столиц». В Швейцарии нет ни политической, ни какой-либо другой столицы, так что и этот проект будет иметь скорее просветительское и культурно-мемориальное значение.

Почему Берн не является столицей Швейцарии: читайте в материале ниже по ссылке.

Показать больше

Выбор самой первой «столицы» вполне логичен: город часовщиков Ла-Шо-де-Фон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Став первой культурной столицей Швейцарии в 2027 году, он должен будет привлечь до миллиона гостей из Швейцарии и из-за рубежа, для чего планируется разработать программу культурных мероприятий, рассчитанную на целый год. Чиновники BAK считают, что «для такой многоязычной и многокультурной страны, как Швейцария, такой проект имеет особенное значение».

По мнению властей, проект «Культурная столица Швейцарии» поможет расширить культурное разнообразие страны и донести этот факт до более широкой аудитории. Карин Бахманн (Carine Bachmann), директор BAK, подчеркивает, что в такие нестабильные времена, как сейчас, важно, чтобы мы объединялись, а не изолировались друг от друга. В основе философии проекта культурной столицы Швейцарии лежит взгляд на открытую и щедрую культуру и город Ла-Шо-де-Фон (вполне подходит в этом смысле на роль первой культурной столицы).

Город часовщиков Ла-Шо-де-Фон отличается нетипичными для Швейцарии прямыми и широкими улицами. Это было сделано специально, чтобы в мастерских часовщиков было больше света.
Город часовщиков Ла-Шо-де-Фон отличается нетипичными для Швейцарии прямыми и широкими улицами. Это было сделано специально, чтобы в мастерских часовщиков было больше света. Keystone / Jean-Christophe Bott

Бюджет проекта в целом оценивается в 18,5 млн франков. Руководство проектом осуществляет Ассоциация культурной столицы Швейцарии Ла-Шо-де-ФонВнешняя ссылка (Verein La Chaux-de-Fonds Kulturhauptstadt Schweiz / La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027). Президент этой общественной ассоциации Жан Штудер (Jean Studer) приветствует щедрый жест федерального правительства, выделившего проекту из бюджета 2 млн франков. «На данном этапе мы уже собрали 14,5 миллиона из необходимых 18,5 миллиона», — указал он в интервью агентству Keystone-SDA.

Помимо двух миллионов франков из федерального бюджета по 2,5 миллиона франков Ла-Шо-де-Фон получил от кантона Невшатель и от компании Loterie Romande («Лотереи франкоязычной Швейцарии»). Ещё пять миллионов франков дали спонсоры. «Тенденция в плане сбора средств вполне положительна. Но теперь нам необходимо сосредоточить все усилия на работе с частными спонсорами, поскольку от госбюджета на больше ничего не предвидится», — говорит Жан Штудер.

Показать больше

По словам пресс-секретаря BAK Анны Вайбель (Anne Weibel), по итогам этого первого опыта необходимо будет провести оценку результатов и только потом будет принято решение, стоит ли федеральному бюджету поддерживать проекты культурных столиц в 2030 и 2033 годах.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
40 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
137 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
5 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии.

Показать больше

«Швейцария не меняет внешнеполитический курс»

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии. .

Читать далее «Швейцария не меняет внешнеполитический курс»
Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке.

Показать больше

Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена

Этот контент был опубликован на Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке.

Читать далее Женевская Конференция по международному гуманитарному праву отменена
Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ.

Показать больше

Искусственный интеллект проверяет мосты на устойчивость

Этот контент был опубликован на Для оценки степени структурной и статической надежности железнодорожных мостов ученые из Цюриха применяют ИИ.

Читать далее Искусственный интеллект проверяет мосты на устойчивость
Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Показать больше

Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля в связи с войной России против Украины.

Читать далее Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС
Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн

Показать больше

Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн

Этот контент был опубликован на Подвесная дорога на вершину Сэнтис будет полностью реконструирована и обойдется этот проект в 22,7 миллиона швейцарских франков.

Читать далее Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн
Бывший президент ФИФА Йозеф «Зепп» Блаттер окружен журналистами по прибытии в специальный апелляционный суд в Муттенце, недалеко от Базеля, Швейцария, 3 марта 2025 года. Keystone-SDA

Показать больше

Блаттер и Платини снова предстанут перед судом

Этот контент был опубликован на Зепп Блаттер и Мишель Платини должны предстать перед специальным судом в швейцарском городе Муттенц.

Читать далее Блаттер и Платини снова предстанут перед судом
Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

Показать больше

Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве

Этот контент был опубликован на Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

Читать далее Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве
Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

Показать больше

Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

Читать далее Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
A construction vehicle stands next to a destroyed bulding in La Chaux-de-Fonds

Показать больше

Город часовщиков Ла Шо-де-Фон пострадал от урагана

Этот контент был опубликован на Ущерб от урагана, обрушившегося в понедельник 24 июля на швейцарский город часовщиков Ла Шо-де-Фон, оценивается в 90 млн франков.

Читать далее Город часовщиков Ла Шо-де-Фон пострадал от урагана
Стенд Ulysse Nardin на выставке Watches and Wonders 2023.

Показать больше

Часы Girard-Perregaux и Ulysse Nardin: новая жизнь старинных брендов

Этот контент был опубликован на Поговорили с Патриком Прюньо, гендиректором Sowind Group, о переменах в судьбе таких часовых брендов, как Girard-Perregaux и Ulysse Nardin.

Читать далее Часы Girard-Perregaux и Ulysse Nardin: новая жизнь старинных брендов
Следующей швейцарской традицией, попавшей в список культурного наследия ЮНЕСКО, может стать пение в стиле йодль. А какие другие швейцарские традиции уже были удостоены чести стать участниками этого списка?

Показать больше

Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на В нашем материале: топ-10 швейцарских традиций, уже находящихся в списках культурного наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО
изготовление часов

Показать больше

Часовое искусство Швейцарии признают наследием мировой культуры?

Этот контент был опубликован на Швейцария и Франция подали заявку в ЮНЕСКО на внесение высокого часового искусства в Список нематериального культурного наследия человечества.

Читать далее Часовое искусство Швейцарии признают наследием мировой культуры?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR